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Вибух пролунав на нафтохімічному заводі у російському Башкортостані. ВIДЕО

На нафтохімічному заводі у російській Башкирії пролунав вибух. Виникла пожежа.

Про це повідомляє видання ASTRA, інформує Цензор.НЕТ.

За даними росЗМІ, вранці на заводі у місті Стерлітамак відбувалося продування трубопроводу.

Внаслідок інциденту постраждали 3 особи - 2 газорятувальники підприємства та 1 очевидець, вони госпіталізовані.

Також дивіться: У російському Єкатеринбурзі горить оборонне підприємство, що виробляє електроніку для ракет. ВIДЕО

Автор: 

вибух (4451) завод (1019) росія (65162)


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Топ коментарі
+10
Ми прадувалі прадувалі і полнастю прадулі прадуваімає.
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19.08.2024 11:07
+9
Ми, як цивілізовані люди, можемо побажати цим прекрасним людям вдихати це на повні груди.
Це русскій дух, а башкирія любить русскій духарь.
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19.08.2024 11:03
+9
В мире животных:

"Тише! Только не надо им мешать!" 😂👍

.
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19.08.2024 11:04
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Ми, як цивілізовані люди, можемо побажати цим прекрасним людям вдихати це на повні груди.
Це русскій дух, а башкирія любить русскій духарь.
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19.08.2024 11:03 Відповісти
В мире животных:

"Тише! Только не надо им мешать!" 😂👍

.
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19.08.2024 11:04 Відповісти
Рішили не відставати - молодца!
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19.08.2024 11:05 Відповісти
Ми прадувалі прадувалі і полнастю прадулі прадуваімає.
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19.08.2024 11:07 Відповісти
"ТО не ми!" (Були-б ми - горіло-б краще!)
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19.08.2024 11:19 Відповісти
Чудова новина! Потрібно більше таких новин
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19.08.2024 11:22 Відповісти
Країна-бензоколонка поступово перетворюється в країну-запальничку.
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19.08.2024 11:22 Відповісти
Продувайте, не зупеняйтеся
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19.08.2024 11:24 Відповісти
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19.08.2024 11:45 Відповісти
«Ми тут с Льохой сідєлі… Нас накрило» - ранок в Башкирії на росії починається з вибухів на нафтохімічному заводі
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19.08.2024 11:56 Відповісти
Була в Уфі на початку 90-х на конференції. Таке гарне місто та цікаві люди були. Не російські! Вогонь в них був в очах! Надія! Плани!
Так, ближче до Китаю - і архітектура, і звичаї, і кухня , і народні промисли.

А тепер що буряти, що башкірці - алкашня та людожери...
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19.08.2024 13:39 Відповісти
 
 