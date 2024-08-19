Вибух пролунав на нафтохімічному заводі у російському Башкортостані. ВIДЕО

На нафтохімічному заводі у російській Башкирії пролунав вибух. Виникла пожежа.

Про це повідомляє видання ASTRA, інформує Цензор.НЕТ.

За даними росЗМІ, вранці на заводі у місті Стерлітамак відбувалося продування трубопроводу.

Внаслідок інциденту постраждали 3 особи - 2 газорятувальники підприємства та 1 очевидець, вони госпіталізовані.

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