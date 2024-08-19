Вибух пролунав на нафтохімічному заводі у російському Башкортостані. ВIДЕО
На нафтохімічному заводі у російській Башкирії пролунав вибух. Виникла пожежа.
Про це повідомляє видання ASTRA, інформує Цензор.НЕТ.
За даними росЗМІ, вранці на заводі у місті Стерлітамак відбувалося продування трубопроводу.
Внаслідок інциденту постраждали 3 особи - 2 газорятувальники підприємства та 1 очевидець, вони госпіталізовані.
Топ коментарі
+10 Леонід #587957
показати весь коментар19.08.2024 11:07
+9 MsSkifia #566162
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+9 Алекс Мышкевич
показати весь коментар19.08.2024 11:04
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Це русскій дух, а башкирія любить русскій духарь.
"Тише! Только не надо им мешать!" 😂👍
.
Так, ближче до Китаю - і архітектура, і звичаї, і кухня , і народні промисли.
А тепер що буряти, що башкірці - алкашня та людожери...