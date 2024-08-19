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Наши войска контролируют более 1250 км² территории в Курской области и 92 населенных пункта, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинские войска контролируют более 1250 км² территории в Курской области и 92 населенных пункта.

Об этом он сказал на совещании руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины "Военная дипломатия: стойкость, оружие, победа", передает Цензор.НЕТ.

"Еще несколько месяцев назад многие в мире, если бы услышали, что мы планируем такую операцию, как в Курской области, сказали бы, что это нереально и что это пересечение якобы самой красной из всех красных линий, которые есть в России. Именно поэтому, собственно, никто и не слышал о такой нашей подготовке. И теперь реальный успех наших воинов говорит сам за себя: наши активные защитные действия по ту сторону границы и неспособность Путина уберечь свою территорию от таких наших защитных действий очень красноречивы", - заявил Зеленский.

Также он добавил, что украинские силы контролируют более чем 1250 квадратных километров территории врага и 92 населенных пункта.

"Продолжается укрепление наших позиций, стабилизация определенных районов и пополнение обменного фонда для Украины. В целом эта операция стала самой большой нашей инвестицией в процесс освобождения украинцев и украинок из российского плена - мы уже получили наибольшее количество российских пленных за одну операцию, и это весомый результат, и это одна из наших целей, и наши действия продолжаются", - подчеркнул глава государства.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20362) Курск (1097)


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Топ комментарии
+36
краще про Покровськ розкажи.
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19.08.2024 20:39
+26
а Донецьку область залишимо...зелений покидьок....
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19.08.2024 20:38
+19
Що ти на кілометри фапаеш?!
У Рашки тих кілометрів дохріна і їй на них, насправді, начхати!
Єдине, що дійсно може окупити Курську операцію, це Курська АЕС.
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19.08.2024 20:41
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Это мы слыхали и 10 дней назад. Никакого продвижения.
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19.08.2024 21:58 Ответить
А скільки території України захопили кацапи в перші два тижні війни ? Кому потрібне твоє побєдобєсіє , Загальна площа Курської області -30 000 кв.км ,а наші ж контролюють аж 1250 кв.км.
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19.08.2024 22:04 Ответить
Це приблизно 4% Курської області. Вся Курська область це приблизно 0,2% рф.
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19.08.2024 22:41 Ответить
твій анусай теж має невелику площу але ти ж не погодишся його сдати у аренду? 😁
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20.08.2024 09:17 Ответить
Карту території треба показувати,а не локшину вішати на вуха в квадратних кілометрах.
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19.08.2024 23:21 Ответить
Це ще те питання, хто кого контролює . Бо тепер ці території прийдеться тримати любою ціною, як велике досягнегня простроченого.
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20.08.2024 00:35 Ответить
***** ХОТЕЛ ВОЙТИ В ИСТОРИЮ А ПОПАЛ В СОРТИР ГДЕ ЕГО И ЗАМОЧАТ
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20.08.2024 02:00 Ответить
Надзвичайно! Чудово!
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20.08.2024 03:44 Ответить
Та не треба нічого контролювати там!
Щоб контролювати 1000 кв.кілометрів треба тисячі бійців, різне озброєння,
А щоб ЗНИЩИТИ 1000 кв.кілометрів лісу - достатньо ОДНОГО СІРНИКА.
Треба хвилею просуватись по території ворога і палити поля, ліси, сховища... знищувати ВСЕ, що швидко можна...І далі.
І знищувати скупчення автівок, заправки... Щоб кожен росіянин матеріально відчув.
Скільки можливостей буде у росіян на фронті, якщо в тилу все буде палати?
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20.08.2024 12:19 Ответить
Відео -- https://www.youtube.com/watch?v=1uwHlSda4W0 Torreddo: В Курске рады освобождению. В Ростове дефицит бензина. Скандал со срочниками.
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20.08.2024 15:14 Ответить
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