Наши войска контролируют более 1250 км² территории в Курской области и 92 населенных пункта, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинские войска контролируют более 1250 км² территории в Курской области и 92 населенных пункта.

Об этом он сказал на совещании руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины "Военная дипломатия: стойкость, оружие, победа", передает Цензор.НЕТ.

"Еще несколько месяцев назад многие в мире, если бы услышали, что мы планируем такую операцию, как в Курской области, сказали бы, что это нереально и что это пересечение якобы самой красной из всех красных линий, которые есть в России. Именно поэтому, собственно, никто и не слышал о такой нашей подготовке. И теперь реальный успех наших воинов говорит сам за себя: наши активные защитные действия по ту сторону границы и неспособность Путина уберечь свою территорию от таких наших защитных действий очень красноречивы", - заявил Зеленский.

Также он добавил, что украинские силы контролируют более чем 1250 квадратных километров территории врага и 92 населенных пункта.

"Продолжается укрепление наших позиций, стабилизация определенных районов и пополнение обменного фонда для Украины. В целом эта операция стала самой большой нашей инвестицией в процесс освобождения украинцев и украинок из российского плена - мы уже получили наибольшее количество российских пленных за одну операцию, и это весомый результат, и это одна из наших целей, и наши действия продолжаются", - подчеркнул глава государства.

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