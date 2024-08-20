"Военный", призывавший российских мужчин не убегать из Курска, оказался владельцем похоронной конторы, - росСМИ. ВИДЕО

Бизнесмен из Петербурга, который зарабатывает на похоронах погибших на войне, требует от русских мужчин перестать бежать из Курской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Агентсво.Новости.

В воскресенье в соцсетях опубликовали видео, на котором якобы российский военный критикует мужчин-жителей Курска, которые уезжают из-под обстрела. Журналисты установили личность "военного". Им оказался директор гранитной мастерской из Санкт-Петербурга, которая изготавливает памятники для надгробий и помогает хоронить погибших военных.

Согласно анализу "Агентства", на видео 39-летний житель Санкт-Петербурга Кирилл Суворов (до 2020 года Власиков). На сайте мастерской Суворова указано, что компания помимо изготовления памятников и надгробий, также предлагает услуги кремации, захоронения и доставки "груза 200". Мастерская обещает родственникам погибших военных РФ помочь с подготовкой бумаг, сопровождением покойного и покупкой билетов на любой вид транспорта.

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Журналисты дозвонились до Суворова. Он повторил, что считает неправильной ситуацию, когда мужчины-жители Курской области выезжают из зоны боевых действий. Сам он признался, что сейчас ездит на "СВО" только с гумпомощью. На вопрос, собирается ли сам поехать на войну, Суворов отказался отвечать.