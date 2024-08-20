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Новости Видео Война
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"Военный", призывавший российских мужчин не убегать из Курска, оказался владельцем похоронной конторы, - росСМИ. ВИДЕО

власіков

Бизнесмен из Петербурга, который зарабатывает на похоронах погибших на войне, требует от русских мужчин перестать бежать из Курской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Агентсво.Новости.

В воскресенье в соцсетях опубликовали видео, на котором якобы российский военный критикует мужчин-жителей Курска, которые уезжают из-под обстрела. Журналисты установили личность "военного". Им оказался директор гранитной мастерской из Санкт-Петербурга, которая изготавливает памятники для надгробий и помогает хоронить погибших военных.

Согласно анализу "Агентства", на видео 39-летний житель Санкт-Петербурга Кирилл Суворов (до 2020 года Власиков). На сайте мастерской Суворова указано, что компания помимо изготовления памятников и надгробий, также предлагает услуги кремации, захоронения и доставки "груза 200". Мастерская обещает родственникам погибших военных РФ помочь с подготовкой бумаг, сопровождением покойного и покупкой билетов на любой вид транспорта.

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Журналисты дозвонились до Суворова. Он повторил, что считает неправильной ситуацию, когда мужчины-жители Курской области выезжают из зоны боевых действий. Сам он признался, что сейчас ездит на "СВО" только с гумпомощью. На вопрос, собирается ли сам поехать на войну, Суворов отказался отвечать.

Автор: 

россия (95526) Курск (1097)


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Топ комментарии
+26
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19.08.2024 23:58
+19
Нада дохнути, надо бізнез піднімати...)))
Я За!
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20.08.2024 00:06
+18
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20.08.2024 00:08
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19.08.2024 23:58 Ответить
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20.08.2024 00:08 Ответить
там ще в Кєкіно містое є.
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20.08.2024 00:39 Ответить
Дорога з Кєкіно на територію Глушковского району через необхідність огинання звилистої пойми річки Сейм, має лише один вихід - через селища Комаровка (на карті-схемі червоний пунктир). Тобто під повним вогневим контролем ЗСУ, які після вчорашнього зайняття с.Вішньовка, підійшли впритул до нього.

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20.08.2024 18:00 Ответить
Понтони горіть не можуть Горіння паливного бака танка чи вантажівки не є "масштабним" Якщо "масштабні пожежі" - значить вони пригнали колону "наливників" з солярою і скупчили їх коло самої переправи Саме по них і вдарили частиною боєзапасу А основний удар нанесли по переправі Або утопили понтони - або їх зірвали з якорів та кріплення на берегах і їх понесло течією
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20.08.2024 05:14 Ответить
-
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20.08.2024 00:05 Ответить
Просто кацапський підар. Більше сказати нічого...
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20.08.2024 00:05 Ответить
він заслужив звання "Кращий маркетолог року"
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20.08.2024 01:52 Ответить
👍😄😁😅🤣 красава! Його бізнес буде процвітати!
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20.08.2024 13:53 Ответить
Сам він зізнався, що зараз їздить на "СВО" лише з гумдопомогою.
====

Гумпомощь заключается, что мерки с тел он делает совершенно бесплатно при условии заказа гроба в его агентстве с доставкой.
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20.08.2024 00:05 Ответить
Дайте йому санціметр!
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20.08.2024 00:17 Ответить
Не допоможе. Як писав Митець "... вони ним *** міряли у бані - тепер він правильную цифру не покаже..."
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20.08.2024 03:51 Ответить
І мабуть у нього є послуга: "Приведи друга - третий гроб - бесплатно!"
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20.08.2024 05:15 Ответить
!!!!!!!!100!!!!!!!!!!!!
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20.08.2024 10:42 Ответить
Ахххахахаааахаха!!!!!1111 )))))
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20.08.2024 00:05 Ответить
Нада дохнути, надо бізнез піднімати...)))
Я За!
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20.08.2024 00:06 Ответить
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20.08.2024 09:30 Ответить
Кацапам с рождения рассказывали, что все враги, а их главные союзники армия и флот, "в случае чего" спасут. Прикольно, когда в "случае чего" эти союзники либо сдристнули либо на западных рубежах "асвбаждают" донецкие терриконы.

Примерно, как всю жизнь оплачиваешь страховку от наводнения и когда оно настало, то от страховой слышишь - "а ты че, не мужик, чтоль, ведро взял и давай черпай. У нас тут куча дел и без вас, долбодятлов"
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20.08.2024 00:10 Ответить
Астанавитесь блд!!!
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20.08.2024 00:10 Ответить
Прохаваный типок.
Сам ездит к лини БС с промоакциями: листовки, флаеры, визитки, баннеры, реклама на радио.
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20.08.2024 00:14 Ответить
він 100% тайний адепт секти зеленобобих типа дмитрука
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20.08.2024 00:15 Ответить
Щиро бажаю удачі в бізнесі.
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20.08.2024 00:15 Ответить
ну так как раз бизнес на подъём пошел. Мог бы уже не жлобиться, и купить для своих призывов пару минут на телеканале "расия".
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20.08.2024 00:19 Ответить
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20.08.2024 00:20 Ответить
Планував відкрити філіал свого бізнесу на Курщині?
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20.08.2024 00:28 Ответить
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20.08.2024 00:49 Ответить
Business at first!
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20.08.2024 01:26 Ответить
Вайдитэ пажаласта в палажение, бизнес Нада падымать.
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20.08.2024 02:05 Ответить
Почему не спросили, передаст ли он Ренж Ровер на военные нужды?
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20.08.2024 03:02 Ответить
по-скрепному треба закликати з катафалку
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20.08.2024 06:18 Ответить

Іржу інфразвуком, немов слін!
...А от у поховальній конторі "Милости просим" не до сміху...
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20.08.2024 04:33 Ответить
Все-таки з мене хороша "Касандра"! В березні 2014-го написав войовничим родичам в Росію: "Довийобується Росія! Настане час, коли самими успішними підприємствами у вас стануть похоронні контори І буде "поставлено на потік" випуск надгробних пам"ятників з написом "ФИО, Погиб за Родину" А насправді - за божевільні фантазії "кремлівських" Так і вийшло! (У них син, правда - живий Але став інвалідом)
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20.08.2024 05:23 Ответить
чувак хоче зберігти клієнтів, гроби вже настругані
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20.08.2024 06:15 Ответить
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20.08.2024 06:41 Ответить
вєтєрани всі на нєрвах, але сидять сраками в теплому місці. цей додік теж сидить в непоганій тачці і не збирається її нікому віддавати. отака вся рашка - показна і гидка до унеможливлення.
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20.08.2024 08:06 Ответить
Нічєго лічного, нічєго патріотічного. Просто бізнес.
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20.08.2024 08:57 Ответить
давай контакти активиста, а то плюнуть дуже йому в коменти хочеться.
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20.08.2024 09:21 Ответить
Креативна реклама.
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20.08.2024 10:22 Ответить
ничєго лічнаго-только бизнєс)))))
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20.08.2024 12:42 Ответить
 
 