"Военный", призывавший российских мужчин не убегать из Курска, оказался владельцем похоронной конторы, - росСМИ. ВИДЕО
Бизнесмен из Петербурга, который зарабатывает на похоронах погибших на войне, требует от русских мужчин перестать бежать из Курской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Агентсво.Новости.
В воскресенье в соцсетях опубликовали видео, на котором якобы российский военный критикует мужчин-жителей Курска, которые уезжают из-под обстрела. Журналисты установили личность "военного". Им оказался директор гранитной мастерской из Санкт-Петербурга, которая изготавливает памятники для надгробий и помогает хоронить погибших военных.
Согласно анализу "Агентства", на видео 39-летний житель Санкт-Петербурга Кирилл Суворов (до 2020 года Власиков). На сайте мастерской Суворова указано, что компания помимо изготовления памятников и надгробий, также предлагает услуги кремации, захоронения и доставки "груза 200". Мастерская обещает родственникам погибших военных РФ помочь с подготовкой бумаг, сопровождением покойного и покупкой билетов на любой вид транспорта.
Журналисты дозвонились до Суворова. Он повторил, что считает неправильной ситуацию, когда мужчины-жители Курской области выезжают из зоны боевых действий. Сам он признался, что сейчас ездит на "СВО" только с гумпомощью. На вопрос, собирается ли сам поехать на войну, Суворов отказался отвечать.
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Гумпомощь заключается, что мерки с тел он делает совершенно бесплатно при условии заказа гроба в его агентстве с доставкой.
Я За!
Примерно, как всю жизнь оплачиваешь страховку от наводнения и когда оно настало, то от страховой слышишь - "а ты че, не мужик, чтоль, ведро взял и давай черпай. У нас тут куча дел и без вас, долбодятлов"
Сам ездит к лини БС с промоакциями: листовки, флаеры, визитки, баннеры, реклама на радио.
Іржу інфразвуком, немов слін!
...А от у поховальній конторі "Милости просим" не до сміху...