"Військовий", який закликав російських чоловіків не тікати з Курська, виявився власником похоронної контори, - росЗМІ. ВIДЕО

Бізнесмен з Петербурга, який заробляє на похороні загиблих на війні, вимагає від російських чоловіків перестати тікати з Курської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Агентсво.Новости.

У неділю в соцмережах опублікували відео, на якому нібито російський військовий критикує чоловіків-жителів Курська, які їдуть з-під обстрілу. Журналісти встановили особу "військового". Ним виявився директор гранітної майстерні із Санкт-Петербурга, яка виготовляє пам'ятники для надгробків та допомагає ховати загиблих військових.

На відео 39-річний житель Санкт-Петербурга Кирило Суворов (до 2020 року Власиков). На сайті майстерні Суворова вказано, що компанія крім виготовлення пам'ятників та надгробків, також пропонує послуги кремації, поховання та доставки "вантажу 200". Майстерня обіцяє родичам загиблих військових РФ допомогти з підготовкою паперів, супроводом покійного та купівлею квитків на будь-який вид транспорту.

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Журналісти додзвонилося до Суворова. Він повторив, що вважає неправильною ситуацію, коли чоловіки-жителі Курської області виїжджають із зони бойових дій. Сам він зізнався, що зараз їздить на "СВО" лише з гумдопомогою. На запитання, чи збирається сам поїхати на війну, Суворов відмовився відповідати.