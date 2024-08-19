УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4310 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
16 630 40

"Військовий", який закликав російських чоловіків не тікати з Курська, виявився власником похоронної контори, - росЗМІ. ВIДЕО

власіков

Бізнесмен з Петербурга, який заробляє на похороні загиблих на війні, вимагає від російських чоловіків перестати тікати з Курської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Агентсво.Новости.

У неділю в соцмережах опублікували відео, на якому нібито російський військовий критикує чоловіків-жителів Курська, які їдуть з-під обстрілу. Журналісти встановили особу "військового". Ним виявився директор гранітної майстерні із Санкт-Петербурга, яка виготовляє пам'ятники для надгробків та допомагає ховати загиблих військових.

На відео 39-річний житель Санкт-Петербурга Кирило Суворов (до 2020 року Власиков). На сайті майстерні Суворова вказано, що компанія крім виготовлення пам'ятників та надгробків, також пропонує послуги кремації, поховання та доставки "вантажу 200". Майстерня обіцяє родичам загиблих військових РФ допомогти з підготовкою паперів, супроводом покійного та купівлею квитків на будь-який вид транспорту.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Два кадирівці грабують магазин мобільного зв’язку у селі Глушково на Курщині. ВIДЕО камер спостереження

Журналісти додзвонилося до Суворова. Він повторив, що вважає неправильною ситуацію, коли чоловіки-жителі Курської області виїжджають із зони бойових дій. Сам він зізнався, що зараз їздить на "СВО" лише з гумдопомогою. На запитання, чи збирається сам поїхати на війну, Суворов відмовився відповідати.

Автор: 

росія (65162) Курськ (1108)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+26
показати весь коментар
19.08.2024 23:58
+19
Нада дохнути, надо бізнез піднімати...)))
Я За!
показати весь коментар
20.08.2024 00:06
+18
показати весь коментар
20.08.2024 00:08
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
19.08.2024 23:58 Відповісти
показати весь коментар
20.08.2024 00:08 Відповісти
там ще в Кєкіно містое є.
показати весь коментар
20.08.2024 00:39 Відповісти
Дорога з Кєкіно на територію Глушковского району через необхідність огинання звилистої пойми річки Сейм, має лише один вихід - через селища Комаровка (на карті-схемі червоний пунктир). Тобто під повним вогневим контролем ЗСУ, які після вчорашнього зайняття с.Вішньовка, підійшли впритул до нього.

показати весь коментар
20.08.2024 18:00 Відповісти
Понтони горіть не можуть Горіння паливного бака танка чи вантажівки не є "масштабним" Якщо "масштабні пожежі" - значить вони пригнали колону "наливників" з солярою і скупчили їх коло самої переправи Саме по них і вдарили частиною боєзапасу А основний удар нанесли по переправі Або утопили понтони - або їх зірвали з якорів та кріплення на берегах і їх понесло течією
показати весь коментар
20.08.2024 05:14 Відповісти
-
показати весь коментар
20.08.2024 00:05 Відповісти
Просто кацапський підар. Більше сказати нічого...
показати весь коментар
20.08.2024 00:05 Відповісти
він заслужив звання "Кращий маркетолог року"
показати весь коментар
20.08.2024 01:52 Відповісти
👍😄😁😅🤣 красава! Його бізнес буде процвітати!
показати весь коментар
20.08.2024 13:53 Відповісти
Сам він зізнався, що зараз їздить на "СВО" лише з гумдопомогою.
====

Гумпомощь заключается, что мерки с тел он делает совершенно бесплатно при условии заказа гроба в его агентстве с доставкой.
показати весь коментар
20.08.2024 00:05 Відповісти
Дайте йому санціметр!
показати весь коментар
20.08.2024 00:17 Відповісти
Не допоможе. Як писав Митець "... вони ним *** міряли у бані - тепер він правильную цифру не покаже..."
показати весь коментар
20.08.2024 03:51 Відповісти
І мабуть у нього є послуга: "Приведи друга - третий гроб - бесплатно!"
показати весь коментар
20.08.2024 05:15 Відповісти
!!!!!!!!100!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
20.08.2024 10:42 Відповісти
Ахххахахаааахаха!!!!!1111 )))))
показати весь коментар
20.08.2024 00:05 Відповісти
Нада дохнути, надо бізнез піднімати...)))
Я За!
показати весь коментар
20.08.2024 00:06 Відповісти
показати весь коментар
20.08.2024 09:30 Відповісти
Кацапам с рождения рассказывали, что все враги, а их главные союзники армия и флот, "в случае чего" спасут. Прикольно, когда в "случае чего" эти союзники либо сдристнули либо на западных рубежах "асвбаждают" донецкие терриконы.

Примерно, как всю жизнь оплачиваешь страховку от наводнения и когда оно настало, то от страховой слышишь - "а ты че, не мужик, чтоль, ведро взял и давай черпай. У нас тут куча дел и без вас, долбодятлов"
показати весь коментар
20.08.2024 00:10 Відповісти
Астанавитесь блд!!!
показати весь коментар
20.08.2024 00:10 Відповісти
Прохаваный типок.
Сам ездит к лини БС с промоакциями: листовки, флаеры, визитки, баннеры, реклама на радио.
показати весь коментар
20.08.2024 00:14 Відповісти
він 100% тайний адепт секти зеленобобих типа дмитрука
показати весь коментар
20.08.2024 00:15 Відповісти
Щиро бажаю удачі в бізнесі.
показати весь коментар
20.08.2024 00:15 Відповісти
ну так как раз бизнес на подъём пошел. Мог бы уже не жлобиться, и купить для своих призывов пару минут на телеканале "расия".
показати весь коментар
20.08.2024 00:19 Відповісти
показати весь коментар
20.08.2024 00:20 Відповісти
Планував відкрити філіал свого бізнесу на Курщині?
показати весь коментар
20.08.2024 00:28 Відповісти
показати весь коментар
20.08.2024 00:49 Відповісти
Business at first!
показати весь коментар
20.08.2024 01:26 Відповісти
Вайдитэ пажаласта в палажение, бизнес Нада падымать.
показати весь коментар
20.08.2024 02:05 Відповісти
Почему не спросили, передаст ли он Ренж Ровер на военные нужды?
показати весь коментар
20.08.2024 03:02 Відповісти
по-скрепному треба закликати з катафалку
показати весь коментар
20.08.2024 06:18 Відповісти

Іржу інфразвуком, немов слін!
...А от у поховальній конторі "Милости просим" не до сміху...
показати весь коментар
20.08.2024 04:33 Відповісти
Все-таки з мене хороша "Касандра"! В березні 2014-го написав войовничим родичам в Росію: "Довийобується Росія! Настане час, коли самими успішними підприємствами у вас стануть похоронні контори І буде "поставлено на потік" випуск надгробних пам"ятників з написом "ФИО, Погиб за Родину" А насправді - за божевільні фантазії "кремлівських" Так і вийшло! (У них син, правда - живий Але став інвалідом)
показати весь коментар
20.08.2024 05:23 Відповісти
чувак хоче зберігти клієнтів, гроби вже настругані
показати весь коментар
20.08.2024 06:15 Відповісти
показати весь коментар
20.08.2024 06:41 Відповісти
вєтєрани всі на нєрвах, але сидять сраками в теплому місці. цей додік теж сидить в непоганій тачці і не збирається її нікому віддавати. отака вся рашка - показна і гидка до унеможливлення.
показати весь коментар
20.08.2024 08:06 Відповісти
Нічєго лічного, нічєго патріотічного. Просто бізнес.
показати весь коментар
20.08.2024 08:57 Відповісти
давай контакти активиста, а то плюнуть дуже йому в коменти хочеться.
показати весь коментар
20.08.2024 09:21 Відповісти
Креативна реклама.
показати весь коментар
20.08.2024 10:22 Відповісти
ничєго лічнаго-только бизнєс)))))
показати весь коментар
20.08.2024 12:42 Відповісти
 
 