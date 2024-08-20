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Отражение штурма колонны российской бронетехники бойцами 79-й ОДШБр. ВИДЕО

Колонна российской бронетехники планировала штурм позиций 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, но была обнаружена аэроразведкой и уничтожена далеко на подступах.

Соответствующее видео опубликовано на странице бригады, информирует Цензор.НЕТ.

После прицельных выстрелов нашей артиллерии и поражения первой бронемашины россиян нашими пилотами ударных дронов оккупанты начали убегать. Российский штурм захлебнулся, не начавшись. По спешенной пехоте метко отработали дронари.

Смотрите также: Десантники Таврической бригады уничтожили ряд русских укреплений и вражескую пехоту. ВИДЕО

Автор: 

79 отдельная десантно-штурмовая бригада (195)


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Смерть свинособакам!
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20.08.2024 21:46 Ответить
пакєтіруйти їх, миленькі!
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21.08.2024 10:08 Ответить
Цікаво це на якому напрямку ? 79 Таврійська бригада ? Може десь на "півдні".
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21.08.2024 11:12 Ответить
Раньше я думал что за деньги массово идут наёмники умирать в исторических фильмах. Но оказывается таких придурков в современной России очень много. В гроб деньги Гробовые не положат. Чек могут.
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21.08.2024 12:13 Ответить
 
 