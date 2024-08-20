Отражение штурма колонны российской бронетехники бойцами 79-й ОДШБр. ВИДЕО

Колонна российской бронетехники планировала штурм позиций 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, но была обнаружена аэроразведкой и уничтожена далеко на подступах.

Соответствующее видео опубликовано на странице бригады, информирует Цензор.НЕТ.

После прицельных выстрелов нашей артиллерии и поражения первой бронемашины россиян нашими пилотами ударных дронов оккупанты начали убегать. Российский штурм захлебнулся, не начавшись. По спешенной пехоте метко отработали дронари.

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