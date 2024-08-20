Відбиття штурму колони російської бронетехніки бійцями 79-ї ОДШБр. ВIДЕО
Колона російської бронетехніки планувала штурм позицій 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, але була виявлена аеророзвідкою та знищена далеко на підступах.
Відповідне відео опубліковане на сторінці бригади, інформує Цензор.НЕТ.
Після прицільних пострілів нашої артилерії і ураження першої бронемашини росіян нашими пілотами ударних дронів — окупанти почали тікати. Російський штурм захлинувся, не почавшись. По спішеній піхоті влучно відпрацювали дронарі.
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Микола Січень #486030
показати весь коментар20.08.2024 21:46 Відповісти Мені подобається 9
Mawka Lisowyj
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