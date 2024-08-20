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Новини Війна
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Відбиття штурму колони російської бронетехніки бійцями 79-ї ОДШБр. ВIДЕО

Колона російської бронетехніки планувала штурм позицій 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, але була виявлена аеророзвідкою та знищена далеко на підступах.

Відповідне відео опубліковане на сторінці бригади, інформує Цензор.НЕТ.

Після прицільних пострілів нашої артилерії і ураження першої бронемашини росіян нашими пілотами ударних дронів — окупанти почали тікати. Російський штурм захлинувся, не почавшись. По спішеній піхоті влучно відпрацювали дронарі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Десантники 79 бригади поцілили з дрона у БМП, яка була начинена ворожим БК. ВIДЕО

Автор: 

79 окрема десантно-штурмова бригада (199)


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Смерть свинособакам!
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20.08.2024 21:46 Відповісти
пакєтіруйти їх, миленькі!
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21.08.2024 10:08 Відповісти
Цікаво це на якому напрямку ? 79 Таврійська бригада ? Може десь на "півдні".
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21.08.2024 11:12 Відповісти
Раньше я думал что за деньги массово идут наёмники умирать в исторических фильмах. Но оказывается таких придурков в современной России очень много. В гроб деньги Гробовые не положат. Чек могут.
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21.08.2024 12:13 Відповісти
 
 