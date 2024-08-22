Бойцы 92-й ОШБр затрофеили российскую БМП-3. ВИДЕО
Бойцы 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко затрофеили БМП-3 оккупантов. Эвакуацию трофея осуществили наша бронированная ремонтно-эвакуационная машина БРЭМ-4РМ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале 92-й бригады.
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