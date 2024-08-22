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Бойцы 92-й ОШБр затрофеили российскую БМП-3. ВИДЕО

Бойцы 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко затрофеили БМП-3 оккупантов. Эвакуацию трофея осуществили наша бронированная ремонтно-эвакуационная машина БРЭМ-4РМ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале 92-й бригады.

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Автор: 

92 отдельная штурмовая бригада (251) БМП (399)


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Молодці !
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21.08.2024 23:21 Ответить
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22.08.2024 00:33 Ответить
Доброї ночі !))
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22.08.2024 00:39 Ответить
Добре, але нащо такий муз. супровід ? Крім того, вибачайте, вона якась розукомплектована.
Цікаво, її візьмуть на баланс для застосування?
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22.08.2024 10:14 Ответить
Більшість бтт можна відремонтувати і відновити якщо вона не горіла
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22.08.2024 11:43 Ответить
 
 