Бійці 92 ОШБр затрофеїли російську БМП-3. ВIДЕО
Бійці 92-ої окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка затрофеїли БМП-3 окупантів. Евакуацію трофея здійснили наша броньована ремонтно-евакуаційна машина БРЕМ-4РМ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі 92-ої бригади.
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