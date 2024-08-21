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Бійці 92 ОШБр затрофеїли російську БМП-3. ВIДЕО

Бійці 92-ої окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка затрофеїли БМП-3 окупантів. Евакуацію трофея здійснили наша броньована ремонтно-евакуаційна машина БРЕМ-4РМ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі 92-ої бригади.

Дивіться: Російський загарбник спробував відбити український безпілотник ногою. ВIДЕО

Автор: 

92 окрема штурмова бригада (251) БМП (409)


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Молодці !
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21.08.2024 23:21 Відповісти
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22.08.2024 00:33 Відповісти
Доброї ночі !))
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22.08.2024 00:39 Відповісти
Добре, але нащо такий муз. супровід ? Крім того, вибачайте, вона якась розукомплектована.
Цікаво, її візьмуть на баланс для застосування?
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22.08.2024 10:14 Відповісти
Більшість бтт можна відремонтувати і відновити якщо вона не горіла
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22.08.2024 11:43 Відповісти
 
 