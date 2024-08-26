Штурмовик ВС РФ, взятый в плен бойцами 425-го батальона "Скала" вблизи Нью-Йорка: "Нас было 130, выжило – 10". ВИДЕО
Рядовой стрелок Владимир Грибов служил в штурмовом отряде 9-го полка ВС РФ. Из-за финансовых проблем ушел на войну, где ему оторвало ногу после сбрасывания с ночного большого дрона. Грибова взяли в плен штурмовики 425-го батальона "Скала" во время операции в Нью-Йорке Донецкой области.
На канале "Бутусов плюс" Грибов рассказал, что мечтает попасть под обмен и вернуться домой: верит, что получит 3 миллиона рублей за свое ранение и увечье.
Топ комментарии
+10 Hanka Panyanka
показать весь комментарий26.08.2024 09:46
+8 ALEX SUROVV #593022
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+4 U A #508723
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придателям денех не дають !
Всього два мотиватори: гроші, мрія, що тобі точно повезе і страх смерті, бо їх ніхто не жаліє в бою.
От і весь секрет.