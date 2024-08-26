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Штурмовик ВС РФ, взятый в плен бойцами 425-го батальона "Скала" вблизи Нью-Йорка: "Нас было 130, выжило – 10". ВИДЕО

Рядовой стрелок Владимир Грибов служил в штурмовом отряде 9-го полка ВС РФ. Из-за финансовых проблем ушел на войну, где ему оторвало ногу после сбрасывания с ночного большого дрона. Грибова взяли в плен штурмовики 425-го батальона "Скала" во время операции в Нью-Йорке Донецкой области.

На канале "Бутусов плюс" Грибов рассказал, что мечтает попасть под обмен и вернуться домой: верит, что получит 3 миллиона рублей за свое ранение и увечье.

Также смотрите: Наши штурмовики поделились тем, как прошла контратака в Нью-Йорке Донецкой области: 8 бойцов взяли в плен 16 россиян. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19210) Бутусов Юрий (4358) пленные (2139)


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Топ комментарии
+10
він мріє отримати 3 мільйони за своє каліцтво... боже мій, які ж вони кончені та невиправні потвори...
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26.08.2024 09:46
+8
По морде видно что оно не раскаивается.
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26.08.2024 09:43
+4
багато, має бути 0
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26.08.2024 09:42
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багато, має бути 0
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26.08.2024 09:42 Ответить
Так це ще нормальний відсоток. Чим він незадоволений?
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26.08.2024 09:43 Ответить
По морде видно что оно не раскаивается.
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26.08.2024 09:43 Ответить
він мріє отримати 3 мільйони за своє каліцтво... боже мій, які ж вони кончені та невиправні потвори...
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26.08.2024 09:46 Ответить
Ніби дорослий вже, а в казки ***** вірить
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26.08.2024 10:15 Ответить
Сумніваюся я - що ті "три миллиона" він використає з користю Скоріш всього - проп"є А потім (якщо не здохне від перепою) - у підземний перехід Копійки клянчить... І биться з "конкурентами" за "кормне" місце...
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26.08.2024 13:02 Ответить
В росії такого непотребу мільйони
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26.08.2024 10:14 Ответить
Ну на какой буй он нужен ? Кто его в лаптестан забирать будет ? Он для них уже отработтанный материал и ещё и без одной ласты. Расходуем на этого тридвараста свои ресурсы , время медиков , и в лагере его ещё кормить и паить будут .
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26.08.2024 10:30 Ответить
рак Землі , знищувати тільки знищувати, дуже шкода що до цього знищення не приєднуються цивілізовані країни з 3-4 напрямків .
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26.08.2024 10:54 Ответить
вірить, що отримає 3 мільйони рублів за своє поранення і каліцтво.

придателям денех не дають !
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26.08.2024 12:44 Ответить
Увімкнув відео і не зрозумів спочатку хто це ?А потім виявився макєєвскій мальчік,що сидів в тюрмі і пішов ізза дєнєх)Дивне питання Бутусова,щодо майбунього((Обміняти казла на українця,чи Україна дасть йому тюрму,потім інвалідність,потім соціальну підтримку?((((((((((((((((((((
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26.08.2024 19:16 Ответить
Воно зек. Їх і використовують реально як м"ясо. І їх (зеків) у них біля мільйона
Всього два мотиватори: гроші, мрія, що тобі точно повезе і страх смерті, бо їх ніхто не жаліє в бою.
От і весь секрет.
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26.08.2024 20:48 Ответить
 
 