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Штурмовик ЗС РФ, взятий у полон бійцями 425-го батальйону "Скала" поблизу Нью-Йорка: "Нас було 130, вижило - 10". ВIДЕО

Рядовий стрілець Володимир Грибов служив у штурмовому загоні 9-го полку ЗС РФ. Через фінансові проблеми пішов на війну, де йому відірвало ногу після скиду з нічного великого дрону. Грибова взяли в полон штурмовики 425-го батальону "Скала" під час операції у Нью-Йорку Донецької області.

На каналі "Бутусов плюс" Грибов розповів, що мріє потрапити під обмін і повернутися додому: вірить, що отримає 3 мільйони рублів за своє поранення і каліцтво.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Наші штурмовики поділились тим, як пройшла контратака у Нью-Йорку Донецької області: 8 бійців полонили 16 росіян. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17359) Бутусов Юрій (3589) полонені (2263)


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Топ коментарі
+10
він мріє отримати 3 мільйони за своє каліцтво... боже мій, які ж вони кончені та невиправні потвори...
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26.08.2024 09:46
+8
По морде видно что оно не раскаивается.
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26.08.2024 09:43
+4
багато, має бути 0
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26.08.2024 09:42
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26.08.2024 09:42 Відповісти
Так це ще нормальний відсоток. Чим він незадоволений?
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26.08.2024 09:43 Відповісти
По морде видно что оно не раскаивается.
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26.08.2024 09:43 Відповісти
він мріє отримати 3 мільйони за своє каліцтво... боже мій, які ж вони кончені та невиправні потвори...
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26.08.2024 09:46 Відповісти
Ніби дорослий вже, а в казки ***** вірить
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26.08.2024 10:15 Відповісти
Сумніваюся я - що ті "три миллиона" він використає з користю Скоріш всього - проп"є А потім (якщо не здохне від перепою) - у підземний перехід Копійки клянчить... І биться з "конкурентами" за "кормне" місце...
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26.08.2024 13:02 Відповісти
В росії такого непотребу мільйони
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26.08.2024 10:14 Відповісти
Ну на какой буй он нужен ? Кто его в лаптестан забирать будет ? Он для них уже отработтанный материал и ещё и без одной ласты. Расходуем на этого тридвараста свои ресурсы , время медиков , и в лагере его ещё кормить и паить будут .
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26.08.2024 10:30 Відповісти
рак Землі , знищувати тільки знищувати, дуже шкода що до цього знищення не приєднуються цивілізовані країни з 3-4 напрямків .
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26.08.2024 10:54 Відповісти
вірить, що отримає 3 мільйони рублів за своє поранення і каліцтво.

придателям денех не дають !
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26.08.2024 12:44 Відповісти
Увімкнув відео і не зрозумів спочатку хто це ?А потім виявився макєєвскій мальчік,що сидів в тюрмі і пішов ізза дєнєх)Дивне питання Бутусова,щодо майбунього((Обміняти казла на українця,чи Україна дасть йому тюрму,потім інвалідність,потім соціальну підтримку?((((((((((((((((((((
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26.08.2024 19:16 Відповісти
Воно зек. Їх і використовують реально як м"ясо. І їх (зеків) у них біля мільйона
Всього два мотиватори: гроші, мрія, що тобі точно повезе і страх смерті, бо їх ніхто не жаліє в бою.
От і весь секрет.
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26.08.2024 20:48 Відповісти
 
 