Штурмовик ЗС РФ, взятий у полон бійцями 425-го батальйону "Скала" поблизу Нью-Йорка: "Нас було 130, вижило - 10". ВIДЕО

Рядовий стрілець Володимир Грибов служив у штурмовому загоні 9-го полку ЗС РФ. Через фінансові проблеми пішов на війну, де йому відірвало ногу після скиду з нічного великого дрону. Грибова взяли в полон штурмовики 425-го батальону "Скала" під час операції у Нью-Йорку Донецької області.

На каналі "Бутусов плюс" Грибов розповів, що мріє потрапити під обмін і повернутися додому: вірить, що отримає 3 мільйони рублів за своє поранення і каліцтво.

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