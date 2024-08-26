Уничтожение российской ракеты силами ПВО на границе Львовщины и Закарпатья. ВИДЕО
На Закарпатье воины сил ПВО уничтожили российскую ракету.
Видео обнародовал глава Закарпатской ОГА Виктор Микита, информирует Цензор.НЕТ.
"Закарпатский 650-й отдельный зенитно-пулеметный батальон ВСУ сбивает крылатую ракету на границе нашей и Львовской областей. Она направлялась в наш регион", - говорится в сообщении.
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+25 Деніс Войцеховський
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На групи використовуються багато кулеметів, пікапів які не вистачає на передовій... і як бачимо якщо з більшою частиною шахедів вони справляються... то крилаті ракети пролітають
легкомоторний буде стріляти як зможе зробити захід і зверху вниз
Розумієте різницю?
Мінус одна КР вартістю щонайменше 2 млн доларів.
Але треба мати гарну кваліфікацію та неабияку вдачу.
Самая современная - это Block V. Ее стоимость оценивают в 1,87 миллиона долларов.При этом цены на старые образцы стартуют от 600 тысяч долларов.
https://24tv.ua/ru/rakety-tomagavk-harakteristiki-dalnost-cena-poluchit-li-ukraina-ot-ssha-tomahawk-24-kanal_n2595689
Одне шастя у того Санька ...
В історічній призмі, західних лідерів будуть порівнювати із лідерами часів Другої світової та їхніми доленосними рішеннями.
У Байдена була можливість увійти в історію, як сильного світового лідера, але він вибрав політику "лиш би не злити путіна" та не "ескалірованія".
Безхребетністть партнерів дорого нам обходиться та спонукає тиранів до ще більшого хаосу у світі.
Колись , ще на початку війни , кацапська ракета пролетіла в мене мало не над головою . Ще й подумав тоді що можна було б дістати з мисливської рушниці .
але Ігнат вже написав