Уничтожение российской ракеты силами ПВО на границе Львовщины и Закарпатья. ВИДЕО

На Закарпатье воины сил ПВО уничтожили российскую ракету.

Видео обнародовал глава Закарпатской ОГА Виктор Микита, информирует Цензор.НЕТ.

"Закарпатский 650-й отдельный зенитно-пулеметный батальон ВСУ сбивает крылатую ракету на границе нашей и Львовской областей. Она направлялась в наш регион", - говорится в сообщении.

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