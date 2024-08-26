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Уничтожение российской ракеты силами ПВО на границе Львовщины и Закарпатья. ВИДЕО

На Закарпатье воины сил ПВО уничтожили российскую ракету.

Видео обнародовал глава Закарпатской ОГА Виктор Микита, информирует Цензор.НЕТ.

"Закарпатский 650-й отдельный зенитно-пулеметный батальон ВСУ сбивает крылатую ракету на границе нашей и Львовской областей. Она направлялась в наш регион", - говорится в сообщении.

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Автор: 

ПВО (2745) Закарпатская область (2584)


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Топ комментарии
+25
Витрата БК - не більше 20 набоїв калібру 12.7.
Мінус одна КР вартістю щонайменше 2 млн доларів.
Але треба мати гарну кваліфікацію та неабияку вдачу.
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26.08.2024 10:04
+19
Стрілець від Бога !
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26.08.2024 10:04
+8
Тисячі таких груп потрібно Україні для того щоб не боятись ракет.
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26.08.2024 10:02
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Тисячі таких груп потрібно Україні для того щоб не боятись ракет.
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26.08.2024 10:02 Ответить
Такі мобільні групи для збиття крилатих ракет то мати мають не аби який хист. По шахедам ще куди не йшло.
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26.08.2024 10:05 Ответить
Не груп треба тисячу а ракет до мігів тисячу... більш буде ефективно.... та легкомоторні літаки з кулеметами проти шахедів

На групи використовуються багато кулеметів, пікапів які не вистачає на передовій... і як бачимо якщо з більшою частиною шахедів вони справляються... то крилаті ракети пролітають
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26.08.2024 10:08 Ответить
А що, на Вашу думку, буде з тими пострілами з легкомоторного літака, які не влучать у Шахеда?
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26.08.2024 11:14 Ответить
шахедобійки детально знають свої райони, стріляють з заздалегідь визначених локацій, у заздалегідь визначених секторах та знизу догори
легкомоторний буде стріляти як зможе зробити захід і зверху вниз
Розумієте різницю?
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26.08.2024 12:42 Ответить
Витрата БК - не більше 20 набоїв калібру 12.7.
Мінус одна КР вартістю щонайменше 2 млн доларів.
Але треба мати гарну кваліфікацію та неабияку вдачу.
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26.08.2024 10:04 Ответить
Tomahawk - это целая семья крылатых ракет, сейчас есть девять основных модификаций, которые имеют свои подвиды и модернизации.

Самая современная - это Block V. Ее стоимость оценивают в 1,87 миллиона долларов.При этом цены на старые образцы стартуют от 600 тысяч долларов.
https://24tv.ua/ru/rakety-tomagavk-harakteristiki-dalnost-cena-poluchit-li-ukraina-ot-ssha-tomahawk-24-kanal_n2595689
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26.08.2024 10:28 Ответить
Можливо, та половина цинку 12.7 явно дешевше буде.
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26.08.2024 10:44 Ответить
Стрілок сам сказав: ППОшка збила, а не він.
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26.08.2024 12:07 Ответить
Стрілець від Бога !
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26.08.2024 10:04 Ответить
Пощастило
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26.08.2024 10:08 Ответить
Ага... Пощастило попасти до війська, пощастило опинитися в тому місці, пощастило навчитися стріляти, пощастило поцілити !?
Одне шастя у того Санька ...
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26.08.2024 10:11 Ответить
В крилату ракету це дійсно майстерно...
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26.08.2024 10:09 Ответить
Нагороду б цьому хлопцю ,10% від вартості збитої, та плюс економія від вартості протиракети вартістю понад 1млн$ для держави. А так ,за таке ,мінімум орден має бути.
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26.08.2024 10:35 Ответить
Це ППО збило, що він і кричить: "ППОшка"
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26.08.2024 12:27 Ответить
Очікуємо після масованої атаки російських терористів заяви з глибокою стурбованістю та засудженням від союзників.

В історічній призмі, західних лідерів будуть порівнювати із лідерами часів Другої світової та їхніми доленосними рішеннями.

У Байдена була можливість увійти в історію, як сильного світового лідера, але він вибрав політику "лиш би не злити путіна" та не "ескалірованія".

Безхребетністть партнерів дорого нам обходиться та спонукає тиранів до ще більшого хаосу у світі.
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26.08.2024 10:09 Ответить
Молодець .!! Та ще й вдала траєкторія польоту ракети була .
Колись , ще на початку війни , кацапська ракета пролетіла в мене мало не над головою . Ще й подумав тоді що можна було б дістати з мисливської рушниці .
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26.08.2024 10:09 Ответить
сьогодні від 8.30.до 10-ї над Самбором було чути гул , мабуть штахедів , але нічого не було видно . небо було вкрито хмарами .
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26.08.2024 10:10 Ответить
добре!
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26.08.2024 10:12 Ответить
Який же молодець!!!
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26.08.2024 10:16 Ответить
Молодці! Зразу видно мисливців по пернатій. !
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26.08.2024 10:18 Ответить
Дуже приемно бачити як проонука махновської тачанки з вправним кулеметником дає відсіч кацапським "аналоговнет ракетним технологіям"
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26.08.2024 11:01 Ответить
Супер!!!
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26.08.2024 12:30 Ответить
хотів звісно поумнічать що по відео видно, що точно не ця черга збиває ракету
але Ігнат вже написав
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26.08.2024 12:37 Ответить
 
 