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Знищення російської ракети силами ППО на межі Львівщини та Закарпаття. ВIДЕО

На Закарпатті воїни сил ППО знищили російську ракету.

Відео оприлюднив глава Закарпатської ОВА Віктор Микита, інформує Цензор.НЕТ.

"Закарпатський 650-й окремий зенітно-кулеметний батальйон ЗСУ збиває крилату ракету на межі нашої та Львівської областей. Вона прямувала до нашого регіону", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ракетна атака на Дніпропетровщину: сталося кілька займань, загинув чоловік

Автор: 

ППО (3185) Закарпатська область (2048)


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Топ коментарі
+25
Витрата БК - не більше 20 набоїв калібру 12.7.
Мінус одна КР вартістю щонайменше 2 млн доларів.
Але треба мати гарну кваліфікацію та неабияку вдачу.
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26.08.2024 10:04
+19
Стрілець від Бога !
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26.08.2024 10:04
+8
Тисячі таких груп потрібно Україні для того щоб не боятись ракет.
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26.08.2024 10:02
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Тисячі таких груп потрібно Україні для того щоб не боятись ракет.
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26.08.2024 10:02 Відповісти
Такі мобільні групи для збиття крилатих ракет то мати мають не аби який хист. По шахедам ще куди не йшло.
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26.08.2024 10:05 Відповісти
Не груп треба тисячу а ракет до мігів тисячу... більш буде ефективно.... та легкомоторні літаки з кулеметами проти шахедів

На групи використовуються багато кулеметів, пікапів які не вистачає на передовій... і як бачимо якщо з більшою частиною шахедів вони справляються... то крилаті ракети пролітають
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26.08.2024 10:08 Відповісти
А що, на Вашу думку, буде з тими пострілами з легкомоторного літака, які не влучать у Шахеда?
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26.08.2024 11:14 Відповісти
шахедобійки детально знають свої райони, стріляють з заздалегідь визначених локацій, у заздалегідь визначених секторах та знизу догори
легкомоторний буде стріляти як зможе зробити захід і зверху вниз
Розумієте різницю?
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26.08.2024 12:42 Відповісти
Витрата БК - не більше 20 набоїв калібру 12.7.
Мінус одна КР вартістю щонайменше 2 млн доларів.
Але треба мати гарну кваліфікацію та неабияку вдачу.
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26.08.2024 10:04 Відповісти
Tomahawk - это целая семья крылатых ракет, сейчас есть девять основных модификаций, которые имеют свои подвиды и модернизации.

Самая современная - это Block V. Ее стоимость оценивают в 1,87 миллиона долларов.При этом цены на старые образцы стартуют от 600 тысяч долларов.
https://24tv.ua/ru/rakety-tomagavk-harakteristiki-dalnost-cena-poluchit-li-ukraina-ot-ssha-tomahawk-24-kanal_n2595689
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26.08.2024 10:28 Відповісти
Можливо, та половина цинку 12.7 явно дешевше буде.
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26.08.2024 10:44 Відповісти
Стрілок сам сказав: ППОшка збила, а не він.
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26.08.2024 12:07 Відповісти
Стрілець від Бога !
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26.08.2024 10:04 Відповісти
Пощастило
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26.08.2024 10:08 Відповісти
Ага... Пощастило попасти до війська, пощастило опинитися в тому місці, пощастило навчитися стріляти, пощастило поцілити !?
Одне шастя у того Санька ...
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26.08.2024 10:11 Відповісти
В крилату ракету це дійсно майстерно...
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26.08.2024 10:09 Відповісти
Нагороду б цьому хлопцю ,10% від вартості збитої, та плюс економія від вартості протиракети вартістю понад 1млн$ для держави. А так ,за таке ,мінімум орден має бути.
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26.08.2024 10:35 Відповісти
Це ППО збило, що він і кричить: "ППОшка"
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26.08.2024 12:27 Відповісти
Очікуємо після масованої атаки російських терористів заяви з глибокою стурбованістю та засудженням від союзників.

В історічній призмі, західних лідерів будуть порівнювати із лідерами часів Другої світової та їхніми доленосними рішеннями.

У Байдена була можливість увійти в історію, як сильного світового лідера, але він вибрав політику "лиш би не злити путіна" та не "ескалірованія".

Безхребетністть партнерів дорого нам обходиться та спонукає тиранів до ще більшого хаосу у світі.
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26.08.2024 10:09 Відповісти
Молодець .!! Та ще й вдала траєкторія польоту ракети була .
Колись , ще на початку війни , кацапська ракета пролетіла в мене мало не над головою . Ще й подумав тоді що можна було б дістати з мисливської рушниці .
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26.08.2024 10:09 Відповісти
сьогодні від 8.30.до 10-ї над Самбором було чути гул , мабуть штахедів , але нічого не було видно . небо було вкрито хмарами .
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26.08.2024 10:10 Відповісти
добре!
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26.08.2024 10:12 Відповісти
Який же молодець!!!
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26.08.2024 10:16 Відповісти
Молодці! Зразу видно мисливців по пернатій. !
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26.08.2024 10:18 Відповісти
Дуже приемно бачити як проонука махновської тачанки з вправним кулеметником дає відсіч кацапським "аналоговнет ракетним технологіям"
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26.08.2024 11:01 Відповісти
Супер!!!
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26.08.2024 12:30 Відповісти
хотів звісно поумнічать що по відео видно, що точно не ця черга збиває ракету
але Ігнат вже написав
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26.08.2024 12:37 Відповісти
 
 