Знищення російської ракети силами ППО на межі Львівщини та Закарпаття. ВIДЕО

На Закарпатті воїни сил ППО знищили російську ракету.

Відео оприлюднив глава Закарпатської ОВА Віктор Микита, інформує Цензор.НЕТ.

"Закарпатський 650-й окремий зенітно-кулеметний батальйон ЗСУ збиває крилату ракету на межі нашої та Львівської областей. Вона прямувала до нашого регіону", - йдеться в повідомленні.

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