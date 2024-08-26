Оккупанта разносит на куски после взрыва боеприпаса, установленного наземным дроном. ВИДЕО

Украинские воины из 23-го отдельного стрелкового батальона с помощью наземного дрона установили взрывное устройство на позиции оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, боевую работу своего наземного "побратима" снимал воздушный БПЛА. На записи видно процесс установки взрывного устройства и его детонация в тот момент, когда поблизости оказался россиянин.

"Кадры от воинов 2-й роты 23-го отдельного стрелкового батальона демонстрируют, как российский военный подрывается на взрывчатке, установленной наземным дроном-"тихушником" в Донецкой области. Технологии на передовой войны - это наш ответ российской агрессии, и с каждым днем их становится все больше", - отмечает в комментарии автор публикации.

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