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Новости Видео Война
10 021 12

Оккупанта разносит на куски после взрыва боеприпаса, установленного наземным дроном. ВИДЕО

Украинские воины из 23-го отдельного стрелкового батальона с помощью наземного дрона установили взрывное устройство на позиции оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, боевую работу своего наземного "побратима" снимал воздушный БПЛА. На записи видно процесс установки взрывного устройства и его детонация в тот момент, когда поблизости оказался россиянин.

"Кадры от воинов 2-й роты 23-го отдельного стрелкового батальона демонстрируют, как российский военный подрывается на взрывчатке, установленной наземным дроном-"тихушником" в Донецкой области. Технологии на передовой войны - это наш ответ российской агрессии, и с каждым днем их становится все больше", - отмечает в комментарии автор публикации.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский впервые показал украинский дрон-ракету "Паляниця". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19210) уничтожение (6916) дроны (3912)


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Топ комментарии
+8
https://dl-news.defence-line.org/?p=39372 Лох, мамонт, Орбан и другие чудеса (Часть 5)


Здесь мы ещё раз обратим внимание на то, что противник как-то странно рефлексирует именно перед такого рода потерями. В самом деле, сегодня на фронте он потерял 1200 лаптей и это его никак не тронуло, а тут - меньше двух десятков, и прямо столько эмоций. Я помню, как в совковой армии нас пугали тем, к чему может привести сон на посту, который был за городом. Между прочим, это были дивизионные артиллерийские склады. Так вот, нам рассказывали, что злые лабусы (литовцы) вырезали караул. Потом, когда у меня сложились дружеские отношения с местными литовцами, я им рассказывал эту историю, после чего долго не мог остановить их смех.

Очевидно, что эти страхи уходят куда-то ещё глубже и можно предположить, что корни ужаса от таких мероприятий находятся где-то в Зимней войне с Финляндией, когда финны действительно вырезали целые подразделение полузамерзших красных армейцев. А может быть, эти корни находятся ещё глубже, просто мне об этом неизвестно. Но прямо здесь имеется небольшая предыстория. В прошлом году в расположении одной из частей во время оккупированной Евпатории произошёл подобный же случай и тогда там вырезали 14 хрящей. Примерно в то же время, но в Севастополе, накануне дня флота, добрые люди вырезали девять моряков, но тогда эту тему спустили на тормоза, чтобы не портить праздник.

И вот теперь художественная резьба оказалась одной из самых результативных, на территории временно оккупированного Крыма. Лаптей явно не радует такая тенденция и в связи с этим они уходят в дебри философии, рассуждая следующим образом:

«Главная версия преступления - действия диверсантов, которые не впервые подло убивают наших военных в Крыму. Идет поиск виновных. Согласно еще одной версии, погибшим матросам отомстили за какое-то оскорбление или конфликт на бытовой почве. Но это маловероятно, так как преступники действовали слишком профессионально и хладнокровно. Все погибшие были родом из разных регионов России. Их тела в режиме секретности отправлены из Севастополя домой - в регионы от Питера до Краснодарского края».

Это скорбное повествование интересно не только тем, как под финиш курортного сезона произошло нечто, заменившее военный парад, но и по другой причине. В нём замечательно и показательно изложено все нутро лаптя, а также продемонстрировано то, насколько глубока это выгребная яма. Пациент даже не стесняясь говорит о том, что это - контрактники, то есть, лица, согласившиеся за деньги убивать граждан соседние страны. Кто-то уже имеет такой опыт, а кто-то заключил контракт впервые, но они находились в полной готовности убивать граждан Украины на их же собственная земле.

При этом, все они дислоцировались на временно оккупированной территории Украины и готовились убыть в Запорожскую область для того, чтобы принять участие в боевых действиях. Проще говоря, они набирались сил для того, чтобы убивать граждан Украины. Но по стечению загадочных обстоятельств, их убили раньше. Причём, сделали это без взрыва здания, стрельбы и как следствие - сопутствующего ущерба. Наоборот, все произошло тихо и ювелирно. Ход процесса не разбудил никого в соседних домах, то есть, все было исполнено настолько технично, что этому можно только позавидовать. И вот лапти называют это подлым убийством, будто пришли в их дом, ограбили, изнасиловали, а потом убили. Хотя в данном случае, этого можно было избежать. Им всего-то не надо было подписывать контракт и не ехать в чужую страну, ничего этого и не было бы.

А в завершении просто отметим. Если наши диверсионные группы работают на такую глубину и с таким хладнокровием, то перед такими мастерами художественной резьбы можно только снять шляпу. Её же можно снять и в том случае, если это наши, украинцы, оставшиеся под оккупацией, решили внести свой постельный вклад в дело освобождение украинского Крыма. В любом случае, кто бы это не сделал, заслуживает самых тёплых слов. И что-то там подсказывает, что это был не последний эпизод курортный жизни временно оккупированного Крыма.
https://dl-news.defence-line.org/?p=39372
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26.08.2024 12:04
+7
https://dl-news.defence-line.org/?p=39369 Лох, мамонт, Орбан и другие чудеса (Часть 4)

КРЫМ, КУРОРТНЫЙ СЕЗОН ИЛИ КУЛËКВИУМ


Осталось всего несколько дней классического, курортного сезона. Сентябрь всегда был чем-то вроде довеска к основной части сезона и потому все должно было уложиться в летние месяцы. Нынешний крымский курортный сезон можно оценивать как угодно, но неудачным его назвать нельзя. Каждый раз, когда это касается лаптей, всегда следует разобраться с понятиями и внести ясность в этот вопрос. Да, наверное, с количеством отдыхающих, а следовательно и деньгами, которые они должны были привезти, сложилось не очень, но с другой стороны, такого количества красочных шоу, которые обеспечили ВСУ, не было еще никогда.

Не секрет, что многие лапти стремились в Крым для того, чтобы посмотреть на парад военно-морского флота. В этом году парад был отменён, но это не значит, что в Крыму не на что было смотреть, в плане военных мероприятий. На самом деле, здесь было ещё интереснее, чем всегда, поскольку события разворачивались не только на море, но и на суше, и в воздухе. Причём, все происходило на самом деле, в режиме театрального шоу. Корабли действительно взрывались и тонули, самолёты взрывались и падали, на земле очень многое просто взорвалась и демонстрировало такой фейерверк, что за это можно было брать отдельную плату.

Но вот буквально только что у лаптей появилась новая информация, примерно того же плана. Как сообщается, произошло событие, которое в научных кругах называется «Кулёквиум» и темой мероприятия стала резьба по дереву. Если кто-то считает, что в названии этого события допущена ошибка, то наверное, поторопился с таким выводом. Сейчас мы дадим слово лаптям, которые описывает его так, как считают нужным, а потом вернёмся к названию и теме этого мероприятия. Далее - текст от лаптей:

«Очень плохая новость из Крыма. Диверсанты убили 18 военных. По данным источников в Минобороны и среди военных, которые находятся на полуострове, ЧП произошло в субботу, 24 августа. Неизвестные атаковали полевой лагерь недалеко от Симферополя. Там бойцы готовились к отправке на Запорожское направление фронта.

«Неизвестные убили ножами 18 военных. Все погибли во сне. Как диверсанты пробрались в лагерь и как скрылись оттуда, мы пока до конца не понимаем. Эти гады были очень хорошо подготовлены», - рассказал один из наших собеседников. По словам другого, среди жертв нападения были как опытные военные, так и те, которые недавно подписали контракты и готовились к отправке на фронт. В ФСБ нам факт атаки подтвердили и сказали, что надеются выйти на след преступников в ближайшие дни».
Если кто-то помнит, в совковые времена бытовала такая присказка: чем больше в армии дубов, тем крепче наша оборона. И вот, согласно этой информации, произошла резьба по дубу. В результате, 18 дубов было вырезано полностью и как несложно понять, каждого из них ожидал свой персональный, чёрный кулек. Поэтому мероприятие со всей ответственностью можно назвать так, как было приведено выше. Нам неизвестно, кто выступил в качестве профессора, и провёл эту научную вечеринку под конец курортного сезона, но очевидно, что все было сделано профессионально и на высшем, научном уровне.
https://dl-news.defence-line.org/?p=39369
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26.08.2024 12:00
+5
мамка без калины осталась....
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26.08.2024 11:43
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мамка без калины осталась....
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26.08.2024 11:43 Ответить
Буквально -- нєх..й шастать!
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26.08.2024 11:56 Ответить
у деяких країнах дронами вже піцу доставляють, а у нас поки що тільки квитки на концерт кобзона
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26.08.2024 12:46 Ответить
І задорнава ... ))
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26.08.2024 15:01 Ответить
https://dl-news.defence-line.org/?p=39369 Лох, мамонт, Орбан и другие чудеса (Часть 4)

КРЫМ, КУРОРТНЫЙ СЕЗОН ИЛИ КУЛËКВИУМ


Осталось всего несколько дней классического, курортного сезона. Сентябрь всегда был чем-то вроде довеска к основной части сезона и потому все должно было уложиться в летние месяцы. Нынешний крымский курортный сезон можно оценивать как угодно, но неудачным его назвать нельзя. Каждый раз, когда это касается лаптей, всегда следует разобраться с понятиями и внести ясность в этот вопрос. Да, наверное, с количеством отдыхающих, а следовательно и деньгами, которые они должны были привезти, сложилось не очень, но с другой стороны, такого количества красочных шоу, которые обеспечили ВСУ, не было еще никогда.

Не секрет, что многие лапти стремились в Крым для того, чтобы посмотреть на парад военно-морского флота. В этом году парад был отменён, но это не значит, что в Крыму не на что было смотреть, в плане военных мероприятий. На самом деле, здесь было ещё интереснее, чем всегда, поскольку события разворачивались не только на море, но и на суше, и в воздухе. Причём, все происходило на самом деле, в режиме театрального шоу. Корабли действительно взрывались и тонули, самолёты взрывались и падали, на земле очень многое просто взорвалась и демонстрировало такой фейерверк, что за это можно было брать отдельную плату.

Но вот буквально только что у лаптей появилась новая информация, примерно того же плана. Как сообщается, произошло событие, которое в научных кругах называется «Кулёквиум» и темой мероприятия стала резьба по дереву. Если кто-то считает, что в названии этого события допущена ошибка, то наверное, поторопился с таким выводом. Сейчас мы дадим слово лаптям, которые описывает его так, как считают нужным, а потом вернёмся к названию и теме этого мероприятия. Далее - текст от лаптей:

«Очень плохая новость из Крыма. Диверсанты убили 18 военных. По данным источников в Минобороны и среди военных, которые находятся на полуострове, ЧП произошло в субботу, 24 августа. Неизвестные атаковали полевой лагерь недалеко от Симферополя. Там бойцы готовились к отправке на Запорожское направление фронта.

«Неизвестные убили ножами 18 военных. Все погибли во сне. Как диверсанты пробрались в лагерь и как скрылись оттуда, мы пока до конца не понимаем. Эти гады были очень хорошо подготовлены», - рассказал один из наших собеседников. По словам другого, среди жертв нападения были как опытные военные, так и те, которые недавно подписали контракты и готовились к отправке на фронт. В ФСБ нам факт атаки подтвердили и сказали, что надеются выйти на след преступников в ближайшие дни».
Если кто-то помнит, в совковые времена бытовала такая присказка: чем больше в армии дубов, тем крепче наша оборона. И вот, согласно этой информации, произошла резьба по дубу. В результате, 18 дубов было вырезано полностью и как несложно понять, каждого из них ожидал свой персональный, чёрный кулек. Поэтому мероприятие со всей ответственностью можно назвать так, как было приведено выше. Нам неизвестно, кто выступил в качестве профессора, и провёл эту научную вечеринку под конец курортного сезона, но очевидно, что все было сделано профессионально и на высшем, научном уровне.
https://dl-news.defence-line.org/?p=39369
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26.08.2024 12:00 Ответить
https://dl-news.defence-line.org/?p=39372 Лох, мамонт, Орбан и другие чудеса (Часть 5)


Здесь мы ещё раз обратим внимание на то, что противник как-то странно рефлексирует именно перед такого рода потерями. В самом деле, сегодня на фронте он потерял 1200 лаптей и это его никак не тронуло, а тут - меньше двух десятков, и прямо столько эмоций. Я помню, как в совковой армии нас пугали тем, к чему может привести сон на посту, который был за городом. Между прочим, это были дивизионные артиллерийские склады. Так вот, нам рассказывали, что злые лабусы (литовцы) вырезали караул. Потом, когда у меня сложились дружеские отношения с местными литовцами, я им рассказывал эту историю, после чего долго не мог остановить их смех.

Очевидно, что эти страхи уходят куда-то ещё глубже и можно предположить, что корни ужаса от таких мероприятий находятся где-то в Зимней войне с Финляндией, когда финны действительно вырезали целые подразделение полузамерзших красных армейцев. А может быть, эти корни находятся ещё глубже, просто мне об этом неизвестно. Но прямо здесь имеется небольшая предыстория. В прошлом году в расположении одной из частей во время оккупированной Евпатории произошёл подобный же случай и тогда там вырезали 14 хрящей. Примерно в то же время, но в Севастополе, накануне дня флота, добрые люди вырезали девять моряков, но тогда эту тему спустили на тормоза, чтобы не портить праздник.

И вот теперь художественная резьба оказалась одной из самых результативных, на территории временно оккупированного Крыма. Лаптей явно не радует такая тенденция и в связи с этим они уходят в дебри философии, рассуждая следующим образом:

«Главная версия преступления - действия диверсантов, которые не впервые подло убивают наших военных в Крыму. Идет поиск виновных. Согласно еще одной версии, погибшим матросам отомстили за какое-то оскорбление или конфликт на бытовой почве. Но это маловероятно, так как преступники действовали слишком профессионально и хладнокровно. Все погибшие были родом из разных регионов России. Их тела в режиме секретности отправлены из Севастополя домой - в регионы от Питера до Краснодарского края».

Это скорбное повествование интересно не только тем, как под финиш курортного сезона произошло нечто, заменившее военный парад, но и по другой причине. В нём замечательно и показательно изложено все нутро лаптя, а также продемонстрировано то, насколько глубока это выгребная яма. Пациент даже не стесняясь говорит о том, что это - контрактники, то есть, лица, согласившиеся за деньги убивать граждан соседние страны. Кто-то уже имеет такой опыт, а кто-то заключил контракт впервые, но они находились в полной готовности убивать граждан Украины на их же собственная земле.

При этом, все они дислоцировались на временно оккупированной территории Украины и готовились убыть в Запорожскую область для того, чтобы принять участие в боевых действиях. Проще говоря, они набирались сил для того, чтобы убивать граждан Украины. Но по стечению загадочных обстоятельств, их убили раньше. Причём, сделали это без взрыва здания, стрельбы и как следствие - сопутствующего ущерба. Наоборот, все произошло тихо и ювелирно. Ход процесса не разбудил никого в соседних домах, то есть, все было исполнено настолько технично, что этому можно только позавидовать. И вот лапти называют это подлым убийством, будто пришли в их дом, ограбили, изнасиловали, а потом убили. Хотя в данном случае, этого можно было избежать. Им всего-то не надо было подписывать контракт и не ехать в чужую страну, ничего этого и не было бы.

А в завершении просто отметим. Если наши диверсионные группы работают на такую глубину и с таким хладнокровием, то перед такими мастерами художественной резьбы можно только снять шляпу. Её же можно снять и в том случае, если это наши, украинцы, оставшиеся под оккупацией, решили внести свой постельный вклад в дело освобождение украинского Крыма. В любом случае, кто бы это не сделал, заслуживает самых тёплых слов. И что-то там подсказывает, что это был не последний эпизод курортный жизни временно оккупированного Крыма.
https://dl-news.defence-line.org/?p=39372
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26.08.2024 12:04 Ответить
«К сведению атдыхающих в Крыму: На припляжной территории развёрнута широкая сеть магазинов под общим брендом «Учкуевка» В них вы имеете возможность приобрести широкий ассортимент товаров для отдыха А именно:

- - бронеплавки и бронекупальники аткрытава и закрытава типа из лучних сартов кевлара и титана;

- - купальне каски кевларовые;

- - Бронешлёпанцы (въетнамки»);

- - Жгуты резиновые кровоастанавливающие;

- - Венки пахаронные;

- - Пакеты для трупов всевазможных цветов и размеров;

- - Гробы из раличных парод дерева (па желанию заказника)

Для более састаятельных предлагается сервисное абслуживание в виде передвижных индивидуальных и групповых бронекапсул
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26.08.2024 12:48 Ответить
>>Пакеты для трупов всевазможных цветов и размеров;>>
Eto vsjo-zhe perebor - paketjiki vsje dolzni bitj toljko chjernije. Groba - nu pozhaluijsta, a paketjiki - po GOSTu chjernije!
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26.08.2024 13:00 Ответить
А не жирно для одного орка такое сложное устройство?
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26.08.2024 12:19 Ответить
В самий раз. Враховуючи що вони зараз лізуть і продавлюють групами по декілька свиней.
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26.08.2024 13:41 Ответить
При вогні по захищеній позиції витрата пару десятків снарядів на одного чумардоса це вдача. А тут всього один снаряд і один радіопідривач.
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26.08.2024 15:05 Ответить
Так вот ты какой...
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26.08.2024 15:03 Ответить
 
 