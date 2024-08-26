Окупанта розносить на шматки після вибуху боєприпасу, встановленого наземним дроном. ВIДЕО

Українські воїни із 23-го окремого стрілецького батальйону за допомогою наземного дрона встановили вибуховий пристрій на позиції окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бойову роботу свого наземного "побратима" фільмував повітряний БПЛА. На записі видно процес встановлення вибухового пристрою та його детонація у той момент, коли поблизу опинився росіянин.

"Кадри від воїнів 2-ї роти 23-го окремого стрілецького батальйону демонструють, як російський військовий підривається на вибухівці, встановленій наземним дроном-"тихушником" в Донецькій області. Технології на передовій війни - це наша відповідь російській агресії, і з кожним днем їх стає все більше", - зазначає у коментарі автор публікації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський вперше показав український дрон-ракету "Паляниця". ВIДЕО