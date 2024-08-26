Окупанта розносить на шматки після вибуху боєприпасу, встановленого наземним дроном. ВIДЕО
Українські воїни із 23-го окремого стрілецького батальйону за допомогою наземного дрона встановили вибуховий пристрій на позиції окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, бойову роботу свого наземного "побратима" фільмував повітряний БПЛА. На записі видно процес встановлення вибухового пристрою та його детонація у той момент, коли поблизу опинився росіянин.
"Кадри від воїнів 2-ї роти 23-го окремого стрілецького батальйону демонструють, як російський військовий підривається на вибухівці, встановленій наземним дроном-"тихушником" в Донецькій області. Технології на передовій війни - це наша відповідь російській агресії, і з кожним днем їх стає все більше", - зазначає у коментарі автор публікації.
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КРЫМ, КУРОРТНЫЙ СЕЗОН ИЛИ КУЛËКВИУМ
Осталось всего несколько дней классического, курортного сезона. Сентябрь всегда был чем-то вроде довеска к основной части сезона и потому все должно было уложиться в летние месяцы. Нынешний крымский курортный сезон можно оценивать как угодно, но неудачным его назвать нельзя. Каждый раз, когда это касается лаптей, всегда следует разобраться с понятиями и внести ясность в этот вопрос. Да, наверное, с количеством отдыхающих, а следовательно и деньгами, которые они должны были привезти, сложилось не очень, но с другой стороны, такого количества красочных шоу, которые обеспечили ВСУ, не было еще никогда.
Не секрет, что многие лапти стремились в Крым для того, чтобы посмотреть на парад военно-морского флота. В этом году парад был отменён, но это не значит, что в Крыму не на что было смотреть, в плане военных мероприятий. На самом деле, здесь было ещё интереснее, чем всегда, поскольку события разворачивались не только на море, но и на суше, и в воздухе. Причём, все происходило на самом деле, в режиме театрального шоу. Корабли действительно взрывались и тонули, самолёты взрывались и падали, на земле очень многое просто взорвалась и демонстрировало такой фейерверк, что за это можно было брать отдельную плату.
Но вот буквально только что у лаптей появилась новая информация, примерно того же плана. Как сообщается, произошло событие, которое в научных кругах называется «Кулёквиум» и темой мероприятия стала резьба по дереву. Если кто-то считает, что в названии этого события допущена ошибка, то наверное, поторопился с таким выводом. Сейчас мы дадим слово лаптям, которые описывает его так, как считают нужным, а потом вернёмся к названию и теме этого мероприятия. Далее - текст от лаптей:
«Очень плохая новость из Крыма. Диверсанты убили 18 военных. По данным источников в Минобороны и среди военных, которые находятся на полуострове, ЧП произошло в субботу, 24 августа. Неизвестные атаковали полевой лагерь недалеко от Симферополя. Там бойцы готовились к отправке на Запорожское направление фронта.
«Неизвестные убили ножами 18 военных. Все погибли во сне. Как диверсанты пробрались в лагерь и как скрылись оттуда, мы пока до конца не понимаем. Эти гады были очень хорошо подготовлены», - рассказал один из наших собеседников. По словам другого, среди жертв нападения были как опытные военные, так и те, которые недавно подписали контракты и готовились к отправке на фронт. В ФСБ нам факт атаки подтвердили и сказали, что надеются выйти на след преступников в ближайшие дни».
Если кто-то помнит, в совковые времена бытовала такая присказка: чем больше в армии дубов, тем крепче наша оборона. И вот, согласно этой информации, произошла резьба по дубу. В результате, 18 дубов было вырезано полностью и как несложно понять, каждого из них ожидал свой персональный, чёрный кулек. Поэтому мероприятие со всей ответственностью можно назвать так, как было приведено выше. Нам неизвестно, кто выступил в качестве профессора, и провёл эту научную вечеринку под конец курортного сезона, но очевидно, что все было сделано профессионально и на высшем, научном уровне.
https://dl-news.defence-line.org/?p=39369
Здесь мы ещё раз обратим внимание на то, что противник как-то странно рефлексирует именно перед такого рода потерями. В самом деле, сегодня на фронте он потерял 1200 лаптей и это его никак не тронуло, а тут - меньше двух десятков, и прямо столько эмоций. Я помню, как в совковой армии нас пугали тем, к чему может привести сон на посту, который был за городом. Между прочим, это были дивизионные артиллерийские склады. Так вот, нам рассказывали, что злые лабусы (литовцы) вырезали караул. Потом, когда у меня сложились дружеские отношения с местными литовцами, я им рассказывал эту историю, после чего долго не мог остановить их смех.
Очевидно, что эти страхи уходят куда-то ещё глубже и можно предположить, что корни ужаса от таких мероприятий находятся где-то в Зимней войне с Финляндией, когда финны действительно вырезали целые подразделение полузамерзших красных армейцев. А может быть, эти корни находятся ещё глубже, просто мне об этом неизвестно. Но прямо здесь имеется небольшая предыстория. В прошлом году в расположении одной из частей во время оккупированной Евпатории произошёл подобный же случай и тогда там вырезали 14 хрящей. Примерно в то же время, но в Севастополе, накануне дня флота, добрые люди вырезали девять моряков, но тогда эту тему спустили на тормоза, чтобы не портить праздник.
И вот теперь художественная резьба оказалась одной из самых результативных, на территории временно оккупированного Крыма. Лаптей явно не радует такая тенденция и в связи с этим они уходят в дебри философии, рассуждая следующим образом:
«Главная версия преступления - действия диверсантов, которые не впервые подло убивают наших военных в Крыму. Идет поиск виновных. Согласно еще одной версии, погибшим матросам отомстили за какое-то оскорбление или конфликт на бытовой почве. Но это маловероятно, так как преступники действовали слишком профессионально и хладнокровно. Все погибшие были родом из разных регионов России. Их тела в режиме секретности отправлены из Севастополя домой - в регионы от Питера до Краснодарского края».
Это скорбное повествование интересно не только тем, как под финиш курортного сезона произошло нечто, заменившее военный парад, но и по другой причине. В нём замечательно и показательно изложено все нутро лаптя, а также продемонстрировано то, насколько глубока это выгребная яма. Пациент даже не стесняясь говорит о том, что это - контрактники, то есть, лица, согласившиеся за деньги убивать граждан соседние страны. Кто-то уже имеет такой опыт, а кто-то заключил контракт впервые, но они находились в полной готовности убивать граждан Украины на их же собственная земле.
При этом, все они дислоцировались на временно оккупированной территории Украины и готовились убыть в Запорожскую область для того, чтобы принять участие в боевых действиях. Проще говоря, они набирались сил для того, чтобы убивать граждан Украины. Но по стечению загадочных обстоятельств, их убили раньше. Причём, сделали это без взрыва здания, стрельбы и как следствие - сопутствующего ущерба. Наоборот, все произошло тихо и ювелирно. Ход процесса не разбудил никого в соседних домах, то есть, все было исполнено настолько технично, что этому можно только позавидовать. И вот лапти называют это подлым убийством, будто пришли в их дом, ограбили, изнасиловали, а потом убили. Хотя в данном случае, этого можно было избежать. Им всего-то не надо было подписывать контракт и не ехать в чужую страну, ничего этого и не было бы.
А в завершении просто отметим. Если наши диверсионные группы работают на такую глубину и с таким хладнокровием, то перед такими мастерами художественной резьбы можно только снять шляпу. Её же можно снять и в том случае, если это наши, украинцы, оставшиеся под оккупацией, решили внести свой постельный вклад в дело освобождение украинского Крыма. В любом случае, кто бы это не сделал, заслуживает самых тёплых слов. И что-то там подсказывает, что это был не последний эпизод курортный жизни временно оккупированного Крыма.
https://dl-news.defence-line.org/?p=39372
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Eto vsjo-zhe perebor - paketjiki vsje dolzni bitj toljko chjernije. Groba - nu pozhaluijsta, a paketjiki - po GOSTu chjernije!