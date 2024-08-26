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Силы обороны уничтожили внедорожник и антенну связи оккупантов на Волчанском направлении. ВИДЕО

Пограничники бригады "Гарт" дронами-камикадзе нанесли удар по опорному пункту захватчиков на Волчанском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, был уничтожен внедорожник и антенна связи оккупантов. Также ликвидирован один россиянин, еще двое - ранены.

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Автор: 

Госпогранслужба (6425) уничтожение (6916)


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