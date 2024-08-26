Силы обороны уничтожили внедорожник и антенну связи оккупантов на Волчанском направлении. ВИДЕО
Пограничники бригады "Гарт" дронами-камикадзе нанесли удар по опорному пункту захватчиков на Волчанском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, был уничтожен внедорожник и антенна связи оккупантов. Также ликвидирован один россиянин, еще двое - ранены.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль