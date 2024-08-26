Сили оборони знищили позашляховик та антену зв’язку окупантів на Вовчанському напрямку. ВIДЕО
Прикордонники бригади "Гарт" дронами-камікадзе завдали удару по опорному пункту загарбників на Вовчанському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, було знищено позашляховик та антену зв’язку окупантів. Також ліквідовано одного росіянина, ще двох - поранено.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль