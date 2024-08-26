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Сили оборони знищили позашляховик та антену зв’язку окупантів на Вовчанському напрямку. ВIДЕО

Прикордонники бригади "Гарт" дронами-камікадзе завдали удару по опорному пункту загарбників на Вовчанському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, було знищено позашляховик та антену зв’язку окупантів. Також ліквідовано одного росіянина, ще двох - поранено.

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Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5979) знищення (7227)


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