Сили оборони знищили позашляховик та антену зв’язку окупантів на Вовчанському напрямку. ВIДЕО

Прикордонники бригади "Гарт" дронами-камікадзе завдали удару по опорному пункту загарбників на Вовчанському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, було знищено позашляховик та антену зв’язку окупантів. Також ліквідовано одного росіянина, ще двох - поранено.

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