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Полонений російський командир: "З Донбасу нам є вихід тільки на той світ". ВIДЕО

Микола Сур - лейтенант ЗС РФ, черговий полонений, взятий у бою воїнами 425-го окремого штурмового батальйону "Скала". Уродженець українського Донецька уперше взяв зброю у вересні 2015 року, коли вийшов з тюрми. У лютому 2024 вже був мобілізований. Коли служив під Новоазовськом і мешкав у свинарнику, його оголосили таким, що самовільно залишив військову частину, й відрядили до підрозділу "Шторм Z".

У подробицях на ютуб-каналі Бутусов Плюс розповів, як потрапив до полону. Він був єдиним живим з двох малих груп, - інших його товаришів ліквідували штурмовики "Скали". Зізнається, що відступати їм категорично не можна - ті, що йдуть позаду, за його словами "виписують червону картку і відправляють до янголів", повідомляє Цензор.НЕТ.

Дивіться: Воїни 92 ОШБр знищили російську РСЗВ "Град" у Бєлгородській області. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17359) полон (1561) інтерв’ю (221) Бутусов Юрій (3589)


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Топ коментарі
+19
Мір русскій, а не руський. Русь це Україна.
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26.08.2024 22:38
+16
То масковия, улус орды. К Руси отношение не имеют, название стырили как и всё остальное. Даже водка, пельмени и лапти и балалайка - всё спизженно 🤣
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26.08.2024 22:49
+14
ну і ******** всі туди, москалота!
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26.08.2024 22:18
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ну і ******** всі туди, москалота!
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26.08.2024 22:18 Відповісти
Руський мір він такий.
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26.08.2024 22:20 Відповісти
Мір русскій, а не руський. Русь це Україна.
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26.08.2024 22:38 Відповісти
Взагалі то "російський". Ніяк не збагну, країна росія, а живуть "руські"))
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26.08.2024 22:46 Відповісти
То масковия, улус орды. К Руси отношение не имеют, название стырили как и всё остальное. Даже водка, пельмени и лапти и балалайка - всё спизженно 🤣
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26.08.2024 22:49 Відповісти
Exactly. 👍

Помєс ерзямокш з монголотатарами. Розбавлена самоєдами з одного боку і кавказцями з іншого.
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26.08.2024 22:52 Відповісти
Да, да.
Обычай заворачивать кусочки мяса в сырое тесто мог сформироваться только в Китае, с его многовековой культурой. А уж, жарить мясо на палочках, эт тока грузины додумались. Тупые викинги вепря целиком жарили.
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27.08.2024 01:58 Відповісти
Болит душа за росиюшку то?
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27.08.2024 02:10 Відповісти
Живуть россіянє (це усі мешканці московії, у т.ч. чечени, русскіє і т.д.), серед яких є і русскіє.
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26.08.2024 22:54 Відповісти
их там нет
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27.08.2024 00:34 Відповісти
Киевская и Черниговская области наверное все таки
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27.08.2024 21:58 Відповісти
Желательно всем
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26.08.2024 22:46 Відповісти
Не на той Світ, а прямиком в Ад!
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26.08.2024 23:14 Відповісти
І тим не менше вони слухняно ідуть вбивати нас а не на Москву - ОТ І ВСЕ. Сталін убив найбільше рузкіх але вони умирали "за Сталіна" - раби
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26.08.2024 23:23 Відповісти
Так жалісно розповідає... нахер таке життя...-растрелЯть!
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26.08.2024 23:47 Відповісти
Юро, хли ти під цього люмпена мостися узькім язіком...?- ганьба!!!- та сам мову підтягни...)
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27.08.2024 00:30 Відповісти
Він громадянин України чи кацап? Бо з точки зору права це дві великі різниці.
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27.08.2024 01:11 Відповісти
В Донецке родился и вырос - кацап с украинским гражданством.
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27.08.2024 02:09 Відповісти
В цьому випадку стандартна мантра москаля, якого взяли в полон ("камандіри ****@лі самі с'**@лісь всє 200-е яадінвижил") звучить дещо інакше: "я камандір всєх ****@л сам с'**@лся..." далі за текстом.
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27.08.2024 02:03 Відповісти
Выродок совершил государственную измену. Во время военного положения у него должен быть только один вариант - быстрый суд и камера со сточной трубой по центру.
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27.08.2024 02:08 Відповісти
це ми дозволили тому генетичному сміттю під назвою Донбас існувати. Весь час статистика вказувала, що Донбас найбільш криміногенний, де людей заливають бетоном, розчиняють в кислотних озерах, вбивають за просто так, Крим завжди займав перше місце за проституцією, звідти росбаби розносили венеричні захворювання по всій Україні. Мало того, ми дозволили , ще й обирали за гречку від них те зросійщене бидло до влади. Тому вони думали весь час, що дамбасруліт. Потрібно було їм такі фізичні чистки влаштовувати, починаючи з ахметова, щоб сиділи і не пікали навіть.
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27.08.2024 05:35 Відповісти
В першому турі всіх українських виборів завжди була парочка прізвищ гідних людей, яле нарід має якійсь талант вибирати саме лайно... За це й отримує в решті решт бомби на голову.
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27.08.2024 07:29 Відповісти
гідних людей сатаністи в кремлі чи фашингтоні до влади в Україні не допускають НІ В ЯКОМУ РАЗІ!
якщо проста, нормальна людина захоче прийти до влади, то її ще на етапі виборів ВБ'ЮТЬ або спробують вбити!
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27.08.2024 08:37 Відповісти
Старий кримінальние кусма вбив В'ячеслава Чорновола, але просте бидло - нарід - вибрало сволоту вдруге, в парі з симоненкою. Хтось за гречку, але більшість - по бидляцтву. Хіба може, на приклад, США, надавати потужну зброю такому наріду? А герої ЗСУ тепер віддуваються за те бидло...
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27.08.2024 22:01 Відповісти
А як Ви вельмишановна Пані то уявляєте. Або ви не знаєте історію, того краю, або ви взагалі не з України. Я з Бамбасу. І нічого ви не дозволили, все відбувалось,аж с продразвьорсткі,коли Українців виганяли з хат в чому були і везли в сибір. А заселяли бидлостан,який нічого не вмів і не міг,бо дві руки лівих. А далі,пізніше, було таке,місто Донецьк, 18 година вечора,на вулицях ні одної людини,керують,гуляють банди, я була ще мала і мама моя,чекала на автобус доїхати до дому. І було дуже страшно стояти на зупинці і дочекатися автобус. Це був 1955 -1959 рік. Потім мама з татом виїхали звідти до Вінниці. От така історія моєї родини.
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27.08.2024 15:48 Відповісти
Мені його стало майже жалко
Запам'ятайте, ця і йому подібна *****, не пожаліє ні вас, ні ваших діток і не буде знімати , як пан Бутусов, "душещипательних" відео. Воно просто вас вб'є, чи закатує при потребі.
До чого таке викладати? Вата це не дивиться, а ми знаємо коли почуєш:
- мьіжеодиннарод, - стріляйте на звук!
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27.08.2024 07:14 Відповісти
Перші слова : " з Донецька...". Далі нічого слухати.
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27.08.2024 09:12 Відповісти
"Растрелять" как они любят!
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27.08.2024 11:12 Відповісти
Воно зек. Тим більше професійний. Москалям він не треба, а нашим тим більше. Тому і пхають таких в Шторм, бо не шкода. В них було біля мільйону зеків, значить ще півмільйона залишилось.
З них 200 тисяч ще можна використати на війні. От коли зеки закінчаться - тоді в них проблеми і з копмлектацією і появляться. З таким темпом утилізації - це до весни. А больовий поріг раіссі - 2 мільйони, я це ще на початку писав.
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27.08.2024 15:21 Відповісти
******,брехун і так,далі і тому подібне,тут паньство дає пораду розстрілять,ні вельмишановні добродії,ні, на запчастини, як,наших захисників потрошать на органи. Дякуючи, сайту ЦЕНЗОР.НЕТ. ,тут і була стаття про таке злодійство, доставили Воїна додому на щиті, а всередині все забране.
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27.08.2024 15:29 Відповісти
 
 