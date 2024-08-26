Полонений російський командир: "З Донбасу нам є вихід тільки на той світ". ВIДЕО

Микола Сур - лейтенант ЗС РФ, черговий полонений, взятий у бою воїнами 425-го окремого штурмового батальйону "Скала". Уродженець українського Донецька уперше взяв зброю у вересні 2015 року, коли вийшов з тюрми. У лютому 2024 вже був мобілізований. Коли служив під Новоазовськом і мешкав у свинарнику, його оголосили таким, що самовільно залишив військову частину, й відрядили до підрозділу "Шторм Z".

У подробицях на ютуб-каналі Бутусов Плюс розповів, як потрапив до полону. Він був єдиним живим з двох малих груп, - інших його товаришів ліквідували штурмовики "Скали". Зізнається, що відступати їм категорично не можна - ті, що йдуть позаду, за його словами "виписують червону картку і відправляють до янголів", повідомляє Цензор.НЕТ.

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