Полонений російський командир: "З Донбасу нам є вихід тільки на той світ". ВIДЕО
Микола Сур - лейтенант ЗС РФ, черговий полонений, взятий у бою воїнами 425-го окремого штурмового батальйону "Скала". Уродженець українського Донецька уперше взяв зброю у вересні 2015 року, коли вийшов з тюрми. У лютому 2024 вже був мобілізований. Коли служив під Новоазовськом і мешкав у свинарнику, його оголосили таким, що самовільно залишив військову частину, й відрядили до підрозділу "Шторм Z".
У подробицях на ютуб-каналі Бутусов Плюс розповів, як потрапив до полону. Він був єдиним живим з двох малих груп, - інших його товаришів ліквідували штурмовики "Скали". Зізнається, що відступати їм категорично не можна - ті, що йдуть позаду, за його словами "виписують червону картку і відправляють до янголів", повідомляє Цензор.НЕТ.
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Помєс ерзямокш з монголотатарами. Розбавлена самоєдами з одного боку і кавказцями з іншого.
Обычай заворачивать кусочки мяса в сырое тесто мог сформироваться только в Китае, с его многовековой культурой. А уж, жарить мясо на палочках, эт тока грузины додумались. Тупые викинги вепря целиком жарили.
якщо проста, нормальна людина захоче прийти до влади, то її ще на етапі виборів ВБ'ЮТЬ або спробують вбити!
Запам'ятайте, ця і йому подібна *****, не пожаліє ні вас, ні ваших діток і не буде знімати , як пан Бутусов, "душещипательних" відео. Воно просто вас вб'є, чи закатує при потребі.
До чого таке викладати? Вата це не дивиться, а ми знаємо коли почуєш:
- мьіжеодиннарод, - стріляйте на звук!
З них 200 тисяч ще можна використати на війні. От коли зеки закінчаться - тоді в них проблеми і з копмлектацією і появляться. З таким темпом утилізації - це до весни. А больовий поріг раіссі - 2 мільйони, я це ще на початку писав.