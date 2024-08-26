Пленный российский командир: "С Донбасса нам есть выход только на тот свет". ВИДЕО

Николай Сур - лейтенант ВС РФ, очередной пленный, взятый в бою воинами 425-го отдельного штурмового батальона "Скала". Уроженец украинского Донецка впервые взял оружие в сентябре 2015 года, когда вышел из тюрьмы. В феврале 2024 года уже был мобилизован. Когда служил под Новоазовском и жил в свинарнике, его объявили самовольно оставившим воинскую часть и отправили в подразделение "Шторм Z".

В подробностях на ютуб-канале Бутусов Плюс рассказал, как попал в плен. Он был единственным живым из двух малых групп - остальных его товарищей ликвидировали штурмовики "Скалы". Признается, что отступать им категорически нельзя - идущие сзади, по его словам, "выписывают красную карточку и отправляют к ангелам", сообщает Цензор.НЕТ.

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