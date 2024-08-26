Пленный российский командир: "С Донбасса нам есть выход только на тот свет". ВИДЕО
Николай Сур - лейтенант ВС РФ, очередной пленный, взятый в бою воинами 425-го отдельного штурмового батальона "Скала". Уроженец украинского Донецка впервые взял оружие в сентябре 2015 года, когда вышел из тюрьмы. В феврале 2024 года уже был мобилизован. Когда служил под Новоазовском и жил в свинарнике, его объявили самовольно оставившим воинскую часть и отправили в подразделение "Шторм Z".
В подробностях на ютуб-канале Бутусов Плюс рассказал, как попал в плен. Он был единственным живым из двух малых групп - остальных его товарищей ликвидировали штурмовики "Скалы". Признается, что отступать им категорически нельзя - идущие сзади, по его словам, "выписывают красную карточку и отправляют к ангелам", сообщает Цензор.НЕТ.
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Помєс ерзямокш з монголотатарами. Розбавлена самоєдами з одного боку і кавказцями з іншого.
Обычай заворачивать кусочки мяса в сырое тесто мог сформироваться только в Китае, с его многовековой культурой. А уж, жарить мясо на палочках, эт тока грузины додумались. Тупые викинги вепря целиком жарили.
якщо проста, нормальна людина захоче прийти до влади, то її ще на етапі виборів ВБ'ЮТЬ або спробують вбити!
Запам'ятайте, ця і йому подібна *****, не пожаліє ні вас, ні ваших діток і не буде знімати , як пан Бутусов, "душещипательних" відео. Воно просто вас вб'є, чи закатує при потребі.
До чого таке викладати? Вата це не дивиться, а ми знаємо коли почуєш:
- мьіжеодиннарод, - стріляйте на звук!
З них 200 тисяч ще можна використати на війні. От коли зеки закінчаться - тоді в них проблеми і з копмлектацією і появляться. З таким темпом утилізації - це до весни. А больовий поріг раіссі - 2 мільйони, я це ще на початку писав.