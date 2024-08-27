Бойцы Президентской бригады дронами "Дикі шершні" уничтожают врага. ВИДЕО

Бойцы подразделения Булава из Отдельной Президентской бригады имени Богдана Хмельницкого уничтожают дронами-камикадзе "Дикі шершні" по окопам врага.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи можно увидеть успешную атаку операторов БпЛА.

Моно-банка: send.monobank.ua/jar/E5kHzqvBb

Номер карты банка: 5375411217198790

PayPal: [email protected]