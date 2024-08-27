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Бойцы Президентской бригады дронами "Дикі шершні" уничтожают врага. ВИДЕО

Бойцы подразделения Булава из Отдельной Президентской бригады имени Богдана Хмельницкого уничтожают дронами-камикадзе "Дикі шершні" по окопам врага.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи можно увидеть успешную атаку операторов БпЛА.

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Автор: 

Отдельная президентская бригада (68) Дикие шершни (226)


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"Дикі шершні" - це не назва дронів, це підрозділ бригади.
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27.08.2024 14:14 Ответить
 
 