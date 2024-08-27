Бойцы Президентской бригады дронами "Дикі шершні" уничтожают врага. ВИДЕО
Бойцы подразделения Булава из Отдельной Президентской бригады имени Богдана Хмельницкого уничтожают дронами-камикадзе "Дикі шершні" по окопам врага.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи можно увидеть успешную атаку операторов БпЛА.
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Svetlana Marchenko #573572
показать весь комментарий27.08.2024 14:14 Ответить Мне нравится 1
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