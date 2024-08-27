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Бійці Президентської бригади дронами "Дикі шершні" нищать ворога. ВIДЕО

Бійці підрозділу Булава з Окремої Президентської бригади імені Богдана Хмельницького нищать дронами-камікадзе "Дикі Шершні" по окопах ворога. 

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі можна побачити успішну атаку операторів БпЛА.

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Автор: 

Окрема президентська бригада імені гетьмана Богдана Хмельницького (67) Дикі шершні (231)


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"Дикі шершні" - це не назва дронів, це підрозділ бригади.
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27.08.2024 14:14 Відповісти
 
 