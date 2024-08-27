Бійці Президентської бригади дронами "Дикі шершні" нищать ворога. ВIДЕО
Бійці підрозділу Булава з Окремої Президентської бригади імені Богдана Хмельницького нищать дронами-камікадзе "Дикі Шершні" по окопах ворога.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі можна побачити успішну атаку операторів БпЛА.
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Svetlana Marchenko #573572
показати весь коментар27.08.2024 14:14 Відповісти Мені подобається 1
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