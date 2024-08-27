Украинский дрон-камикадзе уничтожает в воздухе российский разведывательный БПЛА "Орлан-10". ВИДЕО
"Орлан-10" стал легкой добычей для нашего FPV-дрона.
На опубликованных кадрах воздушного боя видно, как украинский дрон-камикадзе таранит российский разведывательный БпЛА "Орлан-10", информирует Цензор.НЕТ.
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