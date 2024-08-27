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Украинский дрон-камикадзе уничтожает в воздухе российский разведывательный БПЛА "Орлан-10". ВИДЕО

"Орлан-10" стал легкой добычей для нашего FPV-дрона.

На опубликованных кадрах воздушного боя видно, как украинский дрон-камикадзе таранит российский разведывательный БпЛА "Орлан-10", информирует Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Воины 79 ОДШБр остановили вражеский штурм и уничтожили танки и БМП россиян на Кураховском направлении.. ВИДЕО

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уничтожение (6916) дроны (3912)


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27.08.2024 15:26 Ответить
От і знайшли відносно ефективний спосіб боротьби з тими "Орланами"! Бо з землі зенітна артилерія не добиває а витрачать ракети - дорогувато!
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28.08.2024 08:15 Ответить
захоплююче видовище... потім напевне будуть дивитися й казати, як це було спочатку важко...
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27.08.2024 15:39 Ответить
Народжений повзати,літати не зможе. Проза життя
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27.08.2024 15:44 Ответить
це відео вже пару місяців гуляе в інтернеті
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27.08.2024 15:52 Ответить
Слід визнати що дрон керується доволі важко, так щоб надиснути кнопку в цей момент і він автоматично здійснив зближення з видимою ціллю ось до чого потрібно іти, але воно до цього іде і прийде скоро
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27.08.2024 16:46 Ответить
не дуже то й легка, насправді, ціль, але добре що знищили, напрацюється досвід, буде легше
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27.08.2024 20:14 Ответить
А хто вирішив, що це легка ціль? Хто це взагалі каже?
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28.08.2024 00:12 Ответить
Це було в такого собі А.Блога..Сидить малий у Арізоні й кричить Папа кинь гроші на картку в мене Дрон завис на Донбасі!..))))
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28.08.2024 01:39 Ответить
 
 