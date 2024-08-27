УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11374 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна
8 785 9

Український дрон-камікадзе нищить у повітрі російський розвідувальний БпЛА "Орлан-10". ВIДЕО

"Орлан-10" став легкою здобиччю для нашого FPV-дрона.

На опублікованих кадрах повітряного бою видно, як український дрон-камікадзе таранить російський розвідувальний БпЛА "Орлан-10", інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Воїни 79 ОДШБр зупинили ворожий штурм та знищили вщент танки і БМП росіян на Курахівському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7235) дрони (4695)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
++
показати весь коментар
27.08.2024 15:26 Відповісти
От і знайшли відносно ефективний спосіб боротьби з тими "Орланами"! Бо з землі зенітна артилерія не добиває а витрачать ракети - дорогувато!
показати весь коментар
28.08.2024 08:15 Відповісти
захоплююче видовище... потім напевне будуть дивитися й казати, як це було спочатку важко...
показати весь коментар
27.08.2024 15:39 Відповісти
Народжений повзати,літати не зможе. Проза життя
показати весь коментар
27.08.2024 15:44 Відповісти
це відео вже пару місяців гуляе в інтернеті
показати весь коментар
27.08.2024 15:52 Відповісти
Слід визнати що дрон керується доволі важко, так щоб надиснути кнопку в цей момент і він автоматично здійснив зближення з видимою ціллю ось до чого потрібно іти, але воно до цього іде і прийде скоро
показати весь коментар
27.08.2024 16:46 Відповісти
не дуже то й легка, насправді, ціль, але добре що знищили, напрацюється досвід, буде легше
показати весь коментар
27.08.2024 20:14 Відповісти
А хто вирішив, що це легка ціль? Хто це взагалі каже?
показати весь коментар
28.08.2024 00:12 Відповісти
Це було в такого собі А.Блога..Сидить малий у Арізоні й кричить Папа кинь гроші на картку в мене Дрон завис на Донбасі!..))))
показати весь коментар
28.08.2024 01:39 Відповісти
 
 