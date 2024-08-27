Український дрон-камікадзе нищить у повітрі російський розвідувальний БпЛА "Орлан-10". ВIДЕО
"Орлан-10" став легкою здобиччю для нашого FPV-дрона.
На опублікованих кадрах повітряного бою видно, як український дрон-камікадзе таранить російський розвідувальний БпЛА "Орлан-10", інформує Цензор.НЕТ.
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