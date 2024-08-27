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Воїни 79 ОДШБр зупинили ворожий штурм та знищили вщент танки і БМП росіян на Курахівському напрямку. ВIДЕО

На Курахівському напрямку російські загарбники знову йдуть в атаку, але їхні плани руйнуються завдяки точній та злагодженій роботі наших артилеристів, операторів ударних дронів та протитанкістів.

Бійці 79-ої десантно-штурмової бригади зупинили ворожий штурм та знищили вщент танки і БМП росіян, передає Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Спецпризначенці виявили та знищили російску автоматизовану станцію постановки перешкод Р-330Ж "Житель". ВIДЕО

Автор: 

знищення (7235) 79 окрема десантно-штурмова бригада (199)


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за словами наших воїнів на Покровському напрямку немає притомного командування та взаємодії між підрозділами більш того в сзч йдуть ті хто воює з 22 року,особовий склад тупо просрано.це або хитрий план або повний провал призначенців сирка.
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27.08.2024 14:41 Відповісти
Хитрый план поставить баранов командовать львами? Х.з. больше похоже на личные амбиции ставить идиотов вокруг себя, чтобы на их фоне выглядеть незамениним дартаньяном
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27.08.2024 14:54 Відповісти
Яке гарне, криваве місиво!
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27.08.2024 14:43 Відповісти
Душевно
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27.08.2024 14:52 Відповісти
Молодці! Гарна робота!
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27.08.2024 15:09 Відповісти
Як же подобається, коли какЦапських 3,14дарів розриває на шмаття. Земля вам стікловатою, ублюдки.
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27.08.2024 15:45 Відповісти
 
 