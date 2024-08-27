Воїни 79 ОДШБр зупинили ворожий штурм та знищили вщент танки і БМП росіян на Курахівському напрямку. ВIДЕО

На Курахівському напрямку російські загарбники знову йдуть в атаку, але їхні плани руйнуються завдяки точній та злагодженій роботі наших артилеристів, операторів ударних дронів та протитанкістів.

Бійці 79-ої десантно-штурмової бригади зупинили ворожий штурм та знищили вщент танки і БМП росіян, передає Цензор.НЕТ.

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