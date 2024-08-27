Спецпризначенці виявили та знищили російську автоматизовану станцію постановки перешкод Р-330Ж "Житель". ВIДЕО

Бійці підрозділу групи "Tango" ЦСО "А" Служби безпеки України виявили та знищили російську автоматизовану станцію постановки перешкод Р-330Ж "Житель" за допомогою БпЛА.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал Оперативний ЗСУ.

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