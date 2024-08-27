УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10925 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
6 929 5

Спецпризначенці виявили та знищили російську автоматизовану станцію постановки перешкод Р-330Ж "Житель". ВIДЕО

Бійці підрозділу групи "Tango" ЦСО "А" Служби безпеки України виявили та знищили російську автоматизовану станцію постановки перешкод Р-330Ж "Житель" за допомогою БпЛА.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал Оперативний ЗСУ.

Також дивіться: Бійці Президентської бригади дронами "Дикі шершні" нищать ворога. ВIДЕО

Автор: 

СБУ (12812) знищення (7235)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Житєль" → "Нє жилєц"
показати весь коментар
27.08.2024 13:45 Відповісти
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!!
Оманські воші, нервово нігті гризуть… самміти черговий лампічить «міру-мір»…
Слава Україні!!
показати весь коментар
27.08.2024 14:16 Відповісти
Був "житель"-став "небожитель".
Слава ЗСУ !
показати весь коментар
27.08.2024 14:18 Відповісти
ні, став нєжитєль. поставив останню перешкоду корпусом.
показати весь коментар
27.08.2024 20:03 Відповісти
" Житель Барака "
показати весь коментар
27.08.2024 20:06 Відповісти
 
 