Спецпризначенці виявили та знищили російську автоматизовану станцію постановки перешкод Р-330Ж "Житель". ВIДЕО
Бійці підрозділу групи "Tango" ЦСО "А" Служби безпеки України виявили та знищили російську автоматизовану станцію постановки перешкод Р-330Ж "Житель" за допомогою БпЛА.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал Оперативний ЗСУ.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Оманські воші, нервово нігті гризуть… самміти черговий лампічить «міру-мір»…
Слава Україні!!
Слава ЗСУ !