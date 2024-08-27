Спецназовцы обнаружили и уничтожили российскую автоматизированную станцию ​​постановки помех Р-330Ж "Житель". ВИДЕО

Бойцы подразделения группы "Tango" ЦСО "А" Службы безопасности Украины обнаружили и уничтожили российскую автоматизированную станцию постановки помех Р-330Ж "Житель" с помощью БПЛА.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Оперативний ЗСУ.

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