Спецназовцы обнаружили и уничтожили российскую автоматизированную станцию постановки помех Р-330Ж "Житель". ВИДЕО
Бойцы подразделения группы "Tango" ЦСО "А" Службы безопасности Украины обнаружили и уничтожили российскую автоматизированную станцию постановки помех Р-330Ж "Житель" с помощью БПЛА.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Оперативний ЗСУ.
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Оманські воші, нервово нігті гризуть… самміти черговий лампічить «міру-мір»…
Слава Україні!!
Слава ЗСУ !