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Спецназовцы обнаружили и уничтожили российскую автоматизированную станцию ​​постановки помех Р-330Ж "Житель". ВИДЕО

Бойцы подразделения группы "Tango" ЦСО "А" Службы безопасности Украины обнаружили и уничтожили российскую автоматизированную станцию постановки помех Р-330Ж "Житель" с помощью БПЛА.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Оперативний ЗСУ.

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Автор: 

СБУ (19893) уничтожение (6916)


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"Житєль" → "Нє жилєц"
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27.08.2024 13:45 Ответить
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!!
Оманські воші, нервово нігті гризуть… самміти черговий лампічить «міру-мір»…
Слава Україні!!
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27.08.2024 14:16 Ответить
Був "житель"-став "небожитель".
Слава ЗСУ !
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27.08.2024 14:18 Ответить
ні, став нєжитєль. поставив останню перешкоду корпусом.
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27.08.2024 20:03 Ответить
" Житель Барака "
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27.08.2024 20:06 Ответить
 
 