Пограничники уничтожили уничтожили бронетранспортер и пушку оккупантов на Краматорском направлении. ВИДЕО

На Краматорском направлении пограничники уничтожили бронетранспортер, пушку и повредили позицию пулеметчика.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом бойцы 3-го пограничного отряда имени Героя Украины полковника Евгения Пикуса сообщили в Facebook.

"Применение FPV-дронов, сбросов с "Мавика" и бомбера "Вампир" являются чрезвычайно эффективными в современной войне. В течение суток операторы ударных дронов подразделения РУБпАК "Фенікс" уничтожили бронетранспортер и пушку. Повредили огневую точку пулеметчика и еще 2 пушки", - говорится в сообщении.

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