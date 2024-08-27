Прикордонники знищили бронетранспортер, гармату окупантів на Краматорському напрямку. ВIДЕО
На Краматорському напрямку прикордонники знищили бронетранспортер, гармату та пошкодили позицію кулеметника.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це бійці 3-го прикордонного загону імені Героя України полковника Євгенія Пікуса повідомили в Facebook.
"Застосування FPV-дронів, скидів з "Мавіка" та бомбера "Вампір" є надзвичайно ефективними у сучасній війні. Протягом доби оператори ударних дронів підрозділу РУБпАК "Фенікс" знищили бронетранспортер та гармату. Пошкодили вогневу точку кулеметника та ще 2 гармати", - йдеться у повідомленні.
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Зеленському зшоблою, головне пункти НЕЗЛАМНОСТІ потужно розбалакати🤑🤑🤑🤑😝😝😝