Прикордонники знищили бронетранспортер, гармату окупантів на Краматорському напрямку. ВIДЕО

На Краматорському напрямку прикордонники знищили бронетранспортер, гармату та пошкодили позицію кулеметника.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це бійці 3-го прикордонного загону імені Героя України полковника Євгенія Пікуса повідомили в Facebook.

"Застосування FPV-дронів, скидів з "Мавіка" та бомбера "Вампір" є надзвичайно ефективними у сучасній війні. Протягом доби оператори ударних дронів підрозділу РУБпАК "Фенікс" знищили бронетранспортер та гармату. Пошкодили вогневу точку кулеметника та ще 2 гармати", - йдеться у повідомленні.

Дивіться: Танкісти 25 ОПДБр про бої на Покровському напрямку: Виїжджати на завдання без РЕБів це фактично самогубство. ВIДЕО