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Прикордонники знищили бронетранспортер, гармату окупантів на Краматорському напрямку. ВIДЕО

На Краматорському напрямку прикордонники знищили бронетранспортер, гармату та пошкодили позицію кулеметника.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це бійці 3-го прикордонного загону імені Героя України полковника Євгенія Пікуса повідомили в Facebook.

"Застосування FPV-дронів, скидів з "Мавіка" та бомбера "Вампір" є надзвичайно ефективними у сучасній війні. Протягом доби оператори ударних дронів підрозділу РУБпАК "Фенікс" знищили бронетранспортер та гармату. Пошкодили вогневу точку кулеметника та ще 2 гармати", - йдеться у повідомленні.

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Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5979) знищення (7227)


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Поки з ВРУ, служки втікають з грошима за кордон за СХЕМАМИ, Захисники боронять Україну!!
Зеленському зшоблою, головне пункти НЕЗЛАМНОСТІ потужно розбалакати🤑🤑🤑🤑😝😝😝
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27.08.2024 10:28 Відповісти
 
 