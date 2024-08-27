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Воины 79 ОДШБр остановили вражеский штурм и уничтожили танки и БМП россиян на Кураховском направлении.. ВИДЕО

На Кураховском направлении российские захватчики снова идут в атаку, но их планы разрушаются благодаря точной и слаженной работе наших артиллеристов, операторов ударных дронов и противотанкистов.

Бойцы 79-й десантно-штурмовой бригады остановили вражеский штурм и уничтожили вдребезги танки и БМП россиян, передает Цензор.НЕТ.

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Автор: 

уничтожение (6916) 79 отдельная десантно-штурмовая бригада (195)


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за словами наших воїнів на Покровському напрямку немає притомного командування та взаємодії між підрозділами більш того в сзч йдуть ті хто воює з 22 року,особовий склад тупо просрано.це або хитрий план або повний провал призначенців сирка.
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27.08.2024 14:41 Ответить
Хитрый план поставить баранов командовать львами? Х.з. больше похоже на личные амбиции ставить идиотов вокруг себя, чтобы на их фоне выглядеть незамениним дартаньяном
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27.08.2024 14:54 Ответить
Яке гарне, криваве місиво!
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27.08.2024 14:43 Ответить
Душевно
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27.08.2024 14:52 Ответить
Молодці! Гарна робота!
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27.08.2024 15:09 Ответить
Як же подобається, коли какЦапських 3,14дарів розриває на шмаття. Земля вам стікловатою, ублюдки.
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27.08.2024 15:45 Ответить
 
 