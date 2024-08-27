Воины 79 ОДШБр остановили вражеский штурм и уничтожили танки и БМП россиян на Кураховском направлении.. ВИДЕО

На Кураховском направлении российские захватчики снова идут в атаку, но их планы разрушаются благодаря точной и слаженной работе наших артиллеристов, операторов ударных дронов и противотанкистов.

Бойцы 79-й десантно-штурмовой бригады остановили вражеский штурм и уничтожили вдребезги танки и БМП россиян, передает Цензор.НЕТ.

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