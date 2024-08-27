"Кучер" из 82-й ОДШБр: "В "Страйкере" умереть сложно… Мы возвращались даже на трех колесах". ВИДЕО
Водитель боевой бронированной машины Stryker M1126 "Кучер" из 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады рассказывает о первых днях прорыва российской границы в Курской области: "За такой короткий промежуток времени нам удалось захватить немало российской территории в Курской области".
Больше подробностей о Курском рейде в новом видео Медиацентра ГУК ВСУ, смотрите на Цензор.НЕТ.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль