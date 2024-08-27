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"Кучер" из 82-й ОДШБр: "В "Страйкере" умереть сложно… Мы возвращались даже на трех колесах". ВИДЕО

Водитель боевой бронированной машины Stryker M1126 "Кучер" из 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады рассказывает о первых днях прорыва российской границы в Курской области: "За такой короткий промежуток времени нам удалось захватить немало российской территории в Курской области".

Больше подробностей о Курском рейде в новом видео Медиацентра ГУК ВСУ, смотрите на Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Десантник 82-й ОДШБр Шахтер о первых боях на Курщине: "Они сидели в кукурузе. Мы открыли огонь из автоматов, РПГ, Браунинга. И там наступила тишина". ВИДЕО

Автор: 

Курск (1097) 82 отдельная десантно-штурмовая бригада (60)


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