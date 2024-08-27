"Кучер" з 82-ї ОДШБр: "В "Страйкері" померти складно… Ми повертались навіть на трьох колесах". ВIДЕО
Водій бойової броньованої машини Stryker M1126 "Кучер" з 82-ї окремої десантно-штурмової бригади розповідає про перші дні прориву російського кордону у Курській області: "За такий короткий проміжок часу нам вдалося захопити чимало російської території на Курщині".
Більще подробиць щодо Курського рейду в новому відео Медіацентру ГУК ЗСУ, дивіться на Цензор.НЕТ.
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