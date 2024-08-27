Пресс-конференция Зеленского и прорыв РФ на Покровск | Юрий Бутусов. ВИДЕО
Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в прямом эфире анализирует пресс-конференцию Владимира Зеленского и рассказывает о ситуации на Покровском направлении.
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+34 sashiksas
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+26 sulima ivan
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+19 Vladimir Ivanov #477392
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Погані справи, людина геть не розуміє що від нього залежить. Та ще свідомо спотворює цілі та пріоритетні напрямки.
Що там вже казати про заміну генералів під час війни.
Про нищення самого поняття телебачення, як джерела масового оповіщення. Ця пропаганда зницінила важливість цього виду інформування населення.
Гоп компанія ніколи не дасть ради проблемами, бо мають інші цінності - наживатись, а не створювати.
Під трибунал, за злочин 111 ст ЗРАДА !КАмала Харіс офіційно заявила , що попередила про100% вторгнення Руссо-фашистів , а воно брехало про «ШАШЛИЧКІ» і протидіяло створенню ТЕРОБОРОНИ В Херсоні ……… Терміново розміновувало Чонгар саме для ТЕРРОРИСТІВ ! Тільки неповноцінні не усмвідомлюють ЯКУ КАТАСТРОФУ СТВОРИВ ЗЕЛЕНСЬКІЙ З ПІДРУЧНИМ БАКАНОВИМ НАКМОВИМ КУЛІНІЧЕМ , татаровим ЕРМАКОМ АРЕСТОВІЧЕМ подоляком …………
Тупой невероятно, я б Зеленского даже в очистку не взял.