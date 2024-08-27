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Пресс-конференция Зеленского и прорыв РФ на Покровск | Юрий Бутусов. ВИДЕО

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в прямом эфире анализирует пресс-конференцию Владимира Зеленского и рассказывает о ситуации на Покровском направлении.

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Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Наступление на Покровск: ключевой узел юга Донбасса | Юрий Бутусов. ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (20348) Бутусов Юрий (4358) Покровск (593)


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Топ комментарии
+34
Я никогда не слушаю выступления Зеленского. Логически бессвязная, непонятная речь, нечленораздельное бульканье идиота. Начинает предложение и не может его закончить.
Тупой невероятно, я б Зеленского даже в очистку не взял.
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28.08.2024 01:29
+26
Зєлю геть. Вибори
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27.08.2024 22:33
+19
странно все это. где то сидит миллионная армия, а тут в день по селу захватывают.
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27.08.2024 22:08
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Як же Бутусову хочеться сказати про "геніальність" Курської операції, яка залишила без резервів Покровськ. Але не можна. Доводиться говорити метафорами.
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27.08.2024 21:58 Ответить
В якому сенсі "не можна"? Ви хочете сказати, що Бутусов під зеленими" ходить?)
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27.08.2024 22:23 Ответить
Не ходить, але не можна.
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27.08.2024 22:25 Ответить
Пане Бутусов, не треба, цього знову показувати! Краще пишить.
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27.08.2024 21:58 Ответить
странно все это. где то сидит миллионная армия, а тут в день по селу захватывают.
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27.08.2024 22:08 Ответить
А в іншому місці по три в день хтось звільняє.
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27.08.2024 22:26 Ответить
І де ті 3? В зелених казках кожен день, а в дійсності там не так все переможно.
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28.08.2024 13:55 Ответить
Всі вважали, що він Татаров, а він чеченців!
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27.08.2024 22:09 Ответить
Татаров і чеченці. https://nv.ua/ukr/lifestyle/oleg-tatarov-ubivav-chechenciv-reakciya-socmerezh-novini-ukrajini-50446392.html Ржач (картинки).
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28.08.2024 19:47 Ответить
Песець повний...
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27.08.2024 22:12 Ответить
Скоро будет визит Верховного Военачальника в Покровск, дальше сами знаете...
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27.08.2024 22:22 Ответить
Знаємо, далі мінус 60,000 орків і черговий перенос рашистських планів виходу на кордони Донецької області на рік мінімум.
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27.08.2024 22:29 Ответить
То скільки там до меж Донецької області залишилось ? 10 км ?
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28.08.2024 13:45 Ответить
Він вам вчора "відсипав" з тієї партії конфіскату?
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28.08.2024 15:29 Ответить
Який він военначальник нах? Верховний обдовбаний вождь 73% стада худоби.
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28.08.2024 21:00 Ответить
Зєлю геть. Вибори
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27.08.2024 22:33 Ответить
Йване, половина армії голосувала за клована...
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28.08.2024 19:49 Ответить
Так довбойобів голосувало аж 73%..
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29.08.2024 11:32 Ответить
яка втрата керованості?) пане Юрію? хіба не бачите "договорняк" ?
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27.08.2024 22:41 Ответить
Serhii P. Юрій Бутусов висвітлює події, він журналіст, погані події, гарні події, так працює журналістика. Яке "поливання лайном"? Ви марить або навмисно моніпулюєте!
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28.08.2024 00:24 Ответить
щодо зеленого ******** є лише одне запитання: це наркота чи дурня реаально плавить?
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27.08.2024 23:53 Ответить
Залиш професіоналам коментувати Бутусова, не переоцінюй себе і свої розумові здібності. Здатен дивитися фоточко то дивись і плач, як пересічний пацюк і ухилянт
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28.08.2024 04:16 Ответить
Чому Татарова не можна випускати через те, що його вб'ють росіяни, але інших українців убивати на фронті можна? У чому така його цінність і чим він кращий за інших?
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28.08.2024 00:49 Ответить
Мабуть Татаров єдиний в Україні, кому загрожують росіяни. Тупішого аргумента важко було знайти.
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28.08.2024 16:02 Ответить
Нервовий неадекват.
Погані справи, людина геть не розуміє що від нього залежить. Та ще свідомо спотворює цілі та пріоритетні напрямки.
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28.08.2024 00:50 Ответить
То може не так вже і багато від нього залежить ??
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28.08.2024 13:46 Ответить
Він не підписує/не повертає закони на редагування раді - місяцями.
Що там вже казати про заміну генералів під час війни.
Про нищення самого поняття телебачення, як джерела масового оповіщення. Ця пропаганда зницінила важливість цього виду інформування населення.
Гоп компанія ніколи не дасть ради проблемами, бо мають інші цінності - наживатись, а не створювати.
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28.08.2024 14:07 Ответить
То на якого біса він потрібен, від нього нічого не залежить 🤢🎪⁉️

Під трибунал, за злочин 111 ст ЗРАДА !КАмала Харіс офіційно заявила , що попередила про100% вторгнення Руссо-фашистів , а воно брехало про «ШАШЛИЧКІ» і протидіяло створенню ТЕРОБОРОНИ В Херсоні ……… Терміново розміновувало Чонгар саме для ТЕРРОРИСТІВ ! Тільки неповноцінні не усмвідомлюють ЯКУ КАТАСТРОФУ СТВОРИВ ЗЕЛЕНСЬКІЙ З ПІДРУЧНИМ БАКАНОВИМ НАКМОВИМ КУЛІНІЧЕМ , татаровим ЕРМАКОМ АРЕСТОВІЧЕМ подоляком …………
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28.08.2024 15:06 Ответить
Генералом Наумовим , гетьманцевим ( який брехав що гроші на ЗСУ - популізм) Арахламідія казало , що BBC іпартнери гірші Скабеевоі
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28.08.2024 15:09 Ответить
Я никогда не слушаю выступления Зеленского. Логически бессвязная, непонятная речь, нечленораздельное бульканье идиота. Начинает предложение и не может его закончить.
Тупой невероятно, я б Зеленского даже в очистку не взял.
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28.08.2024 01:29 Ответить
Там проблема в іншому. Зєля вимушений постійно брехати, крутякати, пересмикувати, удавати дурня. Якщо казати правду, що думаєш насправді, то була б зовсім інша промова, яку б люди сприйняли.
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28.08.2024 07:31 Ответить
він не удає дурня - він і є дурень. Зеленський - актор дуже низького рівня, розрахований на поцінювачив застольного гумору після 5х100. Він намагається грати президента, але рівень акторської майстерності не витягує роль. Тому ми і бачимо ось цей хамовитий, невиразний В-Нос-Гундос
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28.08.2024 10:59 Ответить
Так, це президент поціновувачів "Сватів"...
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29.08.2024 11:36 Ответить
Всю жизнь зачитывал со сцены чужие тексты. Сейчас та же фуйня. Самостоятельно ни мыслить не говорить не может.
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28.08.2024 09:03 Ответить
+1. Те ж саме.
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28.08.2024 10:54 Ответить
Спитайте любого психіатра - така манера розмови як правило у психічно хворих людей. Самий найкращий подарунок для Путіна - неадекват при владі в Україні. Тому він і напав саме зараз - коли ще представиться такий шанс? Таки правий був Подеревлянський, коли сказав, що українці - самогубці, бо вибрали таке до влади.
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28.08.2024 13:20 Ответить
Ні шановний ,,метеориту,,, то йде дуже давно, з часів Кучмаря і і ще одного,який вже здох. А зараз ми маємо право нагнути ТАК АМЕРИКУ І ВСЮ унію, як ніхто і ніколи, вони забрали нашу атомну зброю і все то пішло чомусь на склади в РОССІЮ, та як курва так, ???а зараз, керують то нєможна, тут нє можна,а тут можна, я або щось не розумію, в своїх 65, або потрібно ***** зносити нашу владу к ***** фені. Та люди,що це робиться. Скільки Українців вже загинуло, за що,за які гріхи ми то все маємо. Я сама українка, і мені серце болить від того всього. УКРАЇНА ВИСТОЇТЬ, і ВСТОЇТЬ Слава Вам Українці. ВИ НАЙСИЛЬНІШІ ДУХОМ І ДУШЕЮ.
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28.08.2024 16:38 Ответить
льоня своїх друзяк вже давно чекає!
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28.08.2024 21:22 Ответить
-- Все по плану. ШЕФ !!! Вам Донбас. А нам --"М" и "Жо"( типаСуджа !)
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28.08.2024 14:45 Ответить
Якщо не можна нічого казати, то на якого чорта вся ця пресуха???
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28.08.2024 14:51 Ответить
чи й це не можна казати?
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28.08.2024 14:53 Ответить
помітили як Никифоров розкабанів?..
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28.08.2024 15:00 Ответить
То він з голоду спух, продразвьорстка.
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28.08.2024 16:19 Ответить
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28.08.2024 17:44 Ответить
на жаль старе фото...інших не знайшли!
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28.08.2024 21:20 Ответить
Автор в кожному своєму виступі жаліється на брехню і некомпетентність. А що робити якщо це основні дві риси (ну ще трохи корупції) української влади і не тільки її.
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28.08.2024 19:08 Ответить
 
 