Пресконференція Зеленського та прорив РФ на Покровськ | Юрій Бутусов. ВIДЕО

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у прямому ефірі аналізує пресконференцію Володимира Зеленського та розповідає про ситуацію на Покровському напрямку.

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