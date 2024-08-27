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Пресконференція Зеленського та прорив РФ на Покровськ | Юрій Бутусов. ВIДЕО

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у прямому ефірі аналізує пресконференцію Володимира Зеленського та розповідає про ситуацію на Покровському напрямку.

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Також дивіться: Наступ на Покровськ: ключовий вузол півдня Донбасу | Юрій Бутусов. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (23829) Бутусов Юрій (3589) Покровськ (624)


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Топ коментарі
+34
Я никогда не слушаю выступления Зеленского. Логически бессвязная, непонятная речь, нечленораздельное бульканье идиота. Начинает предложение и не может его закончить.
Тупой невероятно, я б Зеленского даже в очистку не взял.
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28.08.2024 01:29
+26
Зєлю геть. Вибори
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27.08.2024 22:33
+19
странно все это. где то сидит миллионная армия, а тут в день по селу захватывают.
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27.08.2024 22:08
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Як же Бутусову хочеться сказати про "геніальність" Курської операції, яка залишила без резервів Покровськ. Але не можна. Доводиться говорити метафорами.
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27.08.2024 21:58 Відповісти
В якому сенсі "не можна"? Ви хочете сказати, що Бутусов під зеленими" ходить?)
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27.08.2024 22:23 Відповісти
Не ходить, але не можна.
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27.08.2024 22:25 Відповісти
Пане Бутусов, не треба, цього знову показувати! Краще пишить.
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27.08.2024 21:58 Відповісти
странно все это. где то сидит миллионная армия, а тут в день по селу захватывают.
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27.08.2024 22:08 Відповісти
А в іншому місці по три в день хтось звільняє.
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27.08.2024 22:26 Відповісти
І де ті 3? В зелених казках кожен день, а в дійсності там не так все переможно.
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28.08.2024 13:55 Відповісти
Всі вважали, що він Татаров, а він чеченців!
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27.08.2024 22:09 Відповісти
Татаров і чеченці. https://nv.ua/ukr/lifestyle/oleg-tatarov-ubivav-chechenciv-reakciya-socmerezh-novini-ukrajini-50446392.html Ржач (картинки).
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28.08.2024 19:47 Відповісти
Песець повний...
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27.08.2024 22:12 Відповісти
Скоро будет визит Верховного Военачальника в Покровск, дальше сами знаете...
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27.08.2024 22:22 Відповісти
Знаємо, далі мінус 60,000 орків і черговий перенос рашистських планів виходу на кордони Донецької області на рік мінімум.
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27.08.2024 22:29 Відповісти
То скільки там до меж Донецької області залишилось ? 10 км ?
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28.08.2024 13:45 Відповісти
Він вам вчора "відсипав" з тієї партії конфіскату?
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28.08.2024 15:29 Відповісти
Який він военначальник нах? Верховний обдовбаний вождь 73% стада худоби.
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28.08.2024 21:00 Відповісти
Зєлю геть. Вибори
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27.08.2024 22:33 Відповісти
Йване, половина армії голосувала за клована...
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28.08.2024 19:49 Відповісти
Так довбойобів голосувало аж 73%..
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29.08.2024 11:32 Відповісти
яка втрата керованості?) пане Юрію? хіба не бачите "договорняк" ?
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27.08.2024 22:41 Відповісти
Serhii P. Юрій Бутусов висвітлює події, він журналіст, погані події, гарні події, так працює журналістика. Яке "поливання лайном"? Ви марить або навмисно моніпулюєте!
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28.08.2024 00:24 Відповісти
щодо зеленого ******** є лише одне запитання: це наркота чи дурня реаально плавить?
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27.08.2024 23:53 Відповісти
Залиш професіоналам коментувати Бутусова, не переоцінюй себе і свої розумові здібності. Здатен дивитися фоточко то дивись і плач, як пересічний пацюк і ухилянт
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28.08.2024 04:16 Відповісти
Чому Татарова не можна випускати через те, що його вб'ють росіяни, але інших українців убивати на фронті можна? У чому така його цінність і чим він кращий за інших?
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28.08.2024 00:49 Відповісти
Мабуть Татаров єдиний в Україні, кому загрожують росіяни. Тупішого аргумента важко було знайти.
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28.08.2024 16:02 Відповісти
Нервовий неадекват.
Погані справи, людина геть не розуміє що від нього залежить. Та ще свідомо спотворює цілі та пріоритетні напрямки.
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28.08.2024 00:50 Відповісти
То може не так вже і багато від нього залежить ??
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28.08.2024 13:46 Відповісти
Він не підписує/не повертає закони на редагування раді - місяцями.
Що там вже казати про заміну генералів під час війни.
Про нищення самого поняття телебачення, як джерела масового оповіщення. Ця пропаганда зницінила важливість цього виду інформування населення.
Гоп компанія ніколи не дасть ради проблемами, бо мають інші цінності - наживатись, а не створювати.
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28.08.2024 14:07 Відповісти
То на якого біса він потрібен, від нього нічого не залежить 🤢🎪⁉️

Під трибунал, за злочин 111 ст ЗРАДА !КАмала Харіс офіційно заявила , що попередила про100% вторгнення Руссо-фашистів , а воно брехало про «ШАШЛИЧКІ» і протидіяло створенню ТЕРОБОРОНИ В Херсоні ……… Терміново розміновувало Чонгар саме для ТЕРРОРИСТІВ ! Тільки неповноцінні не усмвідомлюють ЯКУ КАТАСТРОФУ СТВОРИВ ЗЕЛЕНСЬКІЙ З ПІДРУЧНИМ БАКАНОВИМ НАКМОВИМ КУЛІНІЧЕМ , татаровим ЕРМАКОМ АРЕСТОВІЧЕМ подоляком …………
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28.08.2024 15:06 Відповісти
Генералом Наумовим , гетьманцевим ( який брехав що гроші на ЗСУ - популізм) Арахламідія казало , що BBC іпартнери гірші Скабеевоі
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28.08.2024 15:09 Відповісти
Я никогда не слушаю выступления Зеленского. Логически бессвязная, непонятная речь, нечленораздельное бульканье идиота. Начинает предложение и не может его закончить.
Тупой невероятно, я б Зеленского даже в очистку не взял.
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28.08.2024 01:29 Відповісти
Там проблема в іншому. Зєля вимушений постійно брехати, крутякати, пересмикувати, удавати дурня. Якщо казати правду, що думаєш насправді, то була б зовсім інша промова, яку б люди сприйняли.
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28.08.2024 07:31 Відповісти
він не удає дурня - він і є дурень. Зеленський - актор дуже низького рівня, розрахований на поцінювачив застольного гумору після 5х100. Він намагається грати президента, але рівень акторської майстерності не витягує роль. Тому ми і бачимо ось цей хамовитий, невиразний В-Нос-Гундос
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28.08.2024 10:59 Відповісти
Так, це президент поціновувачів "Сватів"...
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29.08.2024 11:36 Відповісти
Всю жизнь зачитывал со сцены чужие тексты. Сейчас та же фуйня. Самостоятельно ни мыслить не говорить не может.
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28.08.2024 09:03 Відповісти
+1. Те ж саме.
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28.08.2024 10:54 Відповісти
Спитайте любого психіатра - така манера розмови як правило у психічно хворих людей. Самий найкращий подарунок для Путіна - неадекват при владі в Україні. Тому він і напав саме зараз - коли ще представиться такий шанс? Таки правий був Подеревлянський, коли сказав, що українці - самогубці, бо вибрали таке до влади.
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28.08.2024 13:20 Відповісти
Ні шановний ,,метеориту,,, то йде дуже давно, з часів Кучмаря і і ще одного,який вже здох. А зараз ми маємо право нагнути ТАК АМЕРИКУ І ВСЮ унію, як ніхто і ніколи, вони забрали нашу атомну зброю і все то пішло чомусь на склади в РОССІЮ, та як курва так, ???а зараз, керують то нєможна, тут нє можна,а тут можна, я або щось не розумію, в своїх 65, або потрібно ***** зносити нашу владу к ***** фені. Та люди,що це робиться. Скільки Українців вже загинуло, за що,за які гріхи ми то все маємо. Я сама українка, і мені серце болить від того всього. УКРАЇНА ВИСТОЇТЬ, і ВСТОЇТЬ Слава Вам Українці. ВИ НАЙСИЛЬНІШІ ДУХОМ І ДУШЕЮ.
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28.08.2024 16:38 Відповісти
льоня своїх друзяк вже давно чекає!
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28.08.2024 21:22 Відповісти
-- Все по плану. ШЕФ !!! Вам Донбас. А нам --"М" и "Жо"( типаСуджа !)
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28.08.2024 14:45 Відповісти
Якщо не можна нічого казати, то на якого чорта вся ця пресуха???
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28.08.2024 14:51 Відповісти
чи й це не можна казати?
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28.08.2024 14:53 Відповісти
помітили як Никифоров розкабанів?..
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28.08.2024 15:00 Відповісти
То він з голоду спух, продразвьорстка.
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28.08.2024 16:19 Відповісти
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28.08.2024 17:44 Відповісти
на жаль старе фото...інших не знайшли!
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28.08.2024 21:20 Відповісти
Автор в кожному своєму виступі жаліється на брехню і некомпетентність. А що робити якщо це основні дві риси (ну ще трохи корупції) української влади і не тільки її.
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28.08.2024 19:08 Відповісти
 
 