Пресконференція Зеленського та прорив РФ на Покровськ | Юрій Бутусов. ВIДЕО
Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у прямому ефірі аналізує пресконференцію Володимира Зеленського та розповідає про ситуацію на Покровському напрямку.
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Топ коментарі
+34 sashiksas
показати весь коментар28.08.2024 01:29
+26 sulima ivan
показати весь коментар27.08.2024 22:33
+19 Vladimir Ivanov #477392
показати весь коментар27.08.2024 22:08
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Погані справи, людина геть не розуміє що від нього залежить. Та ще свідомо спотворює цілі та пріоритетні напрямки.
Що там вже казати про заміну генералів під час війни.
Про нищення самого поняття телебачення, як джерела масового оповіщення. Ця пропаганда зницінила важливість цього виду інформування населення.
Гоп компанія ніколи не дасть ради проблемами, бо мають інші цінності - наживатись, а не створювати.
Під трибунал, за злочин 111 ст ЗРАДА !КАмала Харіс офіційно заявила , що попередила про100% вторгнення Руссо-фашистів , а воно брехало про «ШАШЛИЧКІ» і протидіяло створенню ТЕРОБОРОНИ В Херсоні ……… Терміново розміновувало Чонгар саме для ТЕРРОРИСТІВ ! Тільки неповноцінні не усмвідомлюють ЯКУ КАТАСТРОФУ СТВОРИВ ЗЕЛЕНСЬКІЙ З ПІДРУЧНИМ БАКАНОВИМ НАКМОВИМ КУЛІНІЧЕМ , татаровим ЕРМАКОМ АРЕСТОВІЧЕМ подоляком …………
Тупой невероятно, я б Зеленского даже в очистку не взял.