Десантники 79-й бригады сбросами с дронов уничтожают группы пехоты оккупантов. ВИДЕО
Операторы ударных дронов и артиллеристы 79 отдельной десантно-штурмовой бригады уничтожают вражеские группы пехоты, приближающиеся к нашим позициям.
Соответствующее видео опубликовано на странице бригады, информирует Цензор.НЕТ.
Ночью россияне пытаются поднести боеприпасы, провести замены, но их быстро обнаруживают наши ночные дроны и прицельными сбросами отправляют в ад.
Под горячую руку наших пилотов попал и транспорт оккупантов. Наши воины делают все, чтобы уничтожить логистику врага.
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