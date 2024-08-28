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Новости Видео Война
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Десантники 79-й бригады сбросами с дронов уничтожают группы пехоты оккупантов. ВИДЕО

Операторы ударных дронов и артиллеристы 79 отдельной десантно-штурмовой бригады уничтожают вражеские группы пехоты, приближающиеся к нашим позициям.

Соответствующее видео опубликовано на странице бригады, информирует Цензор.НЕТ.

Ночью россияне пытаются поднести боеприпасы, провести замены, но их быстро обнаруживают наши ночные дроны и прицельными сбросами отправляют в ад.

Под горячую руку наших пилотов попал и транспорт оккупантов. Наши воины делают все, чтобы уничтожить логистику врага.

Также смотрите: Бойцы 79-й ОДШБр уничтожили танк и 5 бронемашин с оккупантами во время отражения атаки на Кураховском направлении. ВИДЕО

Автор: 

79 отдельная десантно-штурмовая бригада (195) дроны (3912)


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гарно хлопці наколядували.
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28.08.2024 00:06 Ответить
Яка краса...
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28.08.2024 02:46 Ответить
Слава нашим Героям! Уничтожайте путинячих оккупантов до последнего!
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28.08.2024 03:02 Ответить
Хлопці-ювеліри, нехай оберігає вас бог!
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28.08.2024 06:49 Ответить
Дуже довго не було вибуху після зальоту дрона в бліндаж Мабуть, там проходив мовний диспут:
- Скажіть: "паляниця"!
- "ПаленІца"!....
- "ПолЕнніца"!....
- ПолунІца"!....
- Гм-м-м.... Неправильно.... Тому буде "Могильниця!"
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28.08.2024 08:39 Ответить
Прямо в ад...
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28.08.2024 07:50 Ответить
Ого - які кацапи "стрибучі" бувають! З пасажирського сидіння стрибнув на 10-15 метрів! І "заліг" "Мертвим прикинувся"!
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28.08.2024 08:00 Ответить
 
 