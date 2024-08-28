Десантники 79-й бригады сбросами с дронов уничтожают группы пехоты оккупантов. ВИДЕО

Операторы ударных дронов и артиллеристы 79 отдельной десантно-штурмовой бригады уничтожают вражеские группы пехоты, приближающиеся к нашим позициям.

Соответствующее видео опубликовано на странице бригады, информирует Цензор.НЕТ.

Ночью россияне пытаются поднести боеприпасы, провести замены, но их быстро обнаруживают наши ночные дроны и прицельными сбросами отправляют в ад.

Под горячую руку наших пилотов попал и транспорт оккупантов. Наши воины делают все, чтобы уничтожить логистику врага.

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