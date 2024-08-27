Десантники 79-ї бригади скидами з дронів знищують групи піхоти окупантів. ВIДЕО
Оператори ударних дронів та артилеристи 79 окремої десантно-штурмової бригади знищують ворожі групи піхоти, що наближаються до наших позицій.
Відповідне відео опубліковане на сторінці бригади, інформує Цензор.НЕТ.
Вночі росіяни намагаються піднести боєприпаси, провести заміни, але їх швидко виявляють наші нічні дрони і прицільними скидами відправляють до пекла.
Під гарячу руку наших пілотів потрапив і транспорт окупантів. Наші воїни роблять усе, щоб знищити логістику ворога.
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