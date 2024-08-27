УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11374 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна
4 651 7

Десантники 79-ї бригади скидами з дронів знищують групи піхоти окупантів. ВIДЕО

Оператори ударних дронів та артилеристи 79 окремої десантно-штурмової бригади знищують ворожі групи піхоти, що наближаються до наших позицій.

Відповідне відео опубліковане на сторінці бригади, інформує Цензор.НЕТ.

Вночі росіяни намагаються піднести боєприпаси, провести заміни, але їх швидко виявляють наші нічні дрони і прицільними скидами відправляють до пекла.

Під гарячу руку наших пілотів потрапив і транспорт окупантів. Наші воїни роблять усе, щоб знищити логістику ворога.

Також дивіться: Бійці 79-ї ОДШБр знищили танк та 5 бронемашин з окупантами під час відбиття атаки на Курахівському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

79 окрема десантно-штурмова бригада (199) дрони (4695)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
гарно хлопці наколядували.
показати весь коментар
28.08.2024 00:06 Відповісти
Яка краса...
показати весь коментар
28.08.2024 02:46 Відповісти
Слава нашим Героям! Уничтожайте путинячих оккупантов до последнего!
показати весь коментар
28.08.2024 03:02 Відповісти
Хлопці-ювеліри, нехай оберігає вас бог!
показати весь коментар
28.08.2024 06:49 Відповісти
Дуже довго не було вибуху після зальоту дрона в бліндаж Мабуть, там проходив мовний диспут:
- Скажіть: "паляниця"!
- "ПаленІца"!....
- "ПолЕнніца"!....
- ПолунІца"!....
- Гм-м-м.... Неправильно.... Тому буде "Могильниця!"
показати весь коментар
28.08.2024 08:39 Відповісти
Прямо в ад...
показати весь коментар
28.08.2024 07:50 Відповісти
Ого - які кацапи "стрибучі" бувають! З пасажирського сидіння стрибнув на 10-15 метрів! І "заліг" "Мертвим прикинувся"!
показати весь коментар
28.08.2024 08:00 Відповісти
 
 