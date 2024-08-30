Две собаки грызут тело оккупанта в кустах Харьковской области
В сети опубликована видеозапись, на которой две собаки грызут тело ликвидированного оккупанта на поле боя.
Как сообщает Цензор.НЕТ, запись была сделана беспилотником в Харьковской области.
Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!
Топ комментарии
+23 Валентин Коваль #587289
показать весь комментарий30.08.2024 10:35
+10 Gary Grant
показать весь комментарий30.08.2024 10:36
+10 Старый зольдат
показать весь комментарий30.08.2024 11:30
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Приклили в сараї їх, а самі по своїх ділах пішли.
Хлопчик, син - пожалів, відкрив...
Вони його не просто загризли - розірвали.
Потім тих собак місцеві мисливці знищили.
Хто не вірить - забийте в Гугл - (Новоукраїнський район, собаки, дитина, загризли)
то моя психіка стає дуже стійкою