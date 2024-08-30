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Две собаки грызут тело оккупанта в кустах Харьковской области

В сети опубликована видеозапись, на которой две собаки грызут тело ликвидированного оккупанта на поле боя.

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись была сделана беспилотником в Харьковской области.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Два кота грызут брошенное тело оккупанта. ВИДЕО 18+

Автор: 

животные (932) Харьковщина (5577) защита животных (80)


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Топ комментарии
+23
Хоча б не потруілись
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30.08.2024 10:35
+10
Смачного.👍
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30.08.2024 10:36
+10
Коли собаки пообідають, так посерять, ото б зібрати до пакету, маленького, та мамці його відправити. Нехай пишається та сусідам показує свого ваньку.
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30.08.2024 11:30
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Хоча б не потруілись
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30.08.2024 10:35 Ответить
нормальний вологий корм.
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30.08.2024 10:40 Ответить
Так отож!
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30.08.2024 10:40 Ответить
А скільки ми їх після війни убить змушені будемо! Адже собака не розрізнятиме - мертвий ворог перед нею - чи свій А коли закінчаться мертвяки на полях - собаки, що збиватимуться у зграї, почнуть нападать на живих людей І в першу чергу - на самих беззахисних - на жінок, дітей і старих Було таке вже - після звільнення України від німецької окупації Бабка розказувала...
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30.08.2024 12:42 Ответить
Весною у сусідньому селі люди з дороги підібрали двох здорових безпризорних собак.
Приклили в сараї їх, а самі по своїх ділах пішли.
Хлопчик, син - пожалів, відкрив...
Вони його не просто загризли - розірвали.
Потім тих собак місцеві мисливці знищили.
Хто не вірить - забийте в Гугл - (Новоукраїнський район, собаки, дитина, загризли)
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30.08.2024 16:44 Ответить
работайте, четвероногие братья !
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30.08.2024 15:02 Ответить
Смачного.👍
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30.08.2024 10:36 Ответить
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30.08.2024 10:36 Ответить
Бідні собаки... .
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30.08.2024 10:38 Ответить
мясо як мясо...
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30.08.2024 10:46 Ответить
собачики в курсі діла кого гризти, це в них ланч
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30.08.2024 10:51 Ответить
Коли я бачу , як кацапа шматують собаки на нашій землі ,
то моя психіка стає дуже стійкою
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30.08.2024 11:13 Ответить
Коли собаки пообідають, так посерять, ото б зібрати до пакету, маленького, та мамці його відправити. Нехай пишається та сусідам показує свого ваньку.
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30.08.2024 11:30 Ответить
Уявляю коли жінка цього москаля буде добиватись ґдє мой муж - а його собаки з'їли , що я вам мав везти собаче лайно .
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30.08.2024 11:56 Ответить
Кацапы-садисты и изрерги! Даже после смерти мучают и издеваются над украинскими собаками!

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30.08.2024 12:39 Ответить
 
 