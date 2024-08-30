Две собаки грызут тело оккупанта в кустах Харьковской области

В сети опубликована видеозапись, на которой две собаки грызут тело ликвидированного оккупанта на поле боя.

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись была сделана беспилотником в Харьковской области.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

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