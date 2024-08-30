Дві собаки гризуть тіло окупанта в кущах на Харківщині. ВIДЕО 18+

У мережі опублікований відеозапис, на якому двоє собак гризуть тіло ліквідованого окупанта на полі бою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис був зроблений безпілотником у Харківській області.

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