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Новини Відео Війна
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Дві собаки гризуть тіло окупанта в кущах на Харківщині. ВIДЕО 18+

У мережі опублікований відеозапис, на якому двоє собак гризуть тіло ліквідованого окупанта на полі бою. 

Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис був зроблений безпілотником у Харківській області.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Два коти гризуть покинуте тіло окупанта. ВIДЕО 18+

Автор: 

тварини (463) Харківщина (6054) захист тварин (85)


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Топ коментарі
+23
Хоча б не потруілись
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30.08.2024 10:35
+10
Смачного.👍
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30.08.2024 10:36
+10
Коли собаки пообідають, так посерять, ото б зібрати до пакету, маленького, та мамці його відправити. Нехай пишається та сусідам показує свого ваньку.
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30.08.2024 11:30
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Хоча б не потруілись
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30.08.2024 10:35 Відповісти
нормальний вологий корм.
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30.08.2024 10:40 Відповісти
Так отож!
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30.08.2024 10:40 Відповісти
А скільки ми їх після війни убить змушені будемо! Адже собака не розрізнятиме - мертвий ворог перед нею - чи свій А коли закінчаться мертвяки на полях - собаки, що збиватимуться у зграї, почнуть нападать на живих людей І в першу чергу - на самих беззахисних - на жінок, дітей і старих Було таке вже - після звільнення України від німецької окупації Бабка розказувала...
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30.08.2024 12:42 Відповісти
Весною у сусідньому селі люди з дороги підібрали двох здорових безпризорних собак.
Приклили в сараї їх, а самі по своїх ділах пішли.
Хлопчик, син - пожалів, відкрив...
Вони його не просто загризли - розірвали.
Потім тих собак місцеві мисливці знищили.
Хто не вірить - забийте в Гугл - (Новоукраїнський район, собаки, дитина, загризли)
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30.08.2024 16:44 Відповісти
работайте, четвероногие братья !
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30.08.2024 15:02 Відповісти
Смачного.👍
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30.08.2024 10:36 Відповісти
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30.08.2024 10:36 Відповісти
Бідні собаки... .
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30.08.2024 10:38 Відповісти
мясо як мясо...
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30.08.2024 10:46 Відповісти
собачики в курсі діла кого гризти, це в них ланч
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30.08.2024 10:51 Відповісти
Коли я бачу , як кацапа шматують собаки на нашій землі ,
то моя психіка стає дуже стійкою
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30.08.2024 11:13 Відповісти
Коли собаки пообідають, так посерять, ото б зібрати до пакету, маленького, та мамці його відправити. Нехай пишається та сусідам показує свого ваньку.
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30.08.2024 11:30 Відповісти
Уявляю коли жінка цього москаля буде добиватись ґдє мой муж - а його собаки з'їли , що я вам мав везти собаче лайно .
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30.08.2024 11:56 Відповісти
Кацапы-садисты и изрерги! Даже после смерти мучают и издеваются над украинскими собаками!

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30.08.2024 12:39 Відповісти
 
 