Дві собаки гризуть тіло окупанта в кущах на Харківщині. ВIДЕО 18+
У мережі опублікований відеозапис, на якому двоє собак гризуть тіло ліквідованого окупанта на полі бою.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис був зроблений безпілотником у Харківській області.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
Топ коментарі
+23 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар30.08.2024 10:35
+10 Gary Grant
показати весь коментар30.08.2024 10:36
+10 Старый зольдат
показати весь коментар30.08.2024 11:30
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Приклили в сараї їх, а самі по своїх ділах пішли.
Хлопчик, син - пожалів, відкрив...
Вони його не просто загризли - розірвали.
Потім тих собак місцеві мисливці знищили.
Хто не вірить - забийте в Гугл - (Новоукраїнський район, собаки, дитина, загризли)
то моя психіка стає дуже стійкою