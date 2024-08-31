Бойцы 92-й ОМБр сбрасываниями с дронов уничтожают вражескую пехоту. ВИДЕО
Бойцы 1-го штурмового батальона 92-й бригады ВСУ сбрасываниями с дронов ликвидируют пехоту оккупантов.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.
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