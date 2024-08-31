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Бойцы 92-й ОМБр сбрасываниями с дронов уничтожают вражескую пехоту. ВИДЕО

Бойцы 1-го штурмового батальона 92-й бригады ВСУ сбрасываниями с дронов ликвидируют пехоту оккупантов.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите: Бойцы 92-й ОШбр обнаружили и ликвидировали российского снайпера точным сбросом боеприпасов. ВИДЕО

Автор: 

92 отдельная штурмовая бригада (251) дроны (3917)


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Смерть свинособакам!
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31.08.2024 04:40 Ответить
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!
Дякуємо Західним Партнерам за ДІЄВУ підтримку Українців!!
Україна переможе рашистів! Козацькому роду, немає переводу!!
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31.08.2024 06:47 Ответить
Класне відео . Слава ЗСУ.
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31.08.2024 07:27 Ответить
Раджу українцям до перегляду цей чудовий ролик, особливо людям з розхитаною психікою. Ввечері він знимає тривогу та заспокоює, а зранку надає позитиву і бадьорить, як філіжанка кави.
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31.08.2024 07:52 Ответить
 
 