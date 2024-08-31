Бійці 92-ї ОМБр скидами з дронів знищують ворожу піхоту. ВIДЕО
Бійці 1-го штурмового батальйону 92-ї бригади ЗСУ скидами з дронів ліквідують піхоту окупантів.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.
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