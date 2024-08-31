Бійці 92-ї ОМБр скидами з дронів знищують ворожу піхоту. ВIДЕО

Бійці 1-го штурмового батальйону 92-ї бригади ЗСУ скидами з дронів ліквідують піхоту окупантів.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці 92 ОШбр виявили та ліквідували російського снайпера влучним скидом боєприпасів. ВIДЕО