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Бійці 92-ї ОМБр скидами з дронів знищують ворожу піхоту. ВIДЕО

Бійці 1-го штурмового батальйону 92-ї бригади ЗСУ скидами з дронів ліквідують піхоту окупантів.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці 92 ОШбр виявили та ліквідували російського снайпера влучним скидом боєприпасів. ВIДЕО

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92 окрема штурмова бригада (251) дрони (4699)


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Смерть свинособакам!
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31.08.2024 04:40 Відповісти
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!
Дякуємо Західним Партнерам за ДІЄВУ підтримку Українців!!
Україна переможе рашистів! Козацькому роду, немає переводу!!
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31.08.2024 06:47 Відповісти
Класне відео . Слава ЗСУ.
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31.08.2024 07:27 Відповісти
Раджу українцям до перегляду цей чудовий ролик, особливо людям з розхитаною психікою. Ввечері він знимає тривогу та заспокоює, а зранку надає позитиву і бадьорить, як філіжанка кави.
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31.08.2024 07:52 Відповісти
 
 