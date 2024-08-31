Дроны 3 ОШБр уничтожили 7 единиц вражеской техники. ВИДЕО

Семь единиц вражеской техники и все поражено дронами воинов 3 ОШБр.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр бригады.

"Беспилотники Третьей штурмовой пробили российскую броню - мотолыгу и бронированный "Тайфун-К". Нанесли сокрушительное поражение вражеским "буханкам", КамАЗам и ГАЗам. Грузовики возили оккупантам БК, солярку, и самих россиян. Поэтому попали под утилизацию ударниками в зоне бригады", - говорится в сообщении.

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