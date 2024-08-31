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Дроны 3 ОШБр уничтожили 7 единиц вражеской техники. ВИДЕО

Семь единиц вражеской техники и все поражено дронами воинов 3 ОШБр.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр бригады.

"Беспилотники Третьей штурмовой пробили российскую броню - мотолыгу и бронированный "Тайфун-К". Нанесли сокрушительное поражение вражеским "буханкам", КамАЗам и ГАЗам. Грузовики возили оккупантам БК, солярку, и самих россиян. Поэтому попали под утилизацию ударниками в зоне бригады", - говорится в сообщении.

Также смотрите: Первое GoPro с наступления в Харьковской области от Третьей штурмовой бригады. ВИДЕО

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уничтожение (6923) дроны (3917) 3-я Отдельная штурмовая бригада (418)


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Наші пташки Перемоги
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31.08.2024 12:54 Ответить
А це хіба так можна ? Сумніваюсь шось.
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31.08.2024 13:05 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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31.08.2024 15:27 Ответить
В чому проблема тим самим дронам прибрати 5-6 ефективних зрадників?
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31.08.2024 19:54 Ответить
 
 