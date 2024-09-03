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Клименко посетил воинов "Хартии", защищающих Харьковщину: В августе уничтожили 150 позиций и блиндажей РФ. ВИДЕО

Глава МВД Игорь Клименко во время командировки посетил воинов 13 бригады Нацгвардии "Хартия".

Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"В начале полномасштабной войны "Хартия" была добровольческим формированием. На ее счету - бои за Харьков, оборона Бахмута. Бойцы "Хартии" сейчас продолжают выполнять боевые задачи на Харьковщине. Провел совещание с командирами. Доложили об оперативной ситуации, обеспечении и результатах на поле боя", - говорится в сообщении.

По словам Клименко, только в течение августа воины "Хартии" уничтожили и повредили более 430 вражеских беспилотников, 32 единицы вооружения, с десяток единиц бронированной техники и около 150 огневых позиций и блиндажей оккупантов.

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Автор: 

Национальная гвардия (2119) Клименко Игорь (397)


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вояки не натівського стандарту, такі пузаті дядьки ))
але ж досвід...
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03.09.2024 11:27 Ответить
Відвідав. Борщ поів. І... Захистникам полегшало. Обстлілів не було?
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03.09.2024 11:29 Ответить
Виба
чте. Поки комп навернувся. Пишу з пульта.
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03.09.2024 11:32 Ответить
у клименка, та у всіх його родичів, та знайомих, тепер буде, трійне убд.
чи, яка мета цих візитів?
в країні, все в порядку з внутрішніми справами?
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03.09.2024 11:36 Ответить
А Покровськ чому не відвідав? Пишуть, що його хероїчні підлеглі звідти вже втікають.

https://x.com/Ilijak5 Ilija k Я останній Українець!

Кажуть , що це мусора покидають своє рідне місто Покровськ. Завтра, вони разом з тцкашниками десь на Поділлі, в Галичині, чи на Волині будуть загрібати дядьків під той самий Покровськ.

Відео:

https://x.com/ii_people/status/1830267437918392345
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03.09.2024 11:39 Ответить
Хто такий? Знову якийсь паркетний генерал з російським паспортом і родиною?
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03.09.2024 12:05 Ответить
https://www.facebook.com/100004472829845/videos/470458978888206
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03.09.2024 12:17 Ответить
Мабуть, посаду підшуковують йому на передку!!
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03.09.2024 13:04 Ответить
 
 