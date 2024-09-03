Клименко посетил воинов "Хартии", защищающих Харьковщину: В августе уничтожили 150 позиций и блиндажей РФ. ВИДЕО
Глава МВД Игорь Клименко во время командировки посетил воинов 13 бригады Нацгвардии "Хартия".
Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"В начале полномасштабной войны "Хартия" была добровольческим формированием. На ее счету - бои за Харьков, оборона Бахмута. Бойцы "Хартии" сейчас продолжают выполнять боевые задачи на Харьковщине. Провел совещание с командирами. Доложили об оперативной ситуации, обеспечении и результатах на поле боя", - говорится в сообщении.
По словам Клименко, только в течение августа воины "Хартии" уничтожили и повредили более 430 вражеских беспилотников, 32 единицы вооружения, с десяток единиц бронированной техники и около 150 огневых позиций и блиндажей оккупантов.
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але ж досвід...
чте. Поки комп навернувся. Пишу з пульта.
чи, яка мета цих візитів?
в країні, все в порядку з внутрішніми справами?
https://x.com/Ilijak5 Ilija k Я останній Українець!
Кажуть , що це мусора покидають своє рідне місто Покровськ. Завтра, вони разом з тцкашниками десь на Поділлі, в Галичині, чи на Волині будуть загрібати дядьків під той самий Покровськ.
Відео:
https://x.com/ii_people/status/1830267437918392345