Клименко посетил воинов "Хартии", защищающих Харьковщину: В августе уничтожили 150 позиций и блиндажей РФ. ВИДЕО

Глава МВД Игорь Клименко во время командировки посетил воинов 13 бригады Нацгвардии "Хартия".

Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"В начале полномасштабной войны "Хартия" была добровольческим формированием. На ее счету - бои за Харьков, оборона Бахмута. Бойцы "Хартии" сейчас продолжают выполнять боевые задачи на Харьковщине. Провел совещание с командирами. Доложили об оперативной ситуации, обеспечении и результатах на поле боя", - говорится в сообщении.

По словам Клименко, только в течение августа воины "Хартии" уничтожили и повредили более 430 вражеских беспилотников, 32 единицы вооружения, с десяток единиц бронированной техники и около 150 огневых позиций и блиндажей оккупантов.

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