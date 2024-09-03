Клименко відвідав воїнів "Хартії", які боронять Харківщину: Протягом серпня знищили 150 позицій та бліндажів РФ. ВIДЕО

Глава МВС Ігор Клименко під час відрядження відвідав воїнів 13 бригади Нацгвардії "Хартія".

Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"На початку повномасштабної війни "Хартія" була добровольчим формуванням. На її рахунку - бої за Харків, оборона Бахмута. Бійці "Хартії" зараз продовжують виконувати бойові завдання на Харківщині. Провів нараду з командирами. Доповіли про оперативну ситуацію, забезпечення та результати на полі бою", - йдеться в повідомленні.

За словами Клименка, лише протягом серпня воїни "Хартії" знищили та пошкодили понад 430 ворожих безпілотників, 32 одиниці озброєння, з десяток одиниць броньованої техніки та близько 150 вогневих позицій і бліндажів окупантів.

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