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Клименко відвідав воїнів "Хартії", які боронять Харківщину: Протягом серпня знищили 150 позицій та бліндажів РФ. ВIДЕО

Глава МВС Ігор Клименко під час відрядження відвідав воїнів 13 бригади Нацгвардії "Хартія".

Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"На початку повномасштабної війни "Хартія" була добровольчим формуванням. На її рахунку - бої за Харків, оборона Бахмута. Бійці "Хартії" зараз продовжують виконувати бойові завдання на Харківщині. Провів нараду з командирами. Доповіли про оперативну ситуацію, забезпечення та результати на полі бою", - йдеться в повідомленні.

За словами Клименка, лише протягом серпня воїни "Хартії" знищили та пошкодили понад 430 ворожих безпілотників, 32 одиниці озброєння, з десяток одиниць броньованої техніки та близько 150 вогневих позицій і бліндажів окупантів.

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Автор: 

Національна гвардія (1530) Клименко Ігор (485)


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вояки не натівського стандарту, такі пузаті дядьки ))
але ж досвід...
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03.09.2024 11:27 Відповісти
Відвідав. Борщ поів. І... Захистникам полегшало. Обстлілів не було?
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03.09.2024 11:29 Відповісти
Виба
чте. Поки комп навернувся. Пишу з пульта.
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03.09.2024 11:32 Відповісти
у клименка, та у всіх його родичів, та знайомих, тепер буде, трійне убд.
чи, яка мета цих візитів?
в країні, все в порядку з внутрішніми справами?
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03.09.2024 11:36 Відповісти
А Покровськ чому не відвідав? Пишуть, що його хероїчні підлеглі звідти вже втікають.

https://x.com/Ilijak5 Ilija k Я останній Українець!

Кажуть , що це мусора покидають своє рідне місто Покровськ. Завтра, вони разом з тцкашниками десь на Поділлі, в Галичині, чи на Волині будуть загрібати дядьків під той самий Покровськ.

Відео:

https://x.com/ii_people/status/1830267437918392345
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03.09.2024 11:39 Відповісти
Хто такий? Знову якийсь паркетний генерал з російським паспортом і родиною?
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03.09.2024 12:05 Відповісти
https://www.facebook.com/100004472829845/videos/470458978888206
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03.09.2024 12:17 Відповісти
Мабуть, посаду підшуковують йому на передку!!
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03.09.2024 13:04 Відповісти
 
 