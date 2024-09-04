В школе российского Курчатова двое оккупантов распивают спиртное рядом с кабинетом "Русского языка и литературы", в котором идет урок. ВИДЕО
Военные армии РФ используют для своей защиты школьников из российского города Курчатов в Курской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой видно, что оккупанты обустроили себе место дислокации в одном из классов местной школы. Рядом расположен класс, в котором идет урок. Надпись на двери гласит, что занятия проходят в кабинете "Русского языка и литературы". Автор публикации утверждает, что военные распивают спиртное по соседству со школьниками.
"Курчатов в Курской области. Пока в одном классе идут занятия, за стенкой - представители "второй армии" бухают", - отмечает в комментарии автор публикации.
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+19 Oleksii Magas
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пардон, Емнесті інтернешинал
точно учілку трахнут обдрочєнци
Питання риторичне - батьки , тих школярів , як завжди дивляться в 21 у ***** ...