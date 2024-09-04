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Новости Видео Война
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В школе российского Курчатова двое оккупантов распивают спиртное рядом с кабинетом "Русского языка и литературы", в котором идет урок. ВИДЕО

Военные армии РФ используют для своей защиты школьников из российского города Курчатов в Курской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой видно, что оккупанты обустроили себе место дислокации в одном из классов местной школы. Рядом расположен класс, в котором идет урок. Надпись на двери гласит, что занятия проходят в кабинете "Русского языка и литературы". Автор публикации утверждает, что военные распивают спиртное по соседству со школьниками.

"Курчатов в Курской области. Пока в одном классе идут занятия, за стенкой - представители "второй армии" бухают", - отмечает в комментарии автор публикации.

Смотрите также: Оккупант, убегая от БПЛА, на ходу выбрасывает из автомобиля черные мешки с телами своих приспешников. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19238) школа (3015) русский мир (614) военные преступления (1436) Курск (1097)


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Топ комментарии
+19
Все за Толстоєвським
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04.09.2024 16:13
+15
Єто скрєпно.
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04.09.2024 16:14
+11
Це відео я бачив десь зо два дні тому, але всеж воно показове, бо демонструє не просто розміщення у цивільній будівлі військових, а те що при цьому залишають там цивільне населення, а у цьому випадку взагалі дітей, на випадок удару по рашистах ЗСУ аби пропагандони виклали це як "удар по цивільних". Ця практика московських нацистів відома ще з 2014 року, коли саме )(уйло (воно ж путін) сповістило що його військові будуть стояти за спинами цивільних у Криму, і він бажає подивитись як українці будуть "стріляти по своїх мирних громадянах". А канал НТВ зміг взагалі з Донецька показати репортаж у котрому колаборанти та рашисти зробили обстріл сил АТО з вікна квартири жінки похилого віку і швидко втікали з помешкання побоюючись удару у відповідь навіть не намагаючись вивести звідти старушку!!!
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04.09.2024 16:16
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Все за Толстоєвським
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04.09.2024 16:13 Ответить
Це часом ні ті істоти, які нас звинувачують що ми ховаємося за спинами мирних?!
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04.09.2024 16:26 Ответить
учілку трахнуть....
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04.09.2024 17:14 Ответить
Після уроку.
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04.09.2024 17:59 Ответить
можуть і під час уроку.Буде кацапчикам урок з біології.
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04.09.2024 18:39 Ответить
з розділу: розмноження потвор
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04.09.2024 20:43 Ответить
зоології
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04.09.2024 23:07 Ответить
Єто скрєпно.
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04.09.2024 16:14 Ответить
Це відео я бачив десь зо два дні тому, але всеж воно показове, бо демонструє не просто розміщення у цивільній будівлі військових, а те що при цьому залишають там цивільне населення, а у цьому випадку взагалі дітей, на випадок удару по рашистах ЗСУ аби пропагандони виклали це як "удар по цивільних". Ця практика московських нацистів відома ще з 2014 року, коли саме )(уйло (воно ж путін) сповістило що його військові будуть стояти за спинами цивільних у Криму, і він бажає подивитись як українці будуть "стріляти по своїх мирних громадянах". А канал НТВ зміг взагалі з Донецька показати репортаж у котрому колаборанти та рашисти зробили обстріл сил АТО з вікна квартири жінки похилого віку і швидко втікали з помешкання побоюючись удару у відповідь навіть не намагаючись вивести звідти старушку!!!
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04.09.2024 16:16 Ответить
а що скаже з цього приводу Путінесті проститушинал ?

пардон, Емнесті інтернешинал
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04.09.2024 17:15 Ответить
Гарні наставники, такі навчать.
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04.09.2024 16:18 Ответить
Комната отдыха физрука и трудовика.🤒
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04.09.2024 16:22 Ответить
учілку трахнуть.... коли все пиво випьють
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04.09.2024 17:17 Ответить
"Великая русская культура" ось вона ,а краще показали дітям в що вони перетворили :Бахмут ,Авдіївку ,Марїнку ,Попасну,Северодонецк ітд.
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04.09.2024 16:25 Ответить
От района боев до Курчатова километров 80. Это скорее охрана.
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04.09.2024 16:28 Ответить
"Охрана" ЧОГО? Чи КОГО?
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04.09.2024 16:45 Ответить
охранніки дяд ваня і дядя коля.... .. учілку трахнуть !
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04.09.2024 17:18 Ответить
Після пивка "рускіє освободітєлі" займуться вчителькою
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04.09.2024 16:31 Ответить
Причому без всякої її на те згоди, і хай ще подякує, що живою залишать, якщо залишать...
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04.09.2024 16:35 Ответить
Яка прихопить із собою кількох "просунутих" школярок.
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04.09.2024 17:03 Ответить
будуть вивчати язык русских.... "женщін в сєлєньях"
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04.09.2024 17:20 Ответить
...щоб потім волати "за что бєзнєвинних мальчіков в трусіках і дєвочєк бєз онних дамбітє, как БАмбас?!!!1"
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04.09.2024 16:34 Ответить
спочатку трахнуть учілку, потом дєвочкі і на послєдок мальчікі в трусіках с православними крестамі
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04.09.2024 17:22 Ответить
Ця дура вчить математику в класі йазика і літератури.
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04.09.2024 16:58 Ответить
ще й сракою крутить...

точно учілку трахнут обдрочєнци
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04.09.2024 17:23 Ответить
А батьки куди дивляться ?
Питання риторичне - батьки , тих школярів , як завжди дивляться в 21 у ***** ...
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04.09.2024 17:23 Ответить
Країна вимлядків, біосміття
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04.09.2024 17:40 Ответить
не беспокойся сынок-я ещё нарожаю!
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04.09.2024 18:20 Ответить
Прятаться за детьми рузьким витязям как то спокойнее
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04.09.2024 18:31 Ответить
Чтоб рашисты без паленой водки обходились,да ни в жисть!
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04.09.2024 19:12 Ответить
Воины света! Воины добра" Водку ху.рят с ночи до утра?
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04.09.2024 20:56 Ответить
Значить школи на кацапії легітимна ціль! Покажіть це Байдену!
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04.09.2024 22:56 Ответить
 
 