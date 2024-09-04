В школе российского Курчатова двое оккупантов распивают спиртное рядом с кабинетом "Русского языка и литературы", в котором идет урок. ВИДЕО

Военные армии РФ используют для своей защиты школьников из российского города Курчатов в Курской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой видно, что оккупанты обустроили себе место дислокации в одном из классов местной школы. Рядом расположен класс, в котором идет урок. Надпись на двери гласит, что занятия проходят в кабинете "Русского языка и литературы". Автор публикации утверждает, что военные распивают спиртное по соседству со школьниками.

"Курчатов в Курской области. Пока в одном классе идут занятия, за стенкой - представители "второй армии" бухают", - отмечает в комментарии автор публикации.

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