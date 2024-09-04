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Новини Відео Війна
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У школі російського Курчатова окупанти розпивають спиртне поруч із кабінетом "Русского языка и литературы", в якому йде урок. ВIДЕО

Військові армії РФ використовують для свого захисту школярів із російського міста Курчатов на Курщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис, на якому видно, що окупанти облаштували собі місце дислокації у одному із класів тамтешньої школи. Поруч розташований клас, у якому йде урок. Напис на дверях свідчить, що заняття проходять у кабінеті "Русского языка и литературы". Автор публікації стверджує, що військові розпивають спиртне по сусідству зі школярами.

"Курчатов у Курській області. Поки в одному класі йдуть заняття, за стінкою - представники "другої армії" бухають", - зазначає у коментарі автор публікації.

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Автор: 

армія рф (17388) школа (2212) русский мир (452) воєнні злочини (1860) Курськ (1109)


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Топ коментарі
+19
Все за Толстоєвським
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04.09.2024 16:13
+15
Єто скрєпно.
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04.09.2024 16:14
+11
Це відео я бачив десь зо два дні тому, але всеж воно показове, бо демонструє не просто розміщення у цивільній будівлі військових, а те що при цьому залишають там цивільне населення, а у цьому випадку взагалі дітей, на випадок удару по рашистах ЗСУ аби пропагандони виклали це як "удар по цивільних". Ця практика московських нацистів відома ще з 2014 року, коли саме )(уйло (воно ж путін) сповістило що його військові будуть стояти за спинами цивільних у Криму, і він бажає подивитись як українці будуть "стріляти по своїх мирних громадянах". А канал НТВ зміг взагалі з Донецька показати репортаж у котрому колаборанти та рашисти зробили обстріл сил АТО з вікна квартири жінки похилого віку і швидко втікали з помешкання побоюючись удару у відповідь навіть не намагаючись вивести звідти старушку!!!
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04.09.2024 16:16
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Все за Толстоєвським
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04.09.2024 16:13 Відповісти
Це часом ні ті істоти, які нас звинувачують що ми ховаємося за спинами мирних?!
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04.09.2024 16:26 Відповісти
учілку трахнуть....
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04.09.2024 17:14 Відповісти
Після уроку.
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04.09.2024 17:59 Відповісти
можуть і під час уроку.Буде кацапчикам урок з біології.
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04.09.2024 18:39 Відповісти
з розділу: розмноження потвор
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04.09.2024 20:43 Відповісти
зоології
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04.09.2024 23:07 Відповісти
Єто скрєпно.
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04.09.2024 16:14 Відповісти
Це відео я бачив десь зо два дні тому, але всеж воно показове, бо демонструє не просто розміщення у цивільній будівлі військових, а те що при цьому залишають там цивільне населення, а у цьому випадку взагалі дітей, на випадок удару по рашистах ЗСУ аби пропагандони виклали це як "удар по цивільних". Ця практика московських нацистів відома ще з 2014 року, коли саме )(уйло (воно ж путін) сповістило що його військові будуть стояти за спинами цивільних у Криму, і він бажає подивитись як українці будуть "стріляти по своїх мирних громадянах". А канал НТВ зміг взагалі з Донецька показати репортаж у котрому колаборанти та рашисти зробили обстріл сил АТО з вікна квартири жінки похилого віку і швидко втікали з помешкання побоюючись удару у відповідь навіть не намагаючись вивести звідти старушку!!!
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04.09.2024 16:16 Відповісти
а що скаже з цього приводу Путінесті проститушинал ?

пардон, Емнесті інтернешинал
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04.09.2024 17:15 Відповісти
Гарні наставники, такі навчать.
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04.09.2024 16:18 Відповісти
Комната отдыха физрука и трудовика.🤒
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04.09.2024 16:22 Відповісти
учілку трахнуть.... коли все пиво випьють
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04.09.2024 17:17 Відповісти
"Великая русская культура" ось вона ,а краще показали дітям в що вони перетворили :Бахмут ,Авдіївку ,Марїнку ,Попасну,Северодонецк ітд.
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04.09.2024 16:25 Відповісти
От района боев до Курчатова километров 80. Это скорее охрана.
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04.09.2024 16:28 Відповісти
"Охрана" ЧОГО? Чи КОГО?
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04.09.2024 16:45 Відповісти
охранніки дяд ваня і дядя коля.... .. учілку трахнуть !
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04.09.2024 17:18 Відповісти
Після пивка "рускіє освободітєлі" займуться вчителькою
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04.09.2024 16:31 Відповісти
Причому без всякої її на те згоди, і хай ще подякує, що живою залишать, якщо залишать...
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04.09.2024 16:35 Відповісти
Яка прихопить із собою кількох "просунутих" школярок.
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04.09.2024 17:03 Відповісти
будуть вивчати язык русских.... "женщін в сєлєньях"
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04.09.2024 17:20 Відповісти
...щоб потім волати "за что бєзнєвинних мальчіков в трусіках і дєвочєк бєз онних дамбітє, как БАмбас?!!!1"
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04.09.2024 16:34 Відповісти
спочатку трахнуть учілку, потом дєвочкі і на послєдок мальчікі в трусіках с православними крестамі
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04.09.2024 17:22 Відповісти
Ця дура вчить математику в класі йазика і літератури.
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04.09.2024 16:58 Відповісти
ще й сракою крутить...

точно учілку трахнут обдрочєнци
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04.09.2024 17:23 Відповісти
А батьки куди дивляться ?
Питання риторичне - батьки , тих школярів , як завжди дивляться в 21 у ***** ...
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04.09.2024 17:23 Відповісти
Країна вимлядків, біосміття
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04.09.2024 17:40 Відповісти
не беспокойся сынок-я ещё нарожаю!
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04.09.2024 18:20 Відповісти
Прятаться за детьми рузьким витязям как то спокойнее
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04.09.2024 18:31 Відповісти
Чтоб рашисты без паленой водки обходились,да ни в жисть!
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04.09.2024 19:12 Відповісти
Воины света! Воины добра" Водку ху.рят с ночи до утра?
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04.09.2024 20:56 Відповісти
Значить школи на кацапії легітимна ціль! Покажіть це Байдену!
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04.09.2024 22:56 Відповісти
 
 