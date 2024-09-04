У школі російського Курчатова окупанти розпивають спиртне поруч із кабінетом "Русского языка и литературы", в якому йде урок. ВIДЕО
Військові армії РФ використовують для свого захисту школярів із російського міста Курчатов на Курщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис, на якому видно, що окупанти облаштували собі місце дислокації у одному із класів тамтешньої школи. Поруч розташований клас, у якому йде урок. Напис на дверях свідчить, що заняття проходять у кабінеті "Русского языка и литературы". Автор публікації стверджує, що військові розпивають спиртне по сусідству зі школярами.
"Курчатов у Курській області. Поки в одному класі йдуть заняття, за стінкою - представники "другої армії" бухають", - зазначає у коментарі автор публікації.
Топ коментарі
+19 Oleksii Magas
показати весь коментар04.09.2024 16:13
+15 Марта Шепель #549182
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+11 Виталий Танчик #518988
показати весь коментар04.09.2024 16:16
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пардон, Емнесті інтернешинал
точно учілку трахнут обдрочєнци
Питання риторичне - батьки , тих школярів , як завжди дивляться в 21 у ***** ...