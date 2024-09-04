У школі російського Курчатова окупанти розпивають спиртне поруч із кабінетом "Русского языка и литературы", в якому йде урок. ВIДЕО

Військові армії РФ використовують для свого захисту школярів із російського міста Курчатов на Курщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис, на якому видно, що окупанти облаштували собі місце дислокації у одному із класів тамтешньої школи. Поруч розташований клас, у якому йде урок. Напис на дверях свідчить, що заняття проходять у кабінеті "Русского языка и литературы". Автор публікації стверджує, що військові розпивають спиртне по сусідству зі школярами.

"Курчатов у Курській області. Поки в одному класі йдуть заняття, за стінкою - представники "другої армії" бухають", - зазначає у коментарі автор публікації.

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