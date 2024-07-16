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П’яний "герой СВО" сварить покупців магазину у російських Чебоксарах: "Ссыкуны #баные! Педики! Я за вас кровь проливал!". ВIДЕО

У мережі опубліковано відеозапис, на якому п'яний "герой сво" влаштував сварку у магазині російських Чебоксар.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, автор публікації стверджує, що початком інциденту стала розбита "героєм" пляшка пива. Росіянин розпочав нецензурно сварити відвідувачів та співробітників магазину. 

Увага! Ненормативна лексика!

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Автор: 

росія (66417) русский мир (471)


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Топ коментарі
+23
Толстой, Пушкін, ...
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16.07.2024 11:39 Відповісти
+23
Когда входит воен СВО в помещение все должны срочно найти бутылку и сесть на нее с трехкратным "ку". Тоже самое должны проделать отважные воены СВО когда в их казарму входит абрек с овцой, только по уставу вместо "ку" нужно кричать "ахмат - сила"
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16.07.2024 11:41 Відповісти
+14
Пролівака крові в леопардових лосинах )))))
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16.07.2024 11:43 Відповісти
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Толстой, Пушкін, ...
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16.07.2024 11:39 Відповісти
Не-е, это по достоевскому.
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16.07.2024 11:46 Відповісти
Че-боксер
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16.07.2024 12:29 Відповісти
😂кравапралітіє... може то місячні почались,оу!
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16.07.2024 11:40 Відповісти
кравапралітьє тисяча чертов
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16.07.2024 13:59 Відповісти
Когда входит воен СВО в помещение все должны срочно найти бутылку и сесть на нее с трехкратным "ку". Тоже самое должны проделать отважные воены СВО когда в их казарму входит абрек с овцой, только по уставу вместо "ку" нужно кричать "ахмат - сила"
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16.07.2024 11:41 Відповісти
Мордва-42,становись по-два,я чуваш-командир ваш!!))
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16.07.2024 12:48 Відповісти
А нам шо до того - якби там чоловік 20 положив - тоді +
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16.07.2024 11:43 Відповісти
Пролівака крові в леопардових лосинах )))))
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16.07.2024 11:43 Відповісти
А с ким Іспанія воює?
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16.07.2024 12:06 Відповісти
Не сварить.
Праводіт палітінфармацию.
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16.07.2024 11:55 Відповісти
З пістолетом на цивільних не кидався? І навіть не погрожував прострілювати їм коліна?
Тю, - то що це за новина? )))
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16.07.2024 11:56 Відповісти
Спас сідор чебаксари. Так би Україна захватіла.
Кстаті, де це?...
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16.07.2024 11:56 Відповісти
це де ісконно руцкіє чебакі обітають ))
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16.07.2024 11:59 Відповісти
Чувашия,Шупашкари!!))
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16.07.2024 12:51 Відповісти
навіть ліньки дивитися
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16.07.2024 16:38 Відповісти
хорошо! - "ветеринар ужрался, как сова, а челядь сцаки так бесшумно подметала" )))
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16.07.2024 11:57 Відповісти
У нас також Снікерси продаються ..
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16.07.2024 12:02 Відповісти
І у нас...
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16.07.2024 12:27 Відповісти
54 дерев'яних Snickers в Чебоксарах. А в Києві скільки зараз?
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16.07.2024 14:26 Відповісти
ми таку гидоту не їмо
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16.07.2024 16:39 Відповісти
Не надо тянуть сюда московитские нарративы, даже в кавычках. Пьяный военный московии бла-бла-бла. - вот таким должен быть заголовок.
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16.07.2024 12:04 Відповісти
Із серії: "Я бувший замкумеска разрєшитє допить ваше пиво..."
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16.07.2024 14:30 Відповісти
Шкода що нікого не вбив, хай с.ки знають які "герої" серед них
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16.07.2024 12:35 Відповісти
А міг і гранатою. Гуманіст.
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16.07.2024 12:42 Відповісти
типовий рашистський пролєтарій-Шаріков. Проходять сторічча а на росії нічого не змінюється.
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16.07.2024 13:30 Відповісти
- Ылита я, ёпт! Сап пукин пра эта гутарил...
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16.07.2024 13:37 Відповісти
Реалії буття, коли той народ, що мало, не 90-ми відсотками підтримує загарбницьку війну проти України, має можливість купувати широкий перелік товарів світових брендів та не думати, як змінити своє ставлення до своєї влади.Їх усе влаштовує. То наслідки того, що ми у 91-му визнали себе правонаступниками УРСР, тобто це ми у т.ч. причетні до агресії стосовно країн Східної Європи, ми вбивали афганських жінок і дітей. На Заході зрозуміли, що українці обравши Кравчука, створивши СНД хочуть самі залишатися у орбіті Москви. Тому ось саме в росії для цього кровожерливого люду, а не у нас, понабудовували фабрик, з мало що не до 2022-го постачали нам телевізори, "Снікерси" і "Діроли". Тепер от у росіян повні, нажаль, холодильники і вони не бумають про зміни. Цього вилупка вони підтримують!!!
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16.07.2024 14:59 Відповісти
Жаль без пистолета был, ну или без гранаты.....
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16.07.2024 15:12 Відповісти
За педиков проливай все свои жидкости сразу!!
Достойный вылупок населения расейского
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16.07.2024 21:09 Відповісти
 
 