П’яний "герой СВО" сварить покупців магазину у російських Чебоксарах: "Ссыкуны #баные! Педики! Я за вас кровь проливал!". ВIДЕО
У мережі опубліковано відеозапис, на якому п'яний "герой сво" влаштував сварку у магазині російських Чебоксар.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, автор публікації стверджує, що початком інциденту стала розбита "героєм" пляшка пива. Росіянин розпочав нецензурно сварити відвідувачів та співробітників магазину.
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Топ коментарі
+23 Onufri Zagloba
показати весь коментар16.07.2024 11:39 Відповісти Посилання
+23 Dmitry Klaus
показати весь коментар16.07.2024 11:41 Відповісти Посилання
+14 ДенКо
показати весь коментар16.07.2024 11:43 Відповісти Посилання
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Праводіт палітінфармацию.
Тю, - то що це за новина? )))
Кстаті, де це?...
Достойный вылупок населения расейского