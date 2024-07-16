Пьяный "герой СВО" ругает покупателей магазина в российских Чебоксарах: "Ссыкуны #баные! Педики! Я за вас кровь проливал!". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой пьяный "герой сво" устроил ссору в магазине российских Чебоксар.

Как сообщает Цензор.НЕТ, автор публикации утверждает, что началом инцидента стала разбитая "героем" бутылка пива. Россиянин начал нецензурно ругать посетителей и сотрудников магазина.

Внимание! Ненормативная лексика!

