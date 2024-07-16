РУС
14 215 36

Пьяный "герой СВО" ругает покупателей магазина в российских Чебоксарах: "Ссыкуны #баные! Педики! Я за вас кровь проливал!". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой пьяный "герой сво" устроил ссору в магазине российских Чебоксар.

Как сообщает Цензор.НЕТ, автор публикации утверждает, что началом инцидента стала разбитая "героем" бутылка пива. Россиянин начал нецензурно ругать посетителей и сотрудников магазина.

Внимание! Ненормативная лексика!

Автор: 

россия (97399) русский мир (645)



Толстой, Пушкін, ...

16.07.2024 11:39 Ответить
Не-е, это по достоевскому.

16.07.2024 11:46 Ответить
Че-боксер

16.07.2024 12:29 Ответить
😂кравапралітіє... може то місячні почались,оу!

16.07.2024 11:40 Ответить
кравапралітьє тисяча чертов

16.07.2024 13:59 Ответить
Когда входит воен СВО в помещение все должны срочно найти бутылку и сесть на нее с трехкратным "ку". Тоже самое должны проделать отважные воены СВО когда в их казарму входит абрек с овцой, только по уставу вместо "ку" нужно кричать "ахмат - сила"

16.07.2024 11:41 Ответить
Мордва-42,становись по-два,я чуваш-командир ваш!!))

16.07.2024 12:48 Ответить
А нам шо до того - якби там чоловік 20 положив - тоді +

16.07.2024 11:43 Ответить
Пролівака крові в леопардових лосинах )))))

16.07.2024 11:43 Ответить
А с ким Іспанія воює?

16.07.2024 12:06 Ответить
Не сварить.
Праводіт палітінфармацию.

16.07.2024 11:55 Ответить
З пістолетом на цивільних не кидався? І навіть не погрожував прострілювати їм коліна?
Тю, - то що це за новина? )))

16.07.2024 11:56 Ответить
Спас сідор чебаксари. Так би Україна захватіла.
Кстаті, де це?...

16.07.2024 11:56 Ответить
це де ісконно руцкіє чебакі обітають ))

16.07.2024 11:59 Ответить
Чувашия,Шупашкари!!))

16.07.2024 12:51 Ответить
навіть ліньки дивитися

16.07.2024 16:38 Ответить
хорошо! - "ветеринар ужрался, как сова, а челядь сцаки так бесшумно подметала" )))

16.07.2024 11:57 Ответить
У нас також Снікерси продаються ..

16.07.2024 12:02 Ответить
І у нас...

16.07.2024 12:27 Ответить
54 дерев'яних Snickers в Чебоксарах. А в Києві скільки зараз?

16.07.2024 14:26 Ответить
ми таку гидоту не їмо

16.07.2024 16:39 Ответить
Не надо тянуть сюда московитские нарративы, даже в кавычках. Пьяный военный московии бла-бла-бла. - вот таким должен быть заголовок.

16.07.2024 12:04 Ответить
Із серії: "Я бувший замкумеска разрєшитє допить ваше пиво..."

16.07.2024 14:30 Ответить
Шкода що нікого не вбив, хай с.ки знають які "герої" серед них

16.07.2024 12:35 Ответить
А міг і гранатою. Гуманіст.

16.07.2024 12:42 Ответить
типовий рашистський пролєтарій-Шаріков. Проходять сторічча а на росії нічого не змінюється.

16.07.2024 13:30 Ответить
- Ылита я, ёпт! Сап пукин пра эта гутарил...

16.07.2024 13:37 Ответить
Реалії буття, коли той народ, що мало, не 90-ми відсотками підтримує загарбницьку війну проти України, має можливість купувати широкий перелік товарів світових брендів та не думати, як змінити своє ставлення до своєї влади.Їх усе влаштовує. То наслідки того, що ми у 91-му визнали себе правонаступниками УРСР, тобто це ми у т.ч. причетні до агресії стосовно країн Східної Європи, ми вбивали афганських жінок і дітей. На Заході зрозуміли, що українці обравши Кравчука, створивши СНД хочуть самі залишатися у орбіті Москви. Тому ось саме в росії для цього кровожерливого люду, а не у нас, понабудовували фабрик, з мало що не до 2022-го постачали нам телевізори, "Снікерси" і "Діроли". Тепер от у росіян повні, нажаль, холодильники і вони не бумають про зміни. Цього вилупка вони підтримують!!!

16.07.2024 14:59 Ответить
Жаль без пистолета был, ну или без гранаты.....

16.07.2024 15:12 Ответить
За педиков проливай все свои жидкости сразу!!
Достойный вылупок населения расейского

16.07.2024 21:09 Ответить
 
 