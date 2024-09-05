Нам не нужна территория РФ, мы не планируем туда приносить нашу украинскую жизнь, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский, что Украине не нужна территория России.

Об этом он сказал в интервью NBC News, передает Цензор.НЕТ.

"Нам не нужна российская территория. Я это всегда говорил. Наши операции направлены на то, чтобы восстановить нашу территориальную целостность. Нам не нужны их люди, гражданские, граждане. Мы берем в плен военных только для того, чтобы обменять на наших", - сказал он.

Президент отметил, что Украина всегда готова к обмену "всех на всех".

"Дайте нам забрать своих военных, заберите всех своих военных. Нам они не нужны. И такое же к территории наше отношение. Нам не нужна их земля, мы не хотим туда приносить нашу украинскую жизнь. Я понимаю, что такое международное право и уважение к суверенитету того или иного государства. Украина именно такое государство, которое в правилах и законах", - добавил глава государства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Операция на Курщине - это превентивный удар, - Зеленский