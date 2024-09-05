Нам не нужна территория РФ, мы не планируем туда приносить нашу украинскую жизнь, - Зеленский. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский, что Украине не нужна территория России.
Об этом он сказал в интервью NBC News, передает Цензор.НЕТ.
"Нам не нужна российская территория. Я это всегда говорил. Наши операции направлены на то, чтобы восстановить нашу территориальную целостность. Нам не нужны их люди, гражданские, граждане. Мы берем в плен военных только для того, чтобы обменять на наших", - сказал он.
Президент отметил, что Украина всегда готова к обмену "всех на всех".
"Дайте нам забрать своих военных, заберите всех своих военных. Нам они не нужны. И такое же к территории наше отношение. Нам не нужна их земля, мы не хотим туда приносить нашу украинскую жизнь. Я понимаю, что такое международное право и уважение к суверенитету того или иного государства. Украина именно такое государство, которое в правилах и законах", - добавил глава государства.
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Переможця...
Всі інші історї...
Засуньте собі в -...ж
Европа так створювала кордони..
Ми свідки того...
Що відбувається на наших....
Очах...
Зі смужками на скронях...
з самого початку це була херня, бо ці території не стануть українськими. путька про це знає. тому не париться. як зайшли, так і вийдуть. курам насміх.
Бо ніколи ним не жив, а завжди вилизував зад кацапам.
Ну от, що воно меле ?
Це зелені ворюги - "в законі". А в Україні панує беззаконня і свавілля кримінальної держави
І взагалі, має бути вироблено нове правило міжнародного права : покарання агресору, який почав війну задля територіальних захватів, має бути втрата його власної території. Коли Україну в кордонах 2013 року звільнять, треба буде відсунути кордони для забезпечення таких міст як Суми чи Харків. Всі прикордонні з нами області росії треба забирати, аби наші історичні землі не були в межах артилерійського ураження. Тобто кордони треба відсувати на 100-200 км. Раз по-людськи до росіян не доходить, що треба жити мирно.
клаптик землі
і два раба
принципово