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Нам не нужна территория РФ, мы не планируем туда приносить нашу украинскую жизнь, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский, что Украине не нужна территория России.

Об этом он сказал в интервью NBC News, передает Цензор.НЕТ.

"Нам не нужна российская территория. Я это всегда говорил. Наши операции направлены на то, чтобы восстановить нашу территориальную целостность. Нам не нужны их люди, гражданские, граждане. Мы берем в плен военных только для того, чтобы обменять на наших", - сказал он.

Президент отметил, что Украина всегда готова к обмену "всех на всех".

"Дайте нам забрать своих военных, заберите всех своих военных. Нам они не нужны. И такое же к территории наше отношение. Нам не нужна их земля, мы не хотим туда приносить нашу украинскую жизнь. Я понимаю, что такое международное право и уважение к суверенитету того или иного государства. Украина именно такое государство, которое в правилах и законах", - добавил глава государства.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20444) россия (95629)


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Топ комментарии
+18
Вова Оманський - ти ж нібельмеса не знаєш, що таке українське життя.
Бо ніколи ним не жив, а завжди вилизував зад кацапам.
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05.09.2024 12:32
+17
Ну и нахрена про це казати так. Мы зашли, чтобы потом отойти? Бред.
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05.09.2024 12:32
+7
То якого ти х*ра туди попхався, спалив купу техніки ***********? І скільки наших військових полягло за твою авнтюру? Щоб ти здохло!!!
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05.09.2024 12:34
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Ну и нахрена про це казати так. Мы зашли, чтобы потом отойти? Бред.
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05.09.2024 12:32 Ответить
Топ мотивація для тих хто там
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05.09.2024 12:40 Ответить
Основа історії...Лежить на плечах
Переможця...
Всі інші історї...
Засуньте собі в -...ж
Европа так створювала кордони..

Ми свідки того...
Що відбувається на наших....
Очах...

Зі смужками на скронях...
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05.09.2024 12:48 Ответить
а ти думав, внесем у конституцію собі? нам спонсори дадуть це зробити?
з самого початку це була херня, бо ці території не стануть українськими. путька про це знає. тому не париться. як зайшли, так і вийдуть. курам насміх.
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05.09.2024 13:58 Ответить
Вова Оманський - ти ж нібельмеса не знаєш, що таке українське життя.
Бо ніколи ним не жив, а завжди вилизував зад кацапам.
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05.09.2024 12:32 Ответить
"...Україна саме така держава, яка в правилах та законах..."
Ну от, що воно меле ?
Це зелені ворюги - "в законі". А в Україні панує беззаконня і свавілля кримінальної держави
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05.09.2024 12:39 Ответить
всереді може і "мають" закони, але внести в склад звільнену територію українцям не дадуть. як зайшли, так і вийдемо. і сцарь про то знає. тому не париться і жме на покровськ.
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05.09.2024 14:01 Ответить
а ти не допер, що до сраки твої вори в законі. визнання узятих територій - міжнародна справа. і тому в мене "мають" стоїть в лапках, але ти тугенький - ну на тобі на какающєм "имееют" т.е. ****.
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05.09.2024 15:38 Ответить
Це лiдор погарячкував - скiльки дерев, скiльки асфальту..
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05.09.2024 12:33 Ответить
То якого ти х*ра туди попхався, спалив купу техніки ***********? І скільки наших військових полягло за твою авнтюру? Щоб ти здохло!!!
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05.09.2024 12:34 Ответить
путька знає, що то все панти. тому нічого не робить там, а жме на нові території ізахоплює їх. він зна, що віддавати їх не треба. а україцям спонсори гиркнуть і вийдемо.
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05.09.2024 14:02 Ответить
Так. гімнюки.... дуже скоро повернемо ПЕТРА! Тріпіщіть зе-плісняві!
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05.09.2024 22:48 Ответить
Не треба так говорити, бо тоді вони подумають - ну ок, ми далі штурмуємо Донбас, а звідси ти і так відійдеш, раз тобі не треба.

І взагалі, має бути вироблено нове правило міжнародного права : покарання агресору, який почав війну задля територіальних захватів, має бути втрата його власної території. Коли Україну в кордонах 2013 року звільнять, треба буде відсунути кордони для забезпечення таких міст як Суми чи Харків. Всі прикордонні з нами області росії треба забирати, аби наші історичні землі не були в межах артилерійського ураження. Тобто кордони треба відсувати на 100-200 км. Раз по-людськи до росіян не доходить, що треба жити мирно.
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05.09.2024 12:37 Ответить
Вже сказав. Не треба було йому взагалі народжуватися.
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05.09.2024 13:03 Ответить
Янелох, это Украинская земля, и даже местные свинособаки до сих пор говорят на суржике.
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05.09.2024 12:41 Ответить
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05.09.2024 18:44 Ответить
Ну зачем так говорить? Поетому ***** видя что ничего ему не угрожает и не торопится забирать с Украины свои войска и перебрасывать под Курск. Тем более Курскую АЕС ***** отдало под охрану МАГАТЕ. Вы сами сказали что потопчетесь немного у сами уйдете. А тем временем ***** не собирается уходить с Украины. Друго дело если бы ***** видело что в Курске разворачивается целая кампания по украинизации и освоению КНР, а так же развертывание избирательного процесса по выходу из рашки и целого антимосковского движения под началом РДК, которое могло бы перерасти в всеобщую антикремлевскую революцию.
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05.09.2024 12:46 Ответить
Можна було і промовчати
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05.09.2024 12:52 Ответить
А Украина - это ЕГО территория? Разве только в смысле грабить...
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05.09.2024 13:13 Ответить
а я хочу
клаптик землі
і два раба
принципово
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05.09.2024 13:01 Ответить
Ой дура-а-к... (с)
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05.09.2024 13:09 Ответить
Клоун так и не вышел из неадеквата!🤡
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05.09.2024 13:10 Ответить
Клоун в шута обдолбанного и не заходил.
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05.09.2024 13:14 Ответить
Этот нарколыга и авантюрист вас погубит, во всех смыслах погубит и абсолютно всех. Он разнюхивается колумбийской дрянью систематически несколько лет, у него в башке навоз!
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05.09.2024 13:24 Ответить
Почалося... Випустили говорити без папірця...
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05.09.2024 13:24 Ответить
Нет, нет, нет, сейчас ещё пока он украинец, вот когда приедет на родину к маме с папой, вот тогда он еврей и жертва холокоста. И никто не смеет, даже косо глянуть на саму угнетаемую нацию в мире, такие правила, ничего не попишешь.
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05.09.2024 13:47 Ответить
Зе, ти дурак. не треба було ляпать, треба тримати хоч інтригу.
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05.09.2024 14:03 Ответить
Я не знаю чи то він навмисно чи ні але зеля стає Бичем для країни.
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05.09.2024 14:18 Ответить
Президент Володимир Зеленський, що Україні не потрібна територія Росії. ,тоді для чого відправив українців помирати за територію.котра непотрібна???
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05.09.2024 14:32 Ответить
Это хитрая многоходовочка, как вывод ваших войск из Афганистана, Байден так и не смог объяснить что там делали ваши войска 20 лет и почему он побросал всё вооружение и тысячи афганцев которые работали на США годами. Так что у вас тоже самодуров хватает.
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05.09.2024 14:47 Ответить
Угода була підтримана Китаєм, Пакистаном та Росією й одноголосно схвалена Радою Безпеки ООН. Адміністрація Трампа погодилася на початкове скорочення військовослужбовців з 13,000 до 8,600 до липня 2020 року, з подальшим повним виведенням до 1 травня 2021 року, якщо таліби виконають свої зобов'язанн-"байда" виконав те, що зобовязався зробити "трамбон" ,під тиском куйла і китайського піздіпіна "многоходовочка" нє? Сьогодні один із них (ТРАМБОН" у США знову задницю хоче сунути в президентське крісло.щоб за рахунок української землі і крові.та жертв українського народу догодити мвоєму рашистськом "куйлу".котрий його міцно тримає на гачку компромату...
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05.09.2024 15:09 Ответить
І це курва президент України! Ти кончане падло
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05.09.2024 14:42 Ответить
А якщо цього зе- гундосого поміняти на азовців. Буде справедливо
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05.09.2024 15:20 Ответить
У Україні вже склався культ, але навіть не особистості, а культ недоношеного злісного карлика, а з України зробили велику, на 40 млн божевільню.
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05.09.2024 17:03 Ответить
Геть безтолкового ішака!
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05.09.2024 20:30 Ответить
 
 