Нам не потрібна територія РФ, ми не плануємо туди приносити наше українське життя, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський, що Україні не потрібна територія Росії.

Про це він сказав в інтерв'ю NBC News, передає Цензор.НЕТ.

"Нам не потрібна російська територія. Я це завжди говорив. Наші операції направлені на те, щоб відновити нашу територіальну цілісність. Нам не потрібні їхні люди, цивільні, громадяни. Ми беремо в полон військових тільки для того, щоб обміняти на наших", - сказав він.

Президент зазначив, що Україна завжди готова до обміну "всіх на всіх".

"Дайте нам забрати своїх військових, заберіть всіх своїх військових. Нам вони не потрібні. І так само до території наше ставлення. Нам не потрібна їхня земля, ми не хочемо туди приносити наше українське життя. Я розумію, що таке міжнародне право та повага до суверенітету тієї чи іншої держави. Україна саме така держава, яка в правилах та законах", - додав глава держави.

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