Нам не потрібна територія РФ, ми не плануємо туди приносити наше українське життя, - Зеленський. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський, що Україні не потрібна територія Росії.
Про це він сказав в інтерв'ю NBC News, передає Цензор.НЕТ.
"Нам не потрібна російська територія. Я це завжди говорив. Наші операції направлені на те, щоб відновити нашу територіальну цілісність. Нам не потрібні їхні люди, цивільні, громадяни. Ми беремо в полон військових тільки для того, щоб обміняти на наших", - сказав він.
Президент зазначив, що Україна завжди готова до обміну "всіх на всіх".
"Дайте нам забрати своїх військових, заберіть всіх своїх військових. Нам вони не потрібні. І так само до території наше ставлення. Нам не потрібна їхня земля, ми не хочемо туди приносити наше українське життя. Я розумію, що таке міжнародне право та повага до суверенітету тієї чи іншої держави. Україна саме така держава, яка в правилах та законах", - додав глава держави.
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Переможця...
Всі інші історї...
Засуньте собі в -...ж
Европа так створювала кордони..
Ми свідки того...
Що відбувається на наших....
Очах...
Зі смужками на скронях...
з самого початку це була херня, бо ці території не стануть українськими. путька про це знає. тому не париться. як зайшли, так і вийдуть. курам насміх.
Бо ніколи ним не жив, а завжди вилизував зад кацапам.
Ну от, що воно меле ?
Це зелені ворюги - "в законі". А в Україні панує беззаконня і свавілля кримінальної держави
І взагалі, має бути вироблено нове правило міжнародного права : покарання агресору, який почав війну задля територіальних захватів, має бути втрата його власної території. Коли Україну в кордонах 2013 року звільнять, треба буде відсунути кордони для забезпечення таких міст як Суми чи Харків. Всі прикордонні з нами області росії треба забирати, аби наші історичні землі не були в межах артилерійського ураження. Тобто кордони треба відсувати на 100-200 км. Раз по-людськи до росіян не доходить, що треба жити мирно.
клаптик землі
і два раба
принципово