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20 минут | События на фронте | Юрий Бутусов. ВИДЕО

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в прямом эфире рассказывает о последних событиях на фронте.

Смотрите на Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Обзор ротного опорного пункта ВС РФ на Курщине, взятого штурмом 9 украинскими бойцами. ВИДЕО

Автор: 

Бутусов Юрий (4369)


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Топ комментарии
+3
Вся логістика рашистів ціла стоїть роками на Приазов"ї і в Криму! Договірняк триває!
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09.09.2024 21:30
+2
зате у зеленого їбаната із кишеньковим сиром свято стабілізації, яке триває й не вщухає...
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10.09.2024 00:33
+1
Дякуємо за новий короткий формат стрім 20 хвилин, бажано виходити в ефір частіше.
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09.09.2024 22:20
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@ "Вугледарський напрямок.
ЗСУ відбили атаку російської штурмової мотоциклетної групи у північній частині Павлівки.
📍47.7641611, 37.2139556 ".
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09.09.2024 20:50 Ответить
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09.09.2024 21:19 Ответить
Вся логістика рашистів ціла стоїть роками на Приазов"ї і в Криму! Договірняк триває!
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09.09.2024 21:30 Ответить
Дякуємо за новий короткий формат стрім 20 хвилин, бажано виходити в ефір частіше.
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09.09.2024 22:20 Ответить
Що ви коїте?
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09.09.2024 23:32 Ответить
зате у зеленого їбаната із кишеньковим сиром свято стабілізації, яке триває й не вщухає...
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10.09.2024 00:33 Ответить
Усе, що я чую, це - На жаль. Добре керiвництво у вiйськах, чи нi, нi жодного кроку уперед, тiльки - На жаль!
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10.09.2024 02:06 Ответить
оманскій хенералів змінювати не хоче це все солдати винні втікли без нпказу
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10.09.2024 11:38 Ответить
 
 