20 минут | События на фронте | Юрий Бутусов. ВИДЕО
Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в прямом эфире рассказывает о последних событиях на фронте.
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Топ комментарии
+3 Николай Мотрук #528819
показать весь комментарий09.09.2024 21:30
+2 Андрій Богатир
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+1 Валентина Горшкова #573991
показать весь комментарий09.09.2024 22:20
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ЗСУ відбили атаку російської штурмової мотоциклетної групи у північній частині Павлівки.
📍47.7641611, 37.2139556 ".