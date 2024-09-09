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20 хвилин | Події на фронті | Юрій Бутусов. ВIДЕО

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у прямому ефірі розповідає про останні події на фронті.

Сьогодні новий формат - короткий стрім, огляд 12 основних напрямків, з картами, щоб дати загальне уявлення про обстановку.

Дивіться на Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Огляд ротного опорного пункту ЗС РФ на Курщині, який взяли штурмом 9 українських бійців. ВIДЕО

Автор: 

Бутусов Юрій (3598)


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Топ коментарі
+3
Вся логістика рашистів ціла стоїть роками на Приазов"ї і в Криму! Договірняк триває!
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09.09.2024 21:30
+2
зате у зеленого їбаната із кишеньковим сиром свято стабілізації, яке триває й не вщухає...
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10.09.2024 00:33
+1
Дякуємо за новий короткий формат стрім 20 хвилин, бажано виходити в ефір частіше.
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09.09.2024 22:20
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@ "Вугледарський напрямок.
ЗСУ відбили атаку російської штурмової мотоциклетної групи у північній частині Павлівки.
📍47.7641611, 37.2139556 ".
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09.09.2024 20:50 Відповісти
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09.09.2024 21:19 Відповісти
Вся логістика рашистів ціла стоїть роками на Приазов"ї і в Криму! Договірняк триває!
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09.09.2024 21:30 Відповісти
Дякуємо за новий короткий формат стрім 20 хвилин, бажано виходити в ефір частіше.
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09.09.2024 22:20 Відповісти
Що ви коїте?
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09.09.2024 23:32 Відповісти
зате у зеленого їбаната із кишеньковим сиром свято стабілізації, яке триває й не вщухає...
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10.09.2024 00:33 Відповісти
Усе, що я чую, це - На жаль. Добре керiвництво у вiйськах, чи нi, нi жодного кроку уперед, тiльки - На жаль!
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10.09.2024 02:06 Відповісти
оманскій хенералів змінювати не хоче це все солдати винні втікли без нпказу
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10.09.2024 11:38 Відповісти
 
 