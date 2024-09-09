20 хвилин | Події на фронті | Юрій Бутусов. ВIДЕО

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у прямому ефірі розповідає про останні події на фронті.

Сьогодні новий формат - короткий стрім, огляд 12 основних напрямків, з картами, щоб дати загальне уявлення про обстановку.

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