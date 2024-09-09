20 хвилин | Події на фронті | Юрій Бутусов. ВIДЕО
Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у прямому ефірі розповідає про останні події на фронті.
Сьогодні новий формат - короткий стрім, огляд 12 основних напрямків, з картами, щоб дати загальне уявлення про обстановку.
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Топ коментарі
+3 Николай Мотрук #528819
показати весь коментар09.09.2024 21:30
+2 Андрій Богатир
показати весь коментар10.09.2024 00:33
+1 Валентина Горшкова #573991
показати весь коментар09.09.2024 22:20
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ЗСУ відбили атаку російської штурмової мотоциклетної групи у північній частині Павлівки.
📍47.7641611, 37.2139556 ".